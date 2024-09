‘Changing’ van Madou laat je genieten van de kleine dingen in het leven

Zo’n zes jaar geleden werd ik regelmatig van mijn bureaustoel geblazen als ik weer eens nietsvermoedend een elektronische banger van Dr. Lektroluv of iemand uit zijn vriendenkring opzette. Sound of Stereo was zo’n bevriend duo met een aantal dansvloerkneiters op hun naam, maar net als het genre electro-house heb ik lang niks meer van ze gehoord. Verrek: zijn die twee Vlamingen nu terug als Madou. Ze debuteren met het dansbare wegdroomliedje Changing, dat absoluut niet zou misstaan op een vroege after. Of een late.

Hieronder check je alvast hun nieuwe single, die net zo fijn klinkt als een fris opgemaakt bed. Je kan de wasverzachter zowat ruiken. Mocht dit naar meer smaken, dan hebben we goed nieuws: op 19 mei brengt het duo een andere single, Nowhere Else, uit op het label NEST HQ van Skrillex.