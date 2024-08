Black Acid is een zooitje ongeregeld dat de rapgame komt slopen

De naam Black Acid spookt al een tijdje op het internet. Ze slopen als een van de acts van de Popronde op regelmatige basis je lokale podium, hebben een paar fantastische video’s uit, maar ze bouwen ook langzaam een reputatie op buiten hun muziek. Zo beweert mijn collega Sander dat een van de jongens hem – tegen alle ongeschreven mannenregels in – tijdens het plassen aansprak en zei dat hij Black Acid moest gaan beseffen. Zelf ben ik tijdens een feestje bijna een keer in een halflauwe burger gestikt toen ik ze ergens verderop zag kibbelen en tegen elkaar hoorde zeggen: “Bro, jouw hoofd lijkt op stotteren met dyslexie.”

Dat was wat mij betreft genoeg reden om ze uit te nodigen op kantoor en ze beter te leren kennen. Ze dropten vorige week maandag hun nieuwe Acid-EP en de donkere beats daarop zijn uitermate geschikt voor allerhande turnups. De vibe die Smitty, DMY, Dashaeno, Laupie, Ros en manager Darina overbrengen wanneer hier binnenlopen is niet anders: zoveel jeugdige energie heb ik voor het laatst gezien tijdens een uit de hand gelopen potje apenkooi in HAVO 3.

Het lijkt me echt een logistieke nachtmerrie waar je spontaan bloedproppen van krijgt om deze groep jonge, losgeslagen artiesten uit verschillende steden in één studio te krijgen en ook nog aan het werk te zetten.

Noisey: Hoe doen jullie dat in godsnaam?

DMY: Het is echt belangrijk dat je met een mindset om te werken de studio ingaat.

Smitty: We maken los met elkaar al genoeg plezier, dus als we eenmaal in de studio zitten werken we gewoon.

DMY: Maar het is ook wel fun, hoor.

Dashaeno: Ik denk niet dat er ooit een van ons lacking is in de studio, maar DMY is wel serieus altijd.

Ros: Haha, hoor je hem weer: “Ros doe kankernormaal nu!”

DMY: Ja, oké. Soms denk ik wel dat ik te ver ga, maar ik doe het uit goede gedachten.

Jullie worden omschreven als het nieuwe punkrapgeluid, maar wat betekent punk eigenlijk nog in 2017?

Ros: Hé, kom naar een show dan. Pull up.

Smitty: Het is schijt hebben toch?

Dat is wel heel makkelijk. Waar hebben jullie dan schijt aan?

Ros: Aan regeltjes.

DMY: Ja, vooral de regels van de muziekwereld. Er zullen altijd hokjes zijn, fuck die shit. We doen gewoon whatever wij willen.

Darina: Dat kun je al doen door op een maandag iets te releasen, in plaats van vrijdag.

Is dat hoe jullie tegen het systeem willen schoppen?

Smitty: Ja. We gaan niet letterlijk tegen een prullenbak schoppen natuurlijk.

Ik associeer punk wel met dingen kapotmaken. Wat is het grootste dat jullie ooit hebben gesloopt?

Ros: Laupie heeft laatst bijna een tankstation opgeblazen. We stonden te tanken, doet hij het raam open en tikt hij daar gewoon zijn sigaret af. Komt-ie ook nog met: “Hoezo, wat doe je?”

Laupie: Tja. Ik sloopte ook een keer een deur van een Albert Heijn-koeling. Met de hiel van mijn voet tijdens het vakkenvullen.

DMY: Ik een televisie, wat muren, deuren.

Ros: De glijbaan van een verlaten zwembad.

DMY: Maar wel allemaal met liefde.

Wat staat er nog op jullie sloopverlanglijstje?

Ros: De hele rapgame, speakers, oortjes, je hond.

DMY: Met een bulldozer over een huis rijden lijkt me ook sick.

Darina: We hebben het podium van Sexyland ook gesloopt trouwens. Helemaal kapot.

Ros: De geluidsinstallatie van Kwaku ook. Die 808 kickte in, geluid kickte uit. Te hard.

Jullie doen bijna alles zelf wanneer jullie muziek maken. Is dat een bewuste keuze?

Darina: Er zijn wel wat gesprekken geweest met grote labels.

Ros: Maar waarom zou je nog tekenen?

Om te kunnen werken met een professioneel team dat ervaring en een groot netwerk heeft, bijvoorbeeld.

Smitty: We hebben het ook wel overwogen, maar op een bepaald moment merkten we dat het beter is om het zelf te doen. We hebben naar onszelf gekeken en op een rijtje gezet wat we allemaal kunnen, en het enige wat we daarin missen is…

Darina: Geld.

Smitty: Ja, en toen hadden we opeens zo veel shows dat ook geld geen probleem meer was. Dus het hoeft niet.

DMY: Ik denk dat de boost die zoiets geeft minder groot is dan wordt gedacht. Alleen al omdat het zo lekker voelt als je iets helemaal zelf hebt gefikst.

Ros: En nu worden we alleen maar aantrekkelijker toch.

DMY: Wacht even, mijn moeder belt.

Gooi haar maar op luidspreker.

DMY: Ik stel even een vraag aan haar hoor. Ben je trots op mij, mam?

Mama van DMY: Wat is dit dan?

DMY: Ik zit midden in een interview. Ben je trots op mij?

Mama van DMY: Ontzettend.

Ros: Bent u ook trots op mij?

Mama van DMY: Nee, want ik weet niet wie je bent. Oké, jongens, doei doei.

Darina: Jongens, laten we even verdergaan met het interview.

Wel lief dat je moeder zo trots is. Want hoe goed het ook gaat, ik vraag me nog steeds af of ouders staan te springen als hun kind zegt: “Ik ga rappen.”

Smitty: Dat vind ik een verkeerde gedachte. Wat moet je anders doen met je vrije tijd?

Ros: Ik was altijd al aan het produceren, en op een gegeven moment zei ik: “Ma, ik ga rappen.” Zei ze: “Oh? Money wil je hè?” En toen gaf ze gelijk door welke auto ik voor haar mocht kopen. Een Porsche Cayenne, of nee: Carrera.

Smitty: Maar ze heeft nu een AMG toch?

Ros: Ja. Goddamn. Ze heeft het zelf al gefikst.

DMY: Op dit gebied zijn er geen grenzen meer, denk ik. Het is puur waar je zelf de grens legt. Alles is mogelijk, en ik denk dat iedereen het zo ziet. Maar Laupie, hoe is dat voor jou eigenlijk? Je bent zestien, en je ma woont op Curaçao.

Laupie: Ja, mijn moeder is hevig gelovig. En ze houdt er sowieso al niet van als ik zelfs op zaterdag al dingen ga doen die te maken hebben met het verdienen van geld. Maar nu vindt ze het niet erg. Als ik maar blij word van wat ik doe, en het zit helemaal goed als ik er ook mijn geld mee verdien.

Ah, toch nog een serieuze afsluiter van dit interview.

Dashaeno: Ik heb vandaag twee eieren gekookt, en ik kwam er dus achter dat je serieus zout in je water moet doen zodat je ei niet uitelkaar barst en dus lekker kookt. Ik deed dat, en het was fucking spang. Laat ze er rustig inzakken, met een lepel desnoods, en zet het vuur in totaal tien minuten aan. Dan kookt het dus zes, zeven minuten.

Laupie: Heb je ‘m laten schrikken?

Dashaeno: Natuurlijk. Wat is dat voor vraag? Filet americain op een broodje, ei-slice, beetje zout, beetje peper. Geloof me.

Luister hieronder naar de nieuwe EP van Black Acid.