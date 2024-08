Chance the Rapper denkt dat deze racistische Heineken-reclame geen foutje is

Als een bedrijf een reclame maakt die overduidelijk racistisch is, zoals H&M met die aapentrui of de “Clear Skin”-campagne van Dove, zijn er twee gepaste reacties als je geen eikel bent. Je gelooft dat een grotendeels wit reclameteam het overduidelijke racisme heeft gemist door hun witte privilege, of – als je bekend bent hoe kwaadaardig het kapitalistische systeem werkt – ga je ervan uit dat een bedrijf dit expres heeft gedaan zoveel mogelijk mensen over hun product te laten praten.

Chance the Rapper komt uit Chicago en is heel toevallig ook een rapper. En hij reageerde op de tweede manier. Maandag tweette hij over deze schaamteloos racistische reclame van Heineken. Hij beschuldigde de Amsterdamse brouwer ervan dat ze met racisme zoveel mogelijk publiciteit probeerden te generen. Je weet wel: er bestaat geen slechte publiciteit, moeten ze gedacht hebben.

In een tweet schreef Chance: “Ik denk dat sommige bedrijven doelbewust racistische reclames verspreiden zodat ze meer views krijgen.” De rapper, die ook betrokken is bij campagnes voor betere financiering van scholen in Chicago, verklaarde in een andere post dat hij mensen niet aanmoedigde om het merk te boycotten, maar dat hij eenvoudig opmerkte dat hoe vreselijk racistisch is de reclame is.

I think some companies are purposely putting out noticably racist ads so they can get more views. And that shit racist/bogus so I guess I shouldn’t help by posting about it. But 😂 I gotta just say tho. The “sometimes lighter is better” Hienekin commercial is terribly racist omg — Chance The Rapper (@chancetherapper) March 26, 2018

In de reclame die vorige week werd uitgezonden, is een barman te zien die een flesje Heineken opent voor een witte vrouw. Vervolgens schuift hij het biertje over de bar, langs drie mensen van kleur, naar de vrouw toe. En dan is daar die slogan: “Sometimes, lighter is better”(Soms is lichter beter).

In een verklaring aan RTL zei een woordvoerder van Heineken: “Hoewel we vinden dat de commercial verwijst naar ons Heineken Light-bier, hebben we de plank misgeslagen. We nemen de feedback ter harte en zullen dit meenemen in de ontwikkeling van toekomstige campagnes.” Het bierbedrijf heeft de reclame inmiddels verwijderd.

Misschien is het gewoon een goed idee om niet racistisch te zijn.