Bezoekers van Horst delen hun mooiste anekdotes en herinneringen

‘t Is niet zo dat we hier al twee jaar op zitten te wachten, maar het zal toch niet veel schelen. Het mooie aan festivals is dat iedereen ernaartoe gaat om een onvergetelijke ervaring te beleven. Of het nu is om je favoriete artiest eindelijk op het podium te zien, om je nieuwste T-shirt met print en je beste danspasjes te showen, om helemaal naar de kloten te gaan, om je feestvrienden te zien die je alleen op festivals en in clubs tegenkomt of om hotdogs (met meer mayonaise dan worst) te eten, elke reden is goed om te gaan.

Er stond de festivalgangers van Horst een druk weekend te wachten op een geweldige locatie met eclectische boekingen, een consistente line-up en (vooral) een heleboel peri-muzikale activiteiten die alles nog aantrekkelijker maakten. Architectuur, kunst, scenografie, eten, chill zones, blind dates, lezingen, voorstellingen,… Heel wat herinneringen staan intussen in de hersenen van de festivalgangers gegrift (die wat hebben moeten verduren als je de drie dagen bent gegaan).

VICE sprak met het publiek van Horst 2022 en vroeg hen naar hun beste anekdotes en herinneringen aan het festival – vorige edities inbegrepen.

Leyla (26)

Wat me het meest zal bijblijven aan Horst, is de macaroni. Ik heb hier elke dag macaroni gegeten. Vandaag is de macaroni helaas op, dus ik ben een beetje teleurgesteld.

Naomi (28) en Bram (29)

Ons toilet thuis is kapot gegaan door alle mensen die bij ons zijn komen feesten voor Horst, maar we moesten super dringend naar de wc dus zijn we hier naartoe gekomen om te kakken. We hebben net een koffie besteld, want dat helpt met de stoelgang. Nu we hier toch zijn gaan we wel nog wat optredens checken.

Kristof en Marianne (45)

8 jaar geleden was mijn plusdochter nog heel klein en namen we haar mee naar het kasteel van Horst. Tijdens de dj-set van Lefto heeft zij toen een dance-act gegeven waar het hele publiek wild op ging. Sindsdien komen we elk jaar naar Horst.

Casper (24)

Twee uur geleden lag ik nog in een k-hole op de camping. Nu ben ik er gelukkig weer bovenop. Dan is toch wel het speciaalste dat mij hier is overkomen.

Dieuwke (25) en Glenn (25)

Ik heb hier een van de eerste gesprekken met m’n lief gehad, het was een heel verlegen babbeltje en daar bleef het bij. Nu zijn we een koppel en gaan we samen naar het festival.

Siebe (22)

Drie jaar geleden kon je in de koeltorens gaan en dat was echt super impressionant. Ik voelde me heel nietig als mens toen ik in die toren stond. Horst is echt iets unieks in België, qua programmering en ook qua locatie.

Lisa (33)

Vorig jaar was Donato Dozzy op Horst. Dat was echt episch, ik ben nog altijd aan het nagenieten. Ik hoop dat we vandaag bij Devious One gelijkaardige hoogtes gaan bereiken.

Pieter (35) en Peter (36)

Een vriend van ons was poppers aan het doen hier op het festival. Hij verloor het dopje waardoor iedereen dat natuurlijk begon te ruiken. Uiteindelijk heeft hij aan iedereen op de bus poppers uitgedeeld.

Laura (25)

Tijdens de laatste uren was er gisteren de gekste dj-set ooit in de Rotunda. Het was stampvol en je voelde de muziek door je hele lichaam stromen. Het was de ideale set om mee te eindigen.

Jarno (21)

Achter de wc’s was er een soort van blind date booth. We moesten elkaars hand tatoeëren met een scherm tussen ons in, dus we konden elkaar niet zien. We hadden elk een hartjesballon en als je die allebei liet ontploffen, had je een match en kon je elkaar ontmoeten. Ik had een match, we namen achteraf nog deze Polaroid.

Sophie (26)

Ik heb hier mijn stage gedaan in 2018 en sindsdien werk ik hier. Gisteren had ik echt kippenvel tijdens een van de optredens, ik ben even de naam vergeten van de artiest, maar ik was echt aan het huilen. De set was zo goed voorbereid en de artiest had zo veel talent, het was fantastisch.

Mattias (23)

Ik was hier vrijdag ook en nu ben ik hier weer op zondag. Ik vond Dr. Rubinstein & Freddy K echt geweldig. Ik stond bovenop de trappen en zag het publiek volledig uit z’n dak gaan. De lichtshow maakte het super intens en heel memorabel. Het is mijn eerste keer op Horst en ik wil zeker terugkomen.

DJ Under Arrest (leeftijd niet gekend)

Dit is mijn tweede keer Horst. De vorige editie was ik uitgenodigd als artiest, ik speelde toen in de Moon Ra. Horst is voor mij een groot labyrint met veel bas: heel ingewikkeld maar met een geweldige dynamiek. Mijn beste herinnering is zonder twijfel de Rotunda. Het is gigantisch en doet een beetje denken aan 8 Miles en de underground hip-hop battles. Iedereen staat naar elkaar te kijken en laat hun beste dansmoves zien. Ik kreeg er kippenvel van. Zo kon ik voor Uniiqu3 mijn nieuwste ragga- en dancehall-moves uitproberen: de booty clap booty clap die in de lucht klapt. Daarnaast waren de beste sets de “Hihaaaaa” in cowboymodus door J-Zbel, Gigi FM, het Kiosk podium was ook echt leuk, Driss Bennis, Ojoo Gyal, Clara!

Jean (31)

Joy Orbison en Craig Richards, twee Londenaren. Er werd hier vooral breakbit gedraaid, maar zij brachten hun eigen sound, het was echt ongelooflijk. Voor de rest vond ik de tentoonstelling in dat… wacht even… dat nucleaire ding daar geweldig. En het was niet te trashy aangezien het vroeg stopte. De after-party in de C12 was een ander verhaal.

Francesco (20 )

Dit is mijn eerste keer Horst. Ik was, hier voor een week en deed het lichtontwerp. Ik heb veel mensen uit heel Europa ontmoet. Ik vond de voorbereidingsweek eerlijk gezegd leuker dan het festival. Ik herinner me de soundcheck voor de Bodies in Alliance stage: er was niemand, ik zat in het midden en toen testten ze het quadrofonisch geluid. Ik was de eerste die de kracht van het geluidssysteem voelde. Het was prachtig, ik wilde bijna huilen.

