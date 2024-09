Bill Gates waarschuwt voor bioterrorisme

Het is misschien geen prettige gedachte dat Donald Trump kernwapens kan afvuren, maar waarschijnlijk lig je er niet wakker van. Gelukkig hebben we Bill Gates nog om ons ’s nachts in bed te laten bibberen van angst.

Gates waarschuwde afgelopen week, tijdens een Veiligheidsconferentie in München, voor genetisch gemodificeerde virussen die meer mensen kunnen doden dan atoomwapens, en ook nog eens makkelijker en goedkoper zijn om te maken. De andere leden uit het panel, waaronder de directeur van de WHO, waren het met hem eens.

“Er is een grote kans dat de volgende grote epidemie begint op het computerscherm van een terrorist die genetische manipulatie gebruikt om een synthetische versie van het pokkenvirus te maken,” zei Gates. Hij merkte op dat volgens epidemiologische modellen een virus dat zich via de luchtwegen verspreid in minder dan een jaar tijd 30 miljoen mensen kan doden.

Naast wereldwijde gezondheid, is dit onderwerp een van Gates’ favorieten. Na de ebola-uitbraak in 2015 schreef hij in het New England Journal of Medicine dat overheden deze uitbraak moesten zien als een oproep tot actie. Hij zei dat we geluk hadden gehad en dat de mogelijkheden voor bestrijding zouden worden overrompeld door een virus dat zich gemakkelijker verspreidt dan ebola. Gates betreurde het feit dat de wereld geen centrale organisatie heeft die kan reageren op een wereldwijde epidemie. Bovendien zijn er in de Verenigde Staten geen simulaties van grootschalige epidemieën meer gedaan sinds de Dark Winter-oefening in 2001.

Voorafgaand aan de conferentie in München zei Gates tegen de Telegraph: “Natuurlijke epidemieën kunnen extreem groot zijn. Bewust veroorzaakte epidemieën, bioterrorisme, kunnen nog veel groter zijn.”

“Een nucleair wapen zorgt misschien voor 100 miljoen doden,” zei hij. “Het pokkenvirus stopt daar niet. Omdat de bevolking naïef is, en er totaal geen voorbereiding is.”

Als oplossing noemt Gates “germ games”, simulaties van de respons op een epidemie, betere monitoring van uitbraken en een snelle ontwikkeling van vaccins. Voorlopig zijn we nog erg vatbaar voor een aanval – of die nou afkomstig is uit een laboratorium van een terrorist of gewoon uit de natuur.