Een Britse man klaagde over taai vlees en kreeg chilipoeder in zijn gezicht gegooid

Capsaïcine is het actieve component in chilipepers en doet veel meer dan alleen je eten van pit voorzien. Het kan je laten hallucineren, endorfine vrij laten komen, je onvermijdelijke dood uitstellen en misschien zelfs kankercellen doden.

Maar het kan ook gebruikt worden als wapen – een zeer gevaarlijk wapen zelfs. Vraag maar aan David Evans uit Wales, die tijdelijk verblind raakte door Indiase kruiden na een confrontatie met een chef, die hij beschuldigde van het serveren van taai vlees.

Videos by VICE

De schermutseling vond afgelopen zaterdag plaats toen Evans en zijn vrouw Michelle een hapje gingen eten bij de Prince of Bengal in Tonypandy, in het zuiden van Wales. Op de verplichte vraag van de bediening “of alles naar wens was,” kwam een duidelijke “nee.” Het echtpaar zei in alle eerlijkheid dat het vlees zo taai was als rubber. Op dat moment stormde de chef uit de keuken en begon er een ruzie die voor Evans zou eindigen met sterk gezwollen ogen en brandwonden op z’n borst, waarvoor hij in het ziekenhuis behandeld moest worden, aldus The Telegraph.

Het verhaal gaat dat het escaleerde toen de kok agressief werd tegen Michelle. “Hij begon tegen me te schelden, dus zei David dat-ie niet zo onbeleefd moest doen,” vertelde ze aan The Telegraph. “De chef was stennis aan het schoppen en dus liep David naar de keukendeur om hem te vragen om excuses.”

Op dit punt beginnen de beschrijvingen uiteen te lopen. Eenmaal in de keuken waren ze natuurlijk op het terrein van de kok, waar hij over alle middelen beschikte om David daar weer weg te krijgen. Hij had ervoor kunnen kiezen om dreigend met een mes of deegroller te zwaaien, maar in plaats daarvan deed hij een graai in het kruidenrek en smeet wat waarschijnlijk chilipoeder is in het gezicht van David.

Dit klinkt misschien kwaadaardig, maar de chef, die later gearresteerd werd, beweerde dat het zelfverdediging was.

“Ik rende de keuken in om van hem af te komen, maar hij achtervolgde me,” vertelde hij aan The Telegraph. “Ik greep een hand chili voor het geval ik mezelf moest verdedigen, en gooide het naar hem omdat ik bang voor hem was. Chili brandt, maar is niet levensbedreigend. Al achttien jaar werk ik in dit restaurant en ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ik ben erg van slag.”

De politie worstelt nu met de vraag wie er in z’n recht stond in deze zaak, maar hoe dan ook lijkt het onverstandig om ongevraagd in restaurantkeukens te gaan rondneuzen, op zoek naar excuses.