Bizzey kocht handschoenen van acht barkie van zijn eerste Yellow Claw-salaris

Als er iemand uit Nederland veel geld verdient met muziek maken, is het wel Yellow Claw. De groep staat op elk groot festival in de Verenigde Staten, werkte samen met grote namen als Quavo en Ty Dolla $ign, en vloog ondertussen de hele wereld over. Toch besloot afgelopen zomer de mc van het trio, Bizzey, dat het genoeg was geweest. Hij keerde definitief terug naar Nederland om hier verder te gaan als solo-act. Dat leidde tot tracks waarop hij samenwerkt met Mula B, Adje en Josylvio, artiesten die op hun beurt wereldberoemd zijn in Nederland. We wilden weten wat Bizzeys eerste grote uitgave was van zijn Yellow Claw-salaris, dus spraken we af in zijn thuisstudio in Amersfoort, waar hij ons vertelde over zijn financiële succes en wat hem dreef om te stoppen met Yellow Claw.

Noisey: Je kocht handschoenen van je eerste Yellow Claw-salaris. Vertel.

Bizzey: Ik had net mijn eerste succes en het kwartje viel: er komt nu zoveel geld binnen, ik hoef me geen zorgen meer te maken. Dus zei ik tegen mijn vriendin: “Weet je wat we vandaag gaan doen? We gaan gewoon winkelen en niet op het prijskaartje kijken.” In een skateshop in Eindhoven had ik een paar lammy-achtige handschoenen gekocht. Die guy van die winkel keek me wel raar aan maar ja, ik had afgesproken dat we niet naar het prijskaartje zouden kijken.

