Bezoekers van Les Ardentes laten hun beste foto zien die ze namen op Les Ardentes

Les Ardentes in Luik is een klein pareltje in Wallonië. Het vierdaagse festival vond afgelopen weekend plaats en was één flinke pot feest. Inmiddels zijn er dus alleen nog de herinneringen over, en natuurlijk wat foto’s. Het leek me leuk om mensen te vragen naar de beste foto die ze op het festival hadden gemaakt. Les Ardentes lokt voornamelijk Franstalige muziekliefhebbers, dus ik haalde zaterdag mijn Franse vocabulaire weer eens onder het stof vandaan en vroeg een paar bezoekers naar de vetste foto’s die ze op dat moment hadden gemaakt.

Arty 27

Vice: Hoi! Wat is de beste foto die je hier op het festival hebt gemaakt?

Arty: Ik heb eerlijk gezegd nog maar één foto gemaakt op dit festival.

Laat toch maar zien.

Hier heb je een foto van mijn meest kostbare bezit.

Ik zie niks duurs.

Nee, maar zie je dat schriftje? Dat neem ik altijd overal mee naartoe. Op reis, naar festivals, eigenlijk altijd als ik van huis wegga.

Waarom precies? Is het een soort dagboek?

Nou, ik schrijf er alle leuke en belangrijke dingen die ik meemaak in. Zo vergeet ik het niet. Ik zou niet zeggen dat het een dagboek is, want ik schrijf niet elke dag op hoe mijn dag is geweest. Ik zou het eerder een observatieboekje noemen.

Heb je vandaag al interessante dingen meegemaakt?

Niet echt, maar ik denk dat dit gesprekje er wel in komt te staan. Het gebeurt tenslotte niet elke dag dat ik word geïnterviewd voor iets.

Nathan 29

Vice: Hallo, ik ben benieuwd naar de meest interessante foto die je tot nu toe gemaakt hebt hier.

Nathan: Telt een selfie ook?

Ben jij een narcist?

Oké het klinkt inderdaad misschien een beetje ijdel, maar ik heb deze foto gemaakt omdat je nergens op het festival en op de camping spiegels hebt.

Ah. Dus om te kijken of je er wel scherp genoeg uitzag heb je een foto van jezelf gemaakt.

Correct. Ik maakte me vooral zorgen om de combinatie van het hemd met de sokken. Maar ik dacht dat wel kon. Toch? Niet?

Vriend, wat maakt mij het uit? Er worden hier geen fashion awards uitgereikt toch?

Hm, nee. Je hebt gelijk. Maar ik spendeer wel veel tijd aan hoe ik eruitzie.

Is dat niet een beetje onnodig?

Nee, liever een klein beetje ijdel dan erbij lopen als een patattenzak.

Truth!

Morgaux 17

Vice: Wat is de beste foto die jij hebt gemaakt de afgelopen dagen?

Morgaux: Ha, hier: deze foto van ons met Ledé Markson!

Leg voor de kijkers nog even uit wie dat is.

Ledé Markson! Hallo. Een rapper straight out of Luik.

Hoe zijn jullie erin geslaagd om met hem op de foto te gaan?

We waren vlak voor het podium aan het wachten voor zijn concert, tijdens het soundchecken. Toen nodigde hij ons opeens uit om op het podium te komen dansen. Tijdens de soundcheck dus. Daarna hebben we natuurlijk nog even een fotootje genomen.

Een sympathieke kerel.

Ja! We komen zelf ook allemaal uit Luik, dus dat schept sowieso een band.

Elijah en Jade 17, 18

Vice: Hoi, hebben jullie nog een goeie foto gemaakt?

Elijah: Je bent mooi op tijd, we hebben net dit kiekje geschoten.

Wat zien we precies?

Jade: Ik zou het omschrijven als een soort dinosaurushond?

Elijah: Ja, die dingen lopen hier rond op het festivalterrein. Ik heb dit ook nog nooit eerder gezien, maar ik vond het wel geinig.

Gaan jullie vaak naar festivals?

Elijah: Absoluut. Ik kom nu speciaal uit Zweden om Placebo aan het werk te zien. Ik heb Jade gelukkig kunnen overhalen om mee te komen. Zij komt helemaal uit Groot-Brittanië. We zijn beide half Belgisch, trouwens.

Hebben jullie hier nog familie?

Elijah: Ik wel. Hier vlakbij. We hoeven dus niet op de camping te slapen, maar kunnen gezellig bij mijn oma overnachten.

Hakim 17

Vice: Hakim, je leukste festivalfoto alsjeblieft!

Hakim: Ah, nou dat moet deze zijn. We zien hier mijzelf en mijn vrienden, zittend aan het water.

Wat was de exacte aanleiding voor deze foto?

Nou, vorig jaar waren we ook op Les Ardentes en toen hebben we een soortgelijke foto gemaakt. Het idee is nu om elk jaar opnieuw naar dit festival te komen en dezelfde groepsfoto te maken. Het lijkt ons leuk om te zien hoe we door de jaren heen zullen evolueren als personen.

En steeds meer rimpels te tellen. Bedankt!

Julie 25, Marie 24

Vice: Wat is de gezelligste foto die jullie hier al gemaakt hebben?

Julie: Ik schaam me er een beetje voor, want dat moet dan toch deze Snapchat-selfie zijn.

Zit er nog een verhaal achter?

Zeker! Zie je hoe we op de foto die bloemenkransjes dragen? Die ben ik speciaal vandaag gaan halen, om mijn vriendin op te beuren. Ze had het echt even nodig.

Wat was er dan?

Haar vriend heeft het onlangs heeft uitgemaakt. Ik begrijp dat ze er verdrietig over is, maar hij was echt een klootzak. Je wil niet weten wat hij haar allemaal heeft aangedaan. Persoonlijk vind ik het niet erg dat het uit is tussen die twee. Maar die bloemenkrans staat symbool voor onze vrouwelijke kracht. Ik wil haar duidelijk maken dat ze niemand nodig heeft om gelukkig te zijn.

En lukt dat een beetje?

Marie: Ja. Het is fijn om te weten dat ik een vriendin heb die me hier doorheen helpt en me sterker wil maken.

Dat is prettig ja. Heb een fijn festival!

