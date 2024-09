Bong-Ra staat aan de wieg van de (weder)geboorte van breakcore

Als je in de jaren nul bij de rebellerende jeugd hoorde die hield van elektronische teringherrie, dan is de breakcore-saga je waarschijnlijk niet ontgaan. Dit luide genre ontstond uit de acidtechno-ravecultuur en stak een middelvinger op naar alles wat te maken had met de overheid, regeltjes, conformistische beats, en – laten we eerlijk zijn – sobere mensen. Tegen het einde van het eerste decennium van deze eeuw stierf het genre even snel als dat het geboren werd. Er kwam weinig nieuw materiaal uit en als er al eens een feestje werd gegeven, kwam er geen hond op af.

Heel wat van de producers uit die tijd zijn inmiddels weer in de studio gekropen. Een van hen is Bong-Ra, een legendarische breakcore-artiest uit Rotterdam. Hij reisde met zijn muziek heel de wereld rond, richtte labels op en lanceerde tal van zijprojecten. Onlangs zag een lading nieuwe Bong-Ra-tracks het daglicht, en hij vertrok een tijdje terug op tour door de Verenigde Staten met oude vrienden en breakcore-grootheden End.User en Shitmat. Inmiddels staan er releases bij labels als Cock Rock Disco en Peace Off op de planning. Het perfecte moment om de man eens te spreken over de dood en mogelijke heropleving van één van de grootste buitenbeentjes van de muziekwereld.

