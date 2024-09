Een vrouw beweert dat Chris Brown haar heeft geslagen

Chris Brown betekent narigheid, en dat is nog zacht uitgedrukt als je alle aantijgingen bij elkaar optelt. Volgens de New Yorkse Daily News wordt de zanger opnieuw beschuldigd, ditmaal schijnt hij een vrouw in haar gezicht te hebben geslagen in een casino in Las Vegas. Ze was aanwezig op een privefeestje in zijn suite en wilde daar een foto van hem maken. Het slachtoffer zegt dat Brown haar sloeg en haar telefoon afpakte, waarna ze direct de politie inlichtte. Toen er iemand kwam, was Brown al weg.

Gisteren plaatste Brown een video op Instagram waarin hij op de beschuldiging reageert. Volgens hem wil de vrouw hier alleen maar een slaatje uit slaan, en is het slachtoffer dezelfde vrouw die afgelopen zomer stennis schopte omdat ze de tourbus van Jason Derulo niet in kwam. Dat laatste is door TMZ bevestigd. De video is overigens alweer door Brown verwijderd, maar hiphop roddelblad The Shade Room wist hem weer voor je op te diepen.

Videos by VICE

Het is niet de eerste keer dat Chris Brown wordt aangeklaagd voor het afpakken van iemands telefoon. Een fan beweerde hetzelfde te zijn overkomen in 2012, maar toen werd de aanklacht verworpen