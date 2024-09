Bitterzoete verhalen van mensen die wraak namen op hun baas

Ooit had ik drie druilerige baantjes tegelijk, en toen de roosters een keer overlapten, belde ik het meest geestdodende werk af. Ik kon meteen vertrekken. Daarna heb ik eindeloos gemaild en gebeld om te vragen of ze mijn salaris konden storten voor de maand dat ik er middelmatige latte macchiato’s had gezet en zompige broodjes had geserveerd. Toen ik na een tijdje nog steeds m’n geld niet had gekregen, besloot ik langs te gaan om verhaal te halen.

M’n baas kwam niet eens de keuken uit om met me te praten, maar maakte wel duidelijk dat ik m’n geld niet zou krijgen. Verdwaasd en vooral boos keek ik om me heen en besloot dan maar wat te slopen. Ik veegde een enorme vaas met koffiebonen om, bekogelde m’n baas met fruit, knakte haar orchidee doormidden en gooide wat kopjes kapot. Tot slot smeet ik buiten de reclameborden om – naar die vijfhonderd euro kon ik toch al fluiten.

Videos by VICE

Helaas ben ik niet de enige die ervaring heeft met een wanbetalende of wanstaltige baas, dus vroeg ik een paar mensen naar de sickste manieren waarop ze wraak hebben genomen op hun voormalige werkgever.

Achmed*, 33 jaar

Ik zit in de schuldsanering en werkte een tijdje zwart in de bouw, om wat bij te verdienen. Een aannemer bood me een klus aan. Hij staat bekend als een wanbetaler, maar ik had het geld echt nodig en nam het werk aan. Toen de klus erop zat, zei dat hij me de week erop zou uitbetalen. Natuurlijk gebeurde dat niet, dus belde ik hem op.

Hij verzon van alles om me maar niet te hoeven betalen, en zei telkens dat het geld “morgen” zou komen. Toen ik op een dag naar zijn huis ging om verhaal te halen, was hij niet thuis. Zijn vriendin deed open en ik vroeg haar op een nette manier of hij contact met me wilde opnemen. De volgende dag belde hij me razend op omdat ik bij hem thuis was geweest. Na nog meer geharrewar kreeg ik een paar dagen later een envelop in m’n brievenbus, met maar een deel van het geld dat hij verschuldigd was.

Ik wist dat ik lang niet de enige was die hij niet of niet genoeg betaald had, en besloot dat het tijd was om hem op z’n plek te zetten. Samen met een vriend ging ik naar z’n huis. Ik wilde eigenlijk zijn banden lek steken, maar dan zou de schade hooguit op vijfhonderd euro neerkomen. Dat leek me niet genoeg. “Zullen we zijn auto in de fik steken?” zei mijn vriend. Ik ben opgegroeid in de Schilderswijk, en vroeger staken we altijd auto’s in de fik met oud en nieuw. Een fles benzine, wat wc-papier en een baksteen om de ruit mee in te gooien – meer heb je niet nodig.

We gooiden zijn ruit in met een baksteen, ik gooide een aangestoken stukje wc-papier met een petflesje benzine naar binnen, en toen reden we zo snel mogelijk weg op zijn scooter.

We zijn nooit gepakt, en ik weet niet of hij er ooit achter is gekomen dat ik het was – hij had immers bij zoveel mensen iets geflikt.

Sam*, 26 jaar

Ik werkte al een tijdje bij een grafisch ontwerpbureau voor allerlei soorten textiel, vooral voor ondergoed en nachtkleding. Ik maakte er ontwerpen, onderhield contact met klanten en deed andere administratieve klussen zoals bestellingen voor de voorraad.

Nadat mijn oude werkgeefster onze werkruimte had onderverhuurd om kosten te besparen, had ze mij en de stagiaires bij haar thuis gezet om te werken. We werkten in haar slaapkamer, en werden ook nog geacht om drie keer per dag haar honden uit te laten. Een keer ben ik per ongeluk een xtc-pil verloren in haar huis, en toen ze hem vond en me ermee confronteerde, heb haar puberende zoontjes de schuld gegeven.

Ik vond het maar niks om in haar slaapkamer te werken en haar honden uit te laten, en na een half jaar was de maat vol. Ik heb wraak genomen door ontslag te nemen en op de laatste dag het geheugen van de computer te wissen met alle ontwerpen en bestellingen erop van de afgelopen weken, terwijl ik dondersgoed wist dat de back-up niet werkte. Ik heb haar meteen op elke denkbare manier geblokkeerd, dus heb ik nooit meer wat van haar gehoord.

Afbeelding via Wikimedia Commons

Nora*, 26 jaar

Ik werkte in de bediening en achter de bar bij een Frans restaurant, waarvan de eigenaar niet in Nederland woonde. Het eerste half jaar wist ik niet eens wie mijn baas was, maar op een bepaald punt was hij vaker in Nederland en hielp hij af en toe in de keuken. Hij maakte aan de lopende band fouten, en gaf dan altijd ons de schuld. Ook heb ik hem meerdere keren geld uit de kassa zien pakken, waarna wij geen fooi kregen omdat we telkens een kastekort hadden. De halve zaak viel uit elkaar, en hij weigerde dingen te repareren. Als dingen op waren, weigerde hij nieuwe producten te bestellen, waardoor we regelmatig ‘nee’ moesten verkopen aan de gasten. Ik had constant discussies met hem en werd helemaal gek van hem en zijn vrouw – niks wat we deden was goed. Daarom heb ik uiteindelijk ontslag genomen.

