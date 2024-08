Boef is de gewoonste Nederlander van Nederland, niet Frans Bauer

Als Eminem een boze cypher doet in het bos, maar er is niemand om dat te horen, maakt het dan wel geluid? Wat is ook alweer m’n DigiD-wachtwoord? Wanneer komt nou eindelijk Het Grote Plaatje, Jiggy? En wie is verdomme toch die gewone Nederlander waar iedereen het steeds over heeft? Zomaar een lijstje vragen waar ik meer dan eens per dag m’n hoofd over breek. Zinloos, want echt concrete antwoorden zijn niet één, twee, drie beschikbaar. Toch heeft NRC na een lange zoektocht Frans Bauer naar voren geschoven als het antwoord op de laatste vraag, en gaf hij afgelopen weekend in die krant een uitgebreid interview over het zijn/doen van gewoon en/of normaal.



Natuurlijk is Frans al langer dan ik leef de personificatie van het oer-Hollandse gezegde ‘doe effe normaal dan doe je godverdomme al gek genoeg, ja?!’, en daarom was het niet echt een verrassing dat hij gisteravond mocht aanschuiven bij Matthijs van Nieuwkerk om zijn licht op deze kwestie te laten schijnen. Samen met tafeldame Lamyae Aharouay, de journaliste die dit jaar voor NRC op zoek ging naar de gewone Nederlander, werd aan tafel besproken waarom hij de gewoonste Nederlander van Nederland is.

Tot gisteravond dacht ik zelf een behoorlijk gewone Nederlander te zijn. Ik zat immers na een dag werken op kantoor naar De Wereld Draait Door te kijken met een bord voedsel op schoot — precies hoe een normalo zijn maandagavond invult. Maar tot mijn schrik kwamen Frans en Lamyae met een enorme waslijst aan eisen waar je als echt gewone Nederlander aan moet voldoen. Hou je vast, de gewone Nederlander:

Verloochent zijn afkomst niet en denkt terug aan waar hij of zij vandaan komt

Is tegen onrecht

Warm naar de buitenwereld

Knokt voor zijn of haar bestaan

Trapt door als het sneeuwt

Geeft niet op

Is nuchter

Is een keiharde werker, kan een eigen bedrijf runnen

Eet niet alleen Chinees

Bekommert zich om de ouderenzorg

Maakt zich druk om scholing

Droomt kleiner dan goed voor hem of haar is

Is zich bewust van het verschil in kansen

Is aardig, vriendelijk

De tranen sprongen me bijna in de ogen toen ik dit allemaal tot me nam. Ik heb m’n oma’s al veel te lang niet gebeld, kan in een uur tweemaal 180 graden draaien in mijn standpunten over bepaalde zaken, lunch met tegenzin met koriander omdat iedereen dat altijd doet, snauw de hele dag lang op iedereen om me heen en in een droomwereld vreet ik me iedere avond ongans aan van die witte bakken Chinees voedsel. En ik weet dat je heus niet overal aan kan voldoen — ook met maar een paar van de bovenstaande eigenschappen ben je gewoon — maar ik wijk zo af dat ik mezelf geen ‘gewone Nederlander’ meer kan noemen. En meneer Bauer blijkbaar wel.

Nou, daar zet ik hier uit frustratie even enorm grote vraagtekens bij!!!! Want hoewel Frans hartstikke benaderbaar lijkt, zo met z’n berentrui aan tafel, valt hoe gewoon hij is in het niet als je hem vergelijkt met — wie zal ik eens als oer-Hollands voorbeeld noemen — Boef. Dit klinkt misschien als een gure, multiculturele en provocerende rochel in het gezicht van iedere liefhebber van het o-zo-gewone levenslied, en dat is het ook, maar blijf even bij de les, want ik heb een paar bewijsstukken op een rijtje gezet.

Trapt door als het sneeuwt

Ik weet niet wat Frans rijdt, maar geloof me: al vriest het veertig graden, berg je maar als Boef eenmaal flink op het gaspedaal van z’n Range trapt.

Verloochent zijn afkomst niet en denkt terug aan waar hij of zij vandaan komt

Er zijn weinig artiesten in Nederland die zoveel plekken een warm hart toedragen als Boef. Boef is een trotse Algerijn, verhuisde naar Tilburg, noemt landen op het vliegveld van Marrakesh thuiskomen, en heeft veel liefde voor Parijs. De eerste zin van zijn debuutalbum is letterlijk: “Haaah ‘t is gewoon Boef man, s/o naar Alkmaar, s/o naar Alkmaar.” De eerste zin van het debuutalbum van Frans Bauer is: “Waarom heb ik jou al zo lang niet meer gezien?”, maar wie die ‘jou’ dan is, uit welke stad ‘jou’ komt, en of ‘jou’ bereid is om zich te beroepen op zwijgrecht als ‘jou’ voor het een of het ander wordt opgepakt is onduidelijk.

De Instagramhandle van Boef is Boef072, de stadscode van Alkmaar. De handle van Frans Bauer is fransbauer_officiele, terwijl hij helemaal niet uit ‘officiele’ komt, waar dat dan ook mag liggen. Sterker nog: hij heet Frans! Frans!!! Je reinste landverraad, me dunkt.





Eet niet alleen Chinees

Zoek de verschillen.

Is zich bewust van het verschil in kansen

Er is in dit hele land waarschijnlijk niemand die vaker is aangehouden om zijn uiterlijk dan Boef. Wat hij rijdt strookt volgens de politie blijkbaar niet met hoe hij eruitziet, en ja, dan kun je maar beter met de trein reizen. Frans Bauer wordt ook vaak beoordeeld op z’n uiterlijk, maar dan positief. Hij lijkt namelijk precies op Frans Bauer: een goedlachse, vriendelijke volkszanger die overal welkom is. Hij is zich hier dus wel degelijk van bewust, maar op een foute, bevoorrechte manier.

Het lijkt me overduidelijk wie er hier aan het langste eind trekt op de schaal van normaal. En dan kun je, in het geval van Frans, prima strooien met quotes als “gewoon zijn vind ik normaal” maar uiteindelijk komt naar boven drijven wie echt de gewone Nederlander representeert. Boef kan dan wel exorbitante bedragen om zijn pols dragen en een kledingkast hebben waar je prima een jaar een Amsterdamse studentenkamer van kan huren: normaal zijn zit aan het einde van de dag in je hart, niet in je portemonnee.