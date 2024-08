De beste borden bij het ‘Fuck Boris’-protest in Londen

Afgezien van de 92.153 leden van de Tory Party die voor hem stemden, zijn er weinig Britten echt dolenthousiast over het feit dat Boris Johnson hun nieuwe premier is. Op woensdag verzamelden duizenden mensen zich bij Downing Street om te demonstreren tegen de benoeming van Johnson, met borden en slogans die opvallend vaak leunden op de grap dat zijn initialen ook voor ‘blowjob’ kunnen staan. Fotograaf Chris Bethell was erbij om de demonstratie vast te leggen.