Een collega en ik flirtten al een tijdje met elkaar, en er werd behoorlijk wat geflikflooid tijdens en na werktijd. Er stond een bed in een hoek op de tweede verdieping waarin de baas sliep als hij in Nederland was, en als wraak hadden we seks in zijn bed. Minstens drie keer per week – het is een wonder dat hij nooit iets heeft geroken. Ook bleven we bijna elke avond wel hangen om met alle collega’s te drinken, en pakten we alles waar we zin in hadden: sterke drank, wijn, eten. Per avond gingen er echt liters doorheen, dus dat moet de baas aardig wat geld hebben gekost.

Ik zie hem nog weleens lopen, en moet dan altijd een beetje gniffelen als ik denk aan de vieze sekslakens waar hij zo vaak onder heeft gelegen.

Ella, 37 jaar

Ik werkte voor de thuiszorg als huishoudhulp, en een van mijn cliënten was een verschrikkelijk mens. Als ik bij haar aan het werk was commandeerde ze me alsof ik haar schoothondje was, spuugde ze druivenpitten op de grond, en vond ze alles wat ik deed verkeerd. Op een dag was ze met iemand aan het bellen, en besprak ze hardop en openlijk hoe slecht ik wel niet was en wat ik allemaal verkeerd deed.

Ik werd zo boos op haar. Dit was de druppel die de emmer deed overlopen. Ik heb een rol wc-papier in de wc-pot gepropt, de vuilnisbak leeg gekieperd in de gootsteen en haar spiegel in de badkamer vol shampoo gesmeerd. Daarna heb ik met mijn leidinggevende gebeld, want ik wilde meteen weg bij deze cliënt. Achteraf bleek dat ik van alle thuishulpen het nog het langst bij haar heb uitgehouden. Er waren al meer klachten over haar geweest, en hierna heeft de organisatie het contract met haar opgezegd. Wat een klerewijf was dat, zeg.

Afbeelding via Wikipedia Commons

Cilly, 34 jaar

Ik werkte bij een uitgeverij en omdat er veel werk was, werd er tijdens een vergadering gevraagd of iemand meer uren kon draaien. Ik had tijd zat, dus ik meldde me aan. Na de vergadering vroegen ze me om even te blijven. Ik dacht dat ze met me wilden bespreken wat voor taken erbij zouden komen, maar in plaats daarvan werd ik ontslagen. Ik kon meteen weg en hoefde de volgende dag ook niet meer terug te komen.

Ik werd toen zo boos dat ik alle prullenbakken heb leeggegooid, en alle stekkers van de computers eruit heb getrokken, inclusief die van de server. Ook heb ik alle papieren op een grote hoop gesmeten en het koffieapparaat een klap gegeven, waardoor dat omviel en kapot ging. Mijn leidinggevende heb ik de huid vol gescholden.

Met opgeheven hoofd liep ik naar de uitgang – alleen ging de deur niet meer open omdat ook dat systeem op de server was aangesloten. Ik heb daarna nooit meer wat van ze gehoord.

Bas*, 28 jaar

In de zes maanden voordat ik kon beginnen aan een andere opleiding, ging ik aan de slag als ZZP’er. Ik maakte visuals, zorgde ervoor dat de logistiek in orde was en deed betaalde online marketing op Facebook. Ik had een aantal vaste klanten, waaronder een jonge gast die een winkel runde. Toen ik er werkte voelde het al niet pluis: ik zat in een klein hok achterin de winkel, met een iMac met illegale software en een bouwjaar waarin er nog geschubde wezens op de aardbol rondliepen. Op een bepaald punt kreeg ik mijn loon steeds gedeeltelijk, te laat of helemaal niet. Toen ik die jongen daarop aansprak, zei hij dat hij mij “heel snel kon vervangen” en “er wel twintig anderen waren die niet konden wachten om aan de slag te gaan.” Dat leidde tot een felle discussie waarna ik ontslag nam, de Google Drive met alle werkbestanden en templates heb leeggehaald, en de helft van de socialmediakanalen heb voorzien van een ander wachtwoord.

Hij belde me dag en nacht, maar ik heb ‘m het wachtwoord pas gegeven toen ik volledig was uitbetaald. Ook heb ik alle achterstallige facturen, die hij weg probeerde te werken door mensen niet te betalen, gedownload en achter de hand gehouden voor eventuele problemen. Het zal je waarschijnlijk niet verbazen als ik zeg dat hij een paar maanden later failliet is gegaan.

*Om privacyredenen zijn enkele namen van de geïnterviewden gefingeerd. De volledige namen zijn bekend bij de redactie.