Biseksuelen over de domme opmerkingen die ze allemaal over zich heen krijgen

De b is misschien wel de minst zichtbare letter uit lhbt. En hoewel steeds meer jongeren zich als biseksueel identificeren, is het nog steeds niet makkelijk om voor biseksualiteit of een fluïde seksuele oriëntatie uit te komen. Er bestaan namelijk nog allerlei mythes en vooroordelen over biseksualiteit – bijvoorbeeld dat biseksuelen altijd naar een trio op zoek zijn of even in de war zijn. Helaas worden personen die zowel op mannen als vrouwen vallen ook in de queer-gemeenschap niet altijd serieus genomen. Het wordt meer dan eens gezien als het ontkennen van homoseksualiteit of een overgangsfase tot het homoschap.

Ik vroeg aan drie personen die zich als biseksueel identificeren hoe het is om niet serieus genomen te worden door zowel lhbt’ers als hetero’s, en welke mythes over biseksualiteit er nog altijd bestaan.

Florence Bonten (20) uit Den Haag

Hoi Florence. Wat is jouw ervaring als biseksueel in de queer-gemeenschap?

Florence: Ik krijg van twee kanten gezeik over me heen. Zowel van de queer-gemeenschap – waar ik bij hoor – als van hetero’s. Mensen doen alsof mijn seksualiteit geen bestaansrecht heeft.

Wat voor opmerkingen krijg je naar je hoofd geslingerd?

Lesbische vrouwen zeggen dingen als: “Zij heeft gewoon een piemel nodig,” en: “Jij gaat uiteindelijk toch terug naar een man”. Heteromannen roepen dingen als: “Als je iets met een vrouw zou doen zie ik dat niet als vreemdgaan,” of: “Oh geil, mag ik meedoen?” Dat soort ongein. Toen ik met een meisje ging merkte ik dat heel veel mannen wilde bewijzen dat ik nog niet de juiste man was tegengekomen en dat ik het met hen moest proberen. Mannen vragen ook weleens of ik met een meisje wil zoenen, maar mijn seksualiteit is er natuurlijk niet voor hun vermaak. Veel mensen denken dat biseksualiteit een soort experiment is.

Je wordt dus niet echt serieus genomen.

Nee. Ik ben al sinds mijn veertiende uit de kast als biseksueel en val dus op beide sekses. Hoezo zouden anderen voor mij bepalen dat het onmogelijk is om op vrouwen én mannen te vallen? Omdat ik deels een Indonesische achtergrond heb, voelt het alsof ik nooit ergens bij hoor, en zo voelt dat ook met biseksualiteit. Je hoort niet bij de hetero’s en ook niet bij de homo’s.

Vind je het vervelend als ik vraag of je een voorkeur hebt voor mannen of vrouwen?

Nee hoor. Ik heb zo m’n periodes. Als ik eenmaal een meisje ontmoet blijf ik vaker met meisjes daten. Dat komt omdat lesbische meisjes dan op de hoogte zijn van dat ik ook met meisjes ga, en dan durven ze me sneller aan te spreken. Ik heb wel vaker met mannen gedate dan met vrouwen, maar dat komt omdat mannen vaker met mij flirten.

Ga je weleens queer uit?

Ja. Ik ga weleens naar gaybars en queer-feesten, maar soms heb ik het gevoel dat ik me ‘lesbisch’ moet gedragen om te bewijzen dat ik ook op vrouwen val. Een keer riep een lesbisch meisje nadat ik met haar had gezoend en zei dat ik biseksueel was: “Gadver, dan heb je dus ook een piemel in je mond gehad!”

Word je weleens afgewezen omdat je biseksueel bent?

Helaas wel. Een man zei een keer dat hij erover na moest denken of hij wel met me wilde blijven daten. Daarna was ik eigenlijk niet meer geïnteresseerd vanwege zijn bekrompenheid. Het lijkt alsof je heel veel keus hebt als biseksueel persoon, maar veel mensen sluiten je uit of willen alleen een trio met je.

Denk je dat meer mensen bi zijn dan we nu denken?

Ja. Ik kan me voorstellen dat veel mensen best biseksueel zijn, maar voor de ‘makkelijke’ weg kiezen, om sociaal geaccepteerd te zijn. Ze verkiezen dus een heteroseksuele relatie boven een homoseksuele. Als ik met een man hand-in-hand loop hoef ik niet bang te zijn voor domme vragen en opmerkingen, in tegenstelling tot wanneer ik met een meisje ben.

Andreas Renema (31) uit Amsterdam

Ha Andreas. Zeggen mensen uit de queer-gemeenschap weleens rotdingen tegen jou?

Andreas: Ik heb nog nooit écht negatieve reacties gehad, maar ik merk wel dat er met argwaan naar biseksualiteit wordt gekeken door andere queers. Ik hoor bijvoorbeeld dat ze niet geloven dat biseksualiteit bestaat, of dat ik in een soort ontkenningsfase zit.

Wat vind je ervan dat queers jouw seksualiteit niet echt erkennen?

