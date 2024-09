De zoon van Vivienne Westwood dreigt uit protest zijn punkcollectie van 6 miljoen euro in de te fik steken

Beeld via Wikimedia

Laten we eerlijk zijn: in 2016 betekent ‘punk’ nog maar bar weinig. The Sex Pistols hebben een eigen creditcard-lijn en ondertussen maakt Iggy Pop reclame voor verzekeringen. Alleen al het woord ‘punk’ laat tegenwoordig een wrange smaak in je mond na. We hoeven het je waarschijnlijk niet te vertellen, maar punk in zijn oorspronkelijke betekenis ligt al jaren te rotten in de diepste krochten van ons collectieve bewustzijn.

Videos by VICE

Zelfs Joseph Corré, de zoon van modeontwerper Vivienne Westwood en wijlen punkicoon Malcolm McLaren, begint ondertussen te huiveren als iemand over punk begint. In een persbericht zegt de ondernemer dat hij van plan is om zijn collectie punkmemorabilia (die meer dan zes miljoen euro waard is) in ware punkstijl te verbranden, en wel op 26 november: de dag waarop het veertig jaar geleden is dat The Sex Pistols Anarchy in the UK uitbrachten.

Corré haalde ook uit naar een paar grote musea en Rough Trade Records voor het organiseren van 40th Anniversary of Punk nadat ze een donatie van 126 duizend euro hadden gekregen van Lottery Fund.

“Dat de koningin van Engeland in 2016, het jaar van Punk, haar zegen geeft, is het meest angstaanjagende dat ik ooit heb gehoord”, schrijft hij in een verklaring. “In plaats van een beweging die verandering wil veroorzaken is punk nu een fuckung museumstuk geworden.”

“De mensen voelen zich verdoofd”, voegt hij er aan toe. “En met die verdoving komt volgzaamheid. Mensen vinden niet meer dat ze nog iets te zeggen hebben. Het gevaarlijkste is dat ze zijn gestopt met vechten voor wat ze geloven. Ze hebben het gevecht opgegeven. We moeten alles nog maar eens opblazen.” Hij eindigt zijn brief met de vraag of anderen zijn voorbeeld op 26 november willen volgen.

Goed, daar heb je het. Viv’s zoon bewees net dat punk niet dood is door alles tot op de grond af te branden.