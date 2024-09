Braz is in zijn video voor ‘Cool’ gevoelig voor bindingsangst

Bij Braz weet je eigenlijk nooit wat je precies kunt verwachten. Het ene moment komt hij met een angstaanjagend realistische imitatie van de hele rapgame, en op het andere moment waant hij zich Dinand Woesthof. Een zekerheid is dat hij altijd verrassend uit de hoek komt, en dat is ook het geval met de clip van zijn nieuwste single Cool, die hier bij ons in première gaat.

Voor de verandering is de video niet gemaakt door Teemong, maar door Jeroen Hoogaars. Waar Teemong vaak rauw en strak is, is de clip dit keer heel arty, want er zijn heel veel mooie bloemen. Het past perfect bij een track waarin Braz de aloude mannelijke bindingsangst pijnlijk herkenbaar schetst.

Bekijk de video hieronder, en luister ook nog even naar de vandaag uitgekomen mixtape BRAZPARK.