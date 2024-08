Broodnodige context bij onze favorieten voor Museumnacht

Kunst is leuk, maar met een drankje erbij wordt het allemaal nog net een beetje leuker. Die tegeltjeswijsheid wordt tijdens de Amsterdamse Museumnacht maar weer eens bevestigd. Morgen zijn megaveel musea in Amsterdam de hele nacht open en dat levert de nodige keuzestress op. Daarom hebben we gratis en voor niets enkele van onze favorieten voor je onder elkaar gezet, met de nodige context. En we hebben ook een kunstvrije route voor je bedacht, omdat Museumnacht nou eenmaal meer is dan lekker kunst kijken.

YYOY in EYE

De installatie Why, why ohh why (YYOY) van Nikki Hock speelt met je sluimerende angst voor het onbekende en het staat voor een avondje in het EYE Filmmuseum. Denk hierbij aan een pikdonkere ruimte met felle lichtflitsen en onheilspellende geluiden, waarin je gedesoriënteerd ronddwaalt. “Je denkt al snel aan een spookhuis – griezelen – maar daar gaat het werk totaal niet over,” vertelde Nikki eerder aan Creators. Waar het wel om gaat is een vorm van angst die onder het oppervlak borrelt, waarvan je je meestal niet eens bewust bent dat je het ervaart. Zoals angst voor terrorisme, technologie, maar zelfs ook mode en gadgets die je koopt omdat je bang bent er anders niet meer bij te horen. De kunstenaars hebben voor hun installatie naar ondervragingstechnieken van het Israëlische leger gekeken en elementen van marteling onderzocht. Veel plezier!

Bomvol Arti et Amicitiae

In Arti et Amicitiae staat een heleboel waar we blij van worden. Ga als specialist naar binnen en lees je eerst in met onze eerdere artikelen over de stank van data, het geluid van het licht dat je lijf uitstraalt, een bar waar alleen hipsters naar binnen kunnen en het hompje vlees dat de mens van de toekomst is. Rutger de Vries, de kunstenaar die met een geweer op brandblussers met verf schiet, staat er ook met de Spraypaint Printer II, wat net iets subtieler is dan de gewoonlijke artistieke ravage die hij achterlaat. Deze machine print met een rits spuitbussen enorme schilderijen op muren, die bestaan uit portretten en selfies.

CMYK extinguishers. Beeld: Gert Jan van Rooij.

Alles kut in het Van Gogh Museum

In het Van Gogh museum zijn normaal gezien vooral aardappeleters en zonnebloemen te zien, maar voor deze nacht is het museum volledig op de kut gedoken. Je kunt er een (bijna) naaktmodel tekenen, debatteren over piemels en poezen, een beeld vormen over genderidentiteit en kijken naar gevouwen vagina’s. Deze papieren vagina’s zijn gemaakt door een Amsterdamse initiatief, dat onder de naam No More Cutting het uiterlijk van de vagina bespreekbaar wil maken en wil protesteren tegen vrouwenbesnijdenis. Je kunt No More Cutting trouwens nog een handje helpen door (anoniem) een foto van je vagina uploaden op hun website, zodat het initiatief de papieren vaginacollectie uit kan blijven breiden.

Beeld met dank aan No More Cutting.

Oost, west, Zuidoost best

Gooi jezelf om te beginnen maar even vol met Rietveldcocktails in de expositieruimte GLLRY ZOH in de Bijlmer. Als je dan toch daar in de buurt bent, wandel dan ook bij een paar kunstenaars binnen die hun huis openstellen voor een portie kunst. Zo kun je zien hoe Elon Liberman zelfgemaakte, vreemdsoortige muziekinsturmenten bespeelt en heeft Yahmani Blackman speciaal voor Museumnacht een theaterstuk gemaakt dat is geïnspireerd op tinder. Een paar deuren verder hangt het werk van de fotograaf AiRich. Haar werk heeft invloeden van over de hele wereld, wat resulteert in portretten met een kleurrijke, bijna psychedelische afropunksfeer.

Eerste hulp bij squirten

Isabelle Griffioen vindt het maar gek dat er een pornosfeertje om squirten hangt. Om de vrouwelijke ejaculatie te normaliseren, krijg je bij Mediamatic van squirtexperts antwoord op al je vragen over het toch wel een beetje mysterieuze fenomeen. Om de boel nog wat spetterender te maken, kun je er ook een dessert van vrouwelijk ejaculaat eten, gemaakt door sterrenchef Louis Verlaan. Stuk voor stuk hoogtepunten van je avond, als je het ons vraagt.

Beeld: Jochem van Schip.

Bonus: een route voor kunsthaters

Haat je kunst? Geen probleem! Museumnacht heeft namelijk meer dan genoeg dingen te bieden waarmee je de hele avond op een veilige afstand van kunst blijft.

Bucketlist

Het Uitvaartmuseum helpt je een handje om een bucketlist samen te stellen. #lifegoals

Ballenbakboot

Tip: verstop je diep in de ballenbak zodat je lekker weinig van de buitenwereld meekrijgt.

Sjoelen

Wordt sjoelkampioen in het Hermitage. De winnaar wint een fles jenever! Russischer wordt het niet.

Middeleeuws Twister

Primaire kleuren zijn een beetje passé. Balanceer daarom in het Allard Pierson Museum op voorwerpen van Vikingen of Kelten.

Escape room

Als het niet lukt om te ontsnappen, is de kans nog groter dat je ver weg blijft van alle kunst.

Silent Disco

Als knaller van een afsluiter van Museumnacht kun je in de voorhal van het Rijksmuseum dansen op een silent disco waarbij je de Nachtwacht nét niet kunt zien.