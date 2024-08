Tips om beter te vingeren, van lesbische vrouwen

Als biseksuele vrouw is mijn ervaring dat queers over het algemeen een stuk beter kunnen vingeren dan heteromannen, die vaak maar wat aanklooien. Ik heb me vaak afgevraagd of er niet ergens een soort vingerbijbel moet zijn, waarin mannen kunnen lezen hoe ze hun vinger gebruiken zonder dat ze net een kat zijn die de bank kapot krabt.

Mijn moeder zei altijd dat als je iets gedaan wilt krijgen, je dat het beste gewoon maar zelf kunt doen. Ik denk niet dat ze daar in dit geval mee zou bedoelen dat ik mezelf dus maar moet vingeren – hoewel ik daar wel heel bedreven in ben – maar dat ze zou zeggen dat ik zelf een gids zou moeten samenstellen voor hoe vingeren nou eigenlijk werkt (die ze zelf waarschijnlijk niet zou willen lezen, maar waar ze wel trots op zou zijn). Daarom vroeg ik een aantal lesbische vrouwen om hun aantoonbaar deskundige vingeradvies.

Videos by VICE

Ze waren het er allemaal over eens dat zoals iedere spermacel heilig is, ook elke vagina anders is. Wat de een als prettig ervaart kan voor de ander misschien pijn doen, dus je moet er vooral altijd duidelijk over blijven communiceren. Dat gezegd hebbende, zijn er wel een aantal praktische dingen die je in je oren kunt knopen als je een vakkundige vingeraar wilt worden.

Een goede voorbereiding is misschien wel het belangrijkste. Je hoeft heus geen speciale oefeningen van tevoren te doen, maar het is wel goed om je gezonde verstand een beetje te gebruiken en bijvoorbeeld JE NAGELS TE KNIPPEN. Er zijn maar weinig vrouwen die nooit pijnlijke schaamlippen hebben overgehouden aan een vingerpartij, of iets wat een vingerpartij moet voorstellen. Het is overigens niet alleen een probleem dat zich alleen bij mannen voordoet, benadrukt Miranda (26). “Ik ben ook flink ondergekrast door femmes met lange nagels,” vertelt ze. “Er is weinig dat de sfeer meer bederft dan gevingerd worden door Edward Scissorhands.”

Een droge tampon inbrengen of verwijderen is zo ongeveer het naarste dat er is. Dat gaat ook op voor vingeren: doe er alsjeblieft niks in als het nog niet nat is. Al hoeft droogte ook niet gelijk te betekenen dat we het niet naar ons zin hebben. Als je zeker weet dat we alsnog je tengels in ons willen hebben, doe er dan eerst even wat glijmiddel op.

Nu we het daar toch over hebben: zorg ervoor dat je goed glijmiddel in huis hebt. En weet ook welke je nodig hebt: siliconen glijmiddel is beter voor je kont, maar kun je maar beter niet met seksspeeltjes gebruiken (aangezien het plastic daardoor van je vibrator slijt). Als je het alleen voor je vagina gebruikt is glijmiddel op waterbasis de beste optie, aangezien het je pH-balans onderhoudt en helpt bij vaginale droogheid.

Besef ook dat het bij vingeren niet per se draait om penetratie. Charlotte (27) vertelt dat de enige keer dat ze ooit door een cisman gevingerd werd, hij de fout maakte om “zijn vinger te gebruiken alsof het zijn lul was”. Miranda omschrijft een soortgelijke ervaring net wat anders: alsof ze werd “neergestoken” door een vinger.

Voor veel vrouwen, waaronder voor mijzelf, is een op en neer stotende vinger niet genoeg om van klaar te komen. Slechts 25 procent van de penetratieve, vaginale seks leidt daadwerkelijk tot een orgasme, dus ik beveel je ten zeerste aan om het vooral ook bij de clit te proberen (WEL ZACHTJES). Al schijnt ook dat een vaginaal orgasme hetzelfde is als een clitoraal orgasme, dus het kan zeker geen kwaad je op beide plekken te richten.

Alex – mijn ex-vriendin – heeft nog een ander advies: “Ga altijd op zoek naar de g-spot (dat kleine perzikpitstukje, een paar centimeter boven de ingang van de vagina). En als je probeert te doen alsof je met iets groters bezig bent dan een vinger, duw dan naar beneden terwijl je de vagina in en uit gaat.”

Dit is een goede tip, maar iedereen die het tweede seizoen van Sex Education heeft gezien, weet dat het geen goed idee is om een vaste vingermethode te hebben. Als Otis die van hem aan Ruthie vertelt, een lesbienne, lacht ze hem frontaal uit. En daar is Alex het helemaal mee eens. “De ergste fout die je kunt maken is een routine ontwikkelen en denken dat ik daar lekker op ga. Het klinkt misschien wat afgezaagd, maar je moet gewoon goed luisteren naar het lichaam van de ander, en erachter komen waar ze positief op reageren.”

“En als ik er dan een keer van kreun, betekent dat nog niet dat je precies diezelfde beweging eindeloos moet herhalen,” voegt Amelie (22) daaraan toe. “Als een bepaald trucje een keer goed werkt, blijft dat alleen goed werken als je het ook afwisselt met andere dingen.”

Meerdere vrouwen zeggen dat het sowieso een goed idee is om op de golven mee te deinen, maar als je ook een paar trucjes kent is de kans net wat groter dat er op de muur gesquirt gaat worden. Voor mannen die het gewend zijn om af en toe te rukken, heeft Alex nog een advies: “Doe alsof de clit een kleine pik is, en behandel ‘m ook zo.”

“Je ziet misschien alleen het topje, maar stop daar niet,” gaat ze verder. “Wrijf en streel de clitoris, en wissel dat af door het zachtjes tussen je vingertoppen te laten rollen. Daardoor prikkel je een groter oppervlak. Je kunt het een soort van aftrekken door de schaamlippen eromheen erbij te pakken en te kneden.”

Na al deze zeer praktisch toepasbare vingertips is het goed om af te sluiten met een romantische noot. Amelie vertelde dat als ze denkt aan de keer dat ze het best gevingerd werd, de magie ‘m niet zat in de gehanteerde techniek, maar in de sfeer.

“Grappig genoeg kwam er eigenlijk niet zo heel veel vingerwerk bij kijken,” legt hen uit. “Ik ging liggen en ze stopte haar vingers langzaam in me. Dat was natuurlijk al heel opwindend, maar het ging verder vooral om alles daaromheen, zoals het oogcontact, en het fluisteren in mijn oren. Dat maakte het allemaal zoveel beter. Het beste aan vingeren is soms juist alles om het vingeren heen.”