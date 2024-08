Bitcoin, je doet het geweldig ondanks de scheiding

Bitcoin is een grote bende die bekend staat om het eindeloze gekibbel. Dat was ook deze week niet anders. Een jarenlang debat dat eindelijk een vredige oplossing leek te hebben bereikt, kreeg te maken een wending op het laatste moment: de “hard fork”. Bitcoin is dinsdag opgesplitst in twee versies.

Bitcoin bestaat nu dus in twee smaken: het origineel, en een nieuwe, die Bitcoin Cash heet. De twee groepen hebben een erg verschillend idee over hoe bitcointechnologie geschaald moet worden om een wereldwijde toepassing mogelijk te maken. De originele bitcoin is zijn data anders aan het bundelen, zodat het netwerk minder snel overbelast geraakt. Bitcoin Cash heeft de grootte van zijn data blocks vergroot tot maximaal 8 megabytes (in plaats van 1 megabyte voordien). Dat is nu exact het soort entertainende bullshit dat bitcoinfans ondertussen gewend zijn van deze virtuele munt, en het is verleidelijk om deze splitsing te zien als de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van bitcoin.

Maar als je even een stap achteruit neemt, zal je zien dat Bitcoin onlangs ook een aantal verrassende overwinningen heeft behaald. Die beloven een rooskleurige toekomst voor de virtuele munt.

Het opmerkelijke aan een hard fork is dat het best gemakkelijk uit te voeren is. Je hebt de steun van de hele bitcoingemeenschap niet nodig, zelfs niet van een bijzonder groot deel. Je moet gewoon een aantal lijnen in de code veranderen. Code schrijven is gemakkelijk, het zijn de mensen die lastig zijn. Mensen hebben overtuigingen, materiële investeringen, en nog erger: ego’s. Wanneer het “schaaldebat” rond bitcoin in 2015 op gang kwam, was de hard fork een dreigend toekomstbeeld. En in een systeem dat zelf een soort zelfvervullende voorspelling is, was het vanaf dat eerste moment al praktisch gegarandeerd zeker dat de splitsing er ook zou komen.



Nog indrukwekkender is het feit dat de grootste meerderheid van bitcoiners wel degelijk samenkwam om steun te geven aan een oplossing genaamd “Segregated Witness”, die zorgde voor een regelwijziging.

Je kan je amper voorstellen hoe verdeeld de bitcoingemeenschap was in 2015, toen het debat begon over hoe overbelasting van het netwerk verminderd kon worden. Een deel van de gemeenschap vond niet dat er verandering nodig was. Twee gerespecteerde ontwikkelaars van het eerste uur werden volledig weggejaagd. De kwestie werd tot wat sommigen een “burgeroorlog” noemden. Maar twee jaar later was er een verandering van ingesteldheid, en iedereen begon in te zien dat een verandering in de code van bitcoin onvermijdelijk zou zijn. Na een aantal mislukte pogingen, spamaanvallen en discussies, kwam er een overheersende oplossing bovendrijven: Segregated Witness.

Segregated Witness, of “segwit”, was een keerpunt. Het was niet perfect (het vergrootte de omvang van een bitcoin transatiedata-block maar een klein beetje), maar het kon rekenen op een brede steun. De gemeenschap verenigde zich om segwit te realiseren met een reeks deadlines en voorstellen, en uiteindelijk was iedereen akkoord. Segwit werd uiteindelijk aanvaard, met unanieme steun van de mijners die met hun server farms het bitcoinnetwerk levend houden.



De Bitcoin Cash hard fork werd aanvankelijk gecodeerd als back-up plan, in het geval dat het gemeenschapsinitiatief segwit er niet zou komen. Maar dat gebeurde wel: het lukte.

Al de gefrustreerde, vaak onmogelijke mensen in bitcoin waren het werkelijk met elkaar eens geworden over iets. Dat mag je niet vergeten, ook al heeft een kleine groep ontwikkelaars en mijners op het laatste moment besloten om een grote middelvinger op te steken naar al de rest. Dat akkoord is eerlijk gezegd ongelofelijk, en een heleboel mensen die elkaar niet vertrouwen, maar toch samenkomen om een gezamenlijke beslissing te nemen, is mogelijks net waar bitcoin voor staat.

Deze aangetoonde solidariteit in het netwerk is waarschijnlijk ook de reden voor het tweede grote succes van bitcoin: de hard fork van Bitcoin Cash had nauwelijks een impact op de waarde van bitcoin. Indien je het nog niet wist: bitcoin haalt waarderingen die nooit eerder gezien zijn in zijn bijna tienjarig bestaan. En 24 uur na de hard fork wordt bitcoin nog steeds veel hoger verhandeld dan in mid-juli: circa € 2275. De waarde van bitcoin kan een indicator zijn van veel dingen, maar misschien is het vooral een indicator van optimisme of pessimisme op vlak van technologie. En het lijkt erop dat mensen best optimistisch zijn.



Vat al dit zeker niet op als een diss naar Bitcoin Cash of haar belofte: die is absoluut fascinerend. En in de komende weken en maanden zullen we zien of voldoende mensen eraan zullen meedoen om het tot een bloeiend ecosysteem te maken dat met de originele bitcoin kan concurreren. En wat nog belangrijker is: we zullen een live test meemaken van de concurrerende schaalideologieën van het originele bitcoin en Bitcoin Cash.

Voor nu, in elk geval, is bitcoin weer heelhuids uit een crisis geraakt. Lekker bezig schatje.