Ik snap het vooral niet, want voor mij staat het vast dat ik biseksueel ben. In groep 5 was ik al verliefd op een jongen én een meisje uit mijn klas, dus het is een feit dat ik me aangetrokken voel tot beide geslachten. Ook thuis was dit geen enkel probleem. Waarom denken mensen zo zwart-wit? Ik heb vrienden die er eerst niet in geloofden, maar door mij hebben ze zich gerealiseerd dat het wel bestaat. Ik denk dat veel meer mensen biseksueel zijn dan we nu denken.

Hoezo?

Vooropgesteld: ik geloof dat iedereen op een persoon valt. Het gaat om iemands energie en levensstijl. Je kan daarbinnen wel seksuele voorkeuren hebben. Maar seks is geen doorslaggevende factor, denk ik. Ik kan bijvoorbeeld makkelijker samenwonen met een man. Het is niet fifty-fifty bij mij. Ik voel me seksueel meer aangetrokken tot vrouwen maar met mannen klik ik beter. Ik wil bijvoorbeeld graag kinderen, dus dan is het makkelijker om met een vrouw te trouwen. Maar als ik mijn droomman tegen zou komen, zou ik me niet laten tegenhouden om een relatie met hem te beginnen omdat ik kinderen wil.

Welke mythes bestaan er over biseksualiteit?

Dat we niet met een iemand kunnen zijn en standaard polyamoreus zijn. Ik kan me toewijden aan een persoon en heb niet beide geslachten nodig om gelukkig te zijn.

Ga je weleens queer uit?

Ja, ik kan me in een gayclub vermaken maar ook in een bar waar het over het algemeen niet queer is. Ik merk soms dat homojongens mijn seksualiteit fetisjeren, omdat ze het spannend vinden dat ik ook seks heb met vrouwen en ze me daardoor mannelijker vinden. Het idee dat ze mij over de streep kunnen trekken naar homoseksualiteit maakt het volgens mij ook interessant.

Wijzen mensen je ook af omdat je biseksueel bent?

Ik heb het zelf gelukkig niet meegemaakt, maar er zijn wel mensen die bang zijn dat ze dan extra veel concurrentie hebben. Maar dat is nergens voor nodig want ik ben, zoals ik al zei, gewoon toegewijd.

Mandy Kok (29) uit Amsterdam

Hoi Mandy. Hoe ervaar jij het bi-zijn in de queer-gemeenschap?

Mandy: Lesbische meisjes vragen altijd of ik biseksueel of lesbisch ben als ik bijvoorbeeld op Tinder zit. Ik leg dan uit dat mijn voorkeur naar vrouwen uitgaat, maar dat ik mannen niet uitsluit en in het verleden ook vriendjes heb gehad. Sommige lesbische meiden kappen het dan meteen af.

Hoe vind je dat?

Ik begrijp het wel een beetje. Ze zijn bang dat je uiteindelijk toch eerder voor een man kiest, omdat je dan sneller sociaal wordt geaccepteerd. Maar ook om bijvoorbeeld op een natuurlijke manier kinderen te kunnen krijgen. Die angst heb ik zelf een beetje als ik met een meisje date dat ook op mannen valt. Ik ben dan bang dat ze toch voor een man zal kiezen, misschien wel omdat haar familie druk op haar uitoefent. Homoseksualiteit is namelijk nog steeds niet normaal in onze samenleving. Ik denk dat iedereen wel een beetje bi is, maar dat weinig mensen ervoor uit durven komen.

Hoe reageren heteromannen als je zegt dat je biseksueel bent?

Heteromannen zeggen vaak dat ik geen degelijke man heb gehad. Dan gaan ze achter me aan omdat ze me willen overhalen. Soms geloven ze überhaupt niet in biseksualiteit of dat vrouwen op vrouwen kunnen vallen. Af en toe merk ik dat ze mijn seksualiteit juist interessant vinden. Het komt weleens voor dat ik bijna niet meer van ze af kom. Ik krijg dan allerlei seksuele vragen. Ze beginnen vaak over trio’s. Zo nu en dan zeggen ze dat een vrouw mij niet voldoende zal kunnen bevredigen in bed en dat ik een piemel nodig heb.

Wat vind je daarvan?

Ik heb heus niet per se een man nodig voor goeie seks. Ik val uiteindelijk echt op een persoon en op seksueel vlak valt er altijd wel iets te verzinnen. Daar heb je toch middelen voor?

Kan je een relatie aangaan met zowel mannen als met vrouwen?

Ik merk dat ik me op emotioneel en romantisch gebied meer aangetrokken voel tot vrouwen, maar op seksueel gebied is dat anders. Ik voel me namelijk seksueel tot beide geslachten aangetrokken. Ik sluit niet uit dat ik met mannen een relatie zal aangaan, maar momenteel klik ik emotioneel niet zo makkelijk met een man. Ik heb in het verleden wel vriendjes gehad hoor. Ik hoef niet vast te leggen wat de toekomst zal brengen.