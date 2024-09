Chaos en horror op de NME-awards: Bring Me The Horizon schopt het drankje van Coldplay omver

CHAOS! HORROR! ANARCHIE! En nog wat van die dingen die je normaal gesproken niet zou linken aan de NME Awards. Iedereen was afgelopen woensdag gewoon echt boos toen de rockende lastpakken met tatoeages en zo, oftewel Bring Me The Horizon, hun liedje Happy Song speelden.

Voor we in detail treden, moeten we even terugblikken op november vorig jaar. Coldplay kwam toen met het ontwerp voor de albumhoes A Head Full Of Dreams, met daarop een geometrisch patroon gemaakt van overlappende cirkels, dat ook bekend staat als de Flower of Life. Heel wat Bring Me The Horizon-fans vonden het echt niet kunnen dat deze hoes nogal leek op het album Sempiternal uit 2013 van hun lievelingen, waarop een soortgelijk patroon te zien is. Frontman Oli Sykes sprak zich uit over de ruzie, waar wij toen ook verslag van deden, en zei zelfs dat Chris Martin ‘Jackin our steez’, hun stijl stalen. Het werd een gevecht van heb ik jou daar, waarbij Drake en Meek Mill verbleken in twee caviaatjes in een gezellig stoeipartijtje.

Videos by VICE

Met dat in het achterhoofd: BMTH en Coldplay waren woensdag allebei aanwezig op de NME Awards, om respectievelijk de Innovation Award en de Godlike Genius Award op te halen. BMTH had verder geen grote speech voorbereid en zei: “We’re not one for making words. Thanks NME!”, voor ze op het podium klommen om Happy Song te spelen. Oké, zit je goed? Nu komt het shockerende gedeelte.

Tijdens de afsluiter stond Sykes op de tafel waar Coldplay aan zat, schopte daar allemaal champagneglazen omver en wat blikjes bier en de hele collectie kinderboeken die Chris Martin had meegenomen vlogen door de zaal. Uiteindelijk begaf de tafel het en struikelde hij door naar de volgende tafel, die van nationale schatkist Kylie Minogue. Oh de horror!

Best performance I’ve seen at the NME awards in a long time. Well done Bring Me The Horizon! #fuckcoldplay pic.twitter.com/AYNQODZmKJ — Ben Nicholls (@Benjaminicholls) February 18, 2016

Sommigen vonden het leuk, zoals je kan zien in de tweet hierboven en in de juichende reacties op het filmpje hieronder. Anderen waren helemaal niet onder de indruk van Sykes’ gedrag. “Het was een heel zorgwekkende stunt en hij zorgde voor heel wat onrust bij de organisatie,” vertelde een aanwezige tegen een lokale krant. “Dat filmpje van die BMTH-gast die alles verwoest op de tafel van Coldplay is zo agressief, echt wtf man?” tweette een tegenstander. “Dus Bring Me The Horizon heeft zojuist de tafel van Coldplay tijdens de NME’s vernacheld. Wat een absolute fucking idioten.” tweette weer een ander.

Kortom, een heleboel commotie over een optreden op een alternatief muziekevent dat letterlijk bronzen beeldjes uitdeelt van een opgestoken middelvinger. Maar eerlijk gezegd is dit het meeste rock & roll-achtige ding dat er sinds de jaren zeventig is gebeurd tijdens de NME-awards. Ik zou trouwens hartstikke kwaad zijn als iemand mijn champagne omver kwam schoppen terwijl ik gewoon rustig aan tafel zat te genieten van een gezellige avond – wat wordt de volgende stap in deze beef, Chris?

Kijk hier de video: