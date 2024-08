Op tour met Bokoedro en zijn enigmatische FutureJazz-bandleden

Ik merk dat ik vaak stilval als iemand mij vraagt om Bokoedro te omschrijven. Alhoewel, de persoon lukt nog wel: het is een goedlachse, ietwat moeilijk te volgen knul uit het noorden van Rotterdam, met een levensverhaal waar je zomaar een brok van in je keel krijgt. Maar op zijn muziek is geen peil te trekken. Zelf noemt-ie het ‘FutureJazz’, een uit het veen getrokken genre uit het jaar 2035, waarin mens en duif in harmonie samenleven.

Uiteraard betekent dit niets, maar gelukkig hoeft dat ook niet. Vergelijk het met een frikandel, of beter, met een goede blauwschimmelkaas: het gaat de smaakbeleving niet veranderen als je precies snapt hoe het eindproduct bij je binnenkomt. In elk geval niet ten goede. Een advies is om het gewoon mee te maken, bij een van de shows waarvoor hij met een volwaardige band door het land trekt. Aanstaande donderdag, bijvoorbeeld, in het Amsterdamse Garage Noord.

Videos by VICE

Afgelopen zaterdag begon de FutureJazz-tour op Noorderslag in Groningen, en wij gaven hem en z’n bandleden een wegwerpcamera mee om het startsein van een onvergetelijke muzikale reis door de toekomst vast te leggen.