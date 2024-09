Bloed ejaculeren is een ding dat gebeurt

Het was zomaar een hele normale dag in de kerker. Een man had een uur durende sessie met Meesteres Phoenix geboekt. Hij wilde graag onder geplast en tegelijkertijd vernederd worden, dus aan het einde van de sessie vroeg hij om een tweede meesteres. Meesteres Echo werd ingeschakeld. “Ik was al helemaal in mijn meesteressenrol gekropen en liep de trap op naar boven”, vertelt Echo. “Er was wat milde bondage geweest, een beetje teasen en zo. Het was heel tam. Phoenix had hem naar de badkamer gebracht en stond in het bad over hem heen gebogen, terwijl ze over hem heen plaste en zichzelf bevredigde. Ik speelde mijn rol, door gemeen tegen hem te schreeuwen en hem een flink potje te vernederen.”



Na een tijdje kwam die gast klaar in een condoom (“als er een piemel in het spel is, moet er een condoom omheen”, zegt Echo). Maar wat er in het condoom zat was vrij shockerend: het leek wel op puur bloed. Volgens Echo was het een ogenschijnlijk normaal orgasme geweest en de klant gaf verder ook geen kik. Hij maakte zich schoon alsof er niks aan de hand was en vertrok. Geen tekenen van pijn, ongemak of wat dan ook. “Ik ben een professional”, zegt Echo. “Ik heb alles al gezien, maar deze keer was ik sprakeloos. Mijn eerste gedachte was “holy shit, heeft deze gast in zijn condoom gepoept? Is hij een monster? Is hij oké?” Een foto van de situatie, genomen door Echo kan je onderaan de tekst vinden (waarschuwing: niet voor mensen met een zwakke maag).

De klant kwam hierna nooit meer terug en alle andere meesteressen met wie Echo over het incident sprak zeiden dat ze nog nooit zoiets hadden meegemaakt. Gevraagd naar wat er zou gebeuren als de klant op een dag terug zou komen, vertelt Echo dat ze een serieus gesprek zou aangaan over waarom de klant niks over zijn aandoening had gezegd. “Hij had onze toestemming nodig”, zegt ze. “Bloed is heel andere koek. Bovendien zou ik hem nooit hebben afgewezen of belachelijk hebben gemaakt om zijn aandoening, hoe geshockeerd ik ook was. Tenzij hij daar expliciet om had gevraagd, als onderdeel van het spel, maar hij heeft er überhaupt nooit iets over gezegd!”

Goed. De vraag waar je nu waarschijnlijk mee kampt is: wat de fuck was hier aan de hand?

De aandoening die de man had heet hematospermia. Verrassend genoeg is het medisch gezien misschien niet eens zo’n heel ernstige kwaal. Maahum Haider, een uroloog aan de University of Washington, zegt dat de aandoening meestal ongevaarlijk is. Volgens Haider kan de bloed-ejaculatie door van alles zijn veroorzaakt, zoals “stenen in het ejaculatiekanaal, verstopping, infectie of ontsteking in de prostaat of zaadblaasjes, en zelfs kanker”. Al deze aandoeningen, zegt ze, leiden tot irritatie in het ejaculatiekanaal, wat vaak weer leidt tot bloedingen Dat kan betekenen dat sperma roze van kleur wordt, of, in het geval van de klant in de kerker, rood omdat het vooral bloed is wat eruit komt – de hoeveelheid bloed varieert. Over het algemeen is het ejaculeren van bloed een eenmalig ding en de meest gevallen van hematospermia zijn niet zo zorgwekkend: een overzicht van tien jaar lang gevallen van hematospermia toonde aan dat slechts vijf procent van de patiënten prostaatkanker had. Haider zegt dat hematospermia meestal vanzelf weggaat, maar dat je er wel naar moet laten kijken als het langer dan zes weken duurt.

Hoewel de data suggereert dat gemiddeld 1 op de 5000 patiënten op de urologische poliklinieken voor hematospermia komt, en dat degenen die het hebben over het algemeen tussen de 30 en 40 jaar oud zijn, zijn er niet echt betrouwbare getallen over hoe veelvoorkomend (of zeldzaam) het precies is, simpelweg omdat mannen niet vaak naar hun eigen sperma kijken. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de oorzaken van hematospermia in 70 procent van de gevallen niet geconstateerd kunnen worden. Het enige zorgwekkende geval van hematospermia dat Haider ooit heeft gezien, bleek te komen door een verkeerde verbinding tussen het ejaculatiekanaal en een bloedvat, dat eerder was geopereerd.

Ondanks dit alles valt het meesteres Echo niet kwalijk te nemen dat ze zich helemaal te pletter schrok.