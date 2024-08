Chefs tonen de meest memorabele keukenfilmpjes die ze op hun telefoon vonden

Een open keuken geeft gasten een klein kijkje in de professionele keuken, maar een echte blik achter de schermen krijgen we nooit. Van wat zich voor en na de het heetst van de strijd tussen de gasfornuizen en koelcellen afspeelt, hebben we als gast werkelijk geen idee.

Gelukkig bestaan er tegenwoordig telefoons met degelijke camera’s die zo’n vierentwintig uur per dag aan onze lijven kleven. Ook bij chefs is dat het geval, en zij gebruiken hun telefoon maar al te graag om memorabele keukenmomenten vast te leggen. Ik vroeg een aantal chefs me het leukste keukenfilmpje op hun telefoon te tonen.

Wikaash (32), sous-chef bij Brasserie Stadhuis in Schiedam



MUNCHIES: Hier worden eieren op hoofden stuk geslagen!

Wikaash: Ja, op het hoofd van een stagiair. Dit is echt ouderwetse horecahumor. Je zegt tegen iemand: “Als we drie eieren op je hoofd kapot slaan, krijg je honderd euro”. We sloegen de eerste en tweede kapot, maar geen derde. Die stagiair was zestien, een echt bijdehandje dat altijd geld nodig had, dus hij had wel zin in die honderd euro. Hij riep na afloop nog: “Kom op jongens, kom op met dat derde ei. Je mag me ook gewoon vijftig euro geven.” Dat deden we natuurlijk niet.

Worden stagiairs nog steeds hard aangepakt?

Vroeger meer. Je moest bloem hakken, gele paprikapoeder halen of kreeften uitlaten. Tegenwoordig zijn stagiairs iets slimmer geworden. Als ik nu vraag om bij het schoonmaken van de mosselen alle baarden eraf te halen, vragen ze waarom. Diezelfde stagiairs tonen wel meer initiatief, dus dat is alleen maar goed.

Zijn er grenzen aan grappen uithalen in de keuken?

De regel is: alleen grappen uithalen in een veilige ruimte. Dus niet waar de frituur staat, waar de messen staan, of waar hele dure spullen staan. Je kan uitglijden of wat dan ook, en het moet niet gevaarlijk worden.

Wat is het belang van grappen en grollen in de keuken?

Wij werken met een team van volwassen koks die thuis kinderen hebben. In de keuken voelen we ons weer kind. Spelletjes spelen of elkaar in de maling nemen. Horeca is echt de leukste baan die er is: altijd gezelligheid en plezier.



Job Pattinasarany (36), chef-kok bij KINO in Rotterdam

MUNCHIES: Wat is jouw leukste keukenfilmpje?

Job: Ik kan niet kiezen. Hier hadden mijn beste vriend Perry en ik onze lijven op onze laatste werkdag samen aan elkaar getapet met plasticfolie. Hij zou zijn eigen zaak beginnen en we vonden het allebei heel kut dat we weg moesten van elkaar. We gingen borrelplanken maken, maar na vijf minuten waren we er wel klaar mee.

En dit is een filmpje van in restaurant Level. De oude chef-kok daar zat op een rustige dag echt gerust een halve dag in een doos in de kelder. Daar ging ‘ie net zolang wachten tot iemand voorbij kwam, om diegene te laten schrikken. Hij had zijn telefoon op een rekje gezet om alles te filmen.

En hier, de ouderwetse grap met de pollepel. Houd ‘m tussen duim en wijsvinger, beweeg van voor naar achter en het lijkt alsof je een hele grote pik hebt. Zo’n mooi gegeven. De eerste keer toen ik iemand dit zag doen, dacht ik: hoe doet hij dat nou?

He, en die foto?

Ja, we hadden toen een gerechtje met watermeloen op de kaart staan en een collega had dit de hele dag bewaard, helemaal excited om ‘m ’s avonds na werktijd te carven. In ongeveer een kwartiertje tijd had hij er met een parisienneboor en wat rubber een skateboardhelm van gemaakt.

Op welk moment van de dag wordt bij jullie het vaakst gedold?

Dat kan de hele dag door. Gewoon, wanneer de gelegenheid zich voordoet. Vaak juist in het heetst van de strijd, een minigrapje tussendoor om vervolgens weer strak door te werken. Zo van: kom op jongens, knallen. Als je een leuk team hebt kan dat. Dingen mogen niet in de soep lopen, maar je moet toch ook lachen in je leven! Ik ben geen robot, ik ben gewoon Joppie.



Thijs (35), chefkok bij Bussia in Amsterdam

MUNCHIES: Hi Thijs, mag ik het allerleukste keukenfilmpje zien dat je hebt genomen met je telefoon?

Thijs: Ja. Hier, dit is mijn leerling-kok.

Wat gebeurt daar allemaal?

Die dag hadden we Hollandse haantjes op het menu staan, dus hij dacht: ik ga even een haantje nadoen. Hij trok een handschoentje over zijn hoofd, blies het met op een rietje en stond vervolgens een haan te imiteren.

Is handschoenen over het hoofd trekken iets wat vaak gebeurt in de professionele keuken?

Ik weet niet als ze vaak als hoofddeksel gebruikt worden, maar het is zeker een populair speelgoedje.

Waarom is het belangrijk af en toe even gek te doen tijdens werk?

De twee jongens die je op het filmpje ziet zijn echte sfeermakers in de keuken. Ze komen geregeld met gekke fratsen. Dat is goed voor de ontspanning. Als het restaurant geopend is, moet iedereen super gefocust zijn, dus voor en na de tijd is er altijd een hoop gekkigheid in het restaurant.

Josra (24), chef de partie bij Breda in Amsterdam

MUNCHIES: Hi Josra, wat is het leukste keukenfilmpje op je telefoon?

Josra: Ik heb hier twee hele leuke.

Wat gebeurt hier allemaal?

In het ene filmpje zette ik een keer Niggaz in Paris van Jay-Z en Kanye West op tijdens de voorbereiding. Daardoor begon iedereen zich spontaan als een gangster te gedragen, met bunsenbranders als pistolen.

Het tweede filmpje nam ik toen het superheet was in de keuken. Iemand had waterpistooltjes mee ter afkoeling, dus af en toe zaten we elkaar nat te spuiten met water.

Wanneer gaat het er bij jullie het heftigst aan toe?

Tijdens het voorbereidend werk. Dan hebben we altijd heel hard de muziek aan en durft het personeel nogal eens te dansen in de keuken. Echt supergezellig.

Waarom zijn zulke momenten belangrijk, denk je?

Het houdt de sfeer goed! Als je lol met elkaar kunt maken tijdens het werk, gaat iedereen met meer plezier naar zijn werk. Dat is alleen maar goed voor de productiviteit.

Cas (31), sous-chef bij MOER in Amsterdam

MUNCHIES: Ik ben razend nieuwsgierig naar de context van dit filmpje.

Cas: Ik stond buiten in ons tuintje wat spullen te oogsten voor die avond en chef de partie was binnen een glas water aan het inschenken.

Maar hij giet alles ernaast?

Ja, gewoon om een beetje onnozel te doen. Er is constant ongein bij ons in het restaurant. Deze keer had ik de kans om het te filmen, maar dit soort fratsen zijn een dagelijkse bezigheid.

Wat voor fratsen worden er zo nog allemaal uitgehaald bij jullie dan?

Collega’s die elkaar voor de lol optillen, handschoenen over hoofden trekken en vervolgens kakelen als een kip, elkaar besproeien met de tuinslang.

Op welk moment van de dag wordt bij jullie het vaakst gedold?

Na de personeelslunch wordt er altijd flink lol gemaakt, en ook tijdens en na het schoonmaken aan het einde van de dag.

Wat is het belang van grappen en grollen in de keuken, volgens jou?

Om de lange dagen leuk te houden moet er in de keuken een goede balans van lol en hard werken zijn. Zolang er op de belangrijkste momenten maar serieus gewerkt wordt.

Tobias (21), bediening bij Mossel en Gin

MUNCHIES: Hi Tobias, wat is het leukste keukenfilmpje in jouw telefoon?

Tobias: Ik heb een hele compilatie voor je! Het was een superrustige dinsdag op werk dus we verveelden ons heel erg. We hadden net wat fooi gekregen van een gast en hadden het over hoe rappers in videoclips altijd zo hard pronken met hun geld. We besloten zelf ook een ‘videoclip’ te maken in de keuken, met cash in de hoofdrol. Alle filmpjes zijn in een dag gemaakt.

Wat voor fratsen halen jullie nog allemaal uit?

Als er een nieuwe werknemer aan de slag gaat, laten we hem of haar als ontgroening altijd een vergiet zonder gaatjes zoeken. Een kom dus.

Op welk moment van de dag wordt bij jullie het vaakst gedold?

Hier is het constant raak, van bij binnenkomst totdat we sluiten.

Wat is het belang van grappen en grollen in de keuken, volgens jou?

Als je in de horeca werkt zijn er ook rustige dagen waarop er niet zoveel te doen is. Dan ben je de hele dag bezig met vanalles schoonmaken. Zulke lange dagen kom je alleen door als je het zelf wat leuker maakt. Dat is uiteindelijk waar het op neerkomt: op ieder gelegen moment de werkdag leuker proberen te maken.