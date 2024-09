Check de trailer van onze nieuwe tv-zender VICELAND

Over minder dan een maand gaan we iets nieuws doen. Op 1 maart lanceert VICE namelijk de 24-uurs televisiezender VICELAND. Hoe vet dat gaat worden, kan je hier alvast zien in de trailer.

Op VICELAND kan je vanaf volgende maand shows zien over de belangrijke, grappige, bizarre, en interessante onderwerpen die je kent van de verschillende kanalen van VICE, maar dan op je televisie.

Videos by VICE

Nou kan het best dat je denkt: maar ik kijk helemaal niet zo vaak naar de televisie. Dat is ook niet zo gek, want er wordt nauwelijks tv gemaakt waar jonge mensen op zitten te wachten. Daar gaat VICELAND iets aan doen. Vanaf 1 maart heb je weer een goeie reden om je tv aan te zetten, dus vis je afstandsbediening onder de bank vandaan, sla een voorraad borrelnootjes in, en trek je huispak alvast aan.

Volg VICELAND ook op Facebook en Instagram.