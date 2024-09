De vijftienjarige Berkin Elvan is dood

Deze week zijn duizenden mensen de straat in Istanbul opgegaan vanwege de dood van de vijftienjarige Berkin Elvan. Tijdens het hoogtepunt van de demonstraties in Gezi vorig jaar werd Berkin geraakt met een bus traangas afkomstig van de politie. Hij bleef negen maanden in coma liggen voor hij afgelopen week overleed. Tijdens zijn begrafenis werd de met bloemen bedekte kist door Istanbul gedragen, terwijl een massa mensen leuzen scandeerde. Een man werd doodgeschoten tijdens een uit de hand gelopen clash tussen aanhangers en tegenstanders van de AKP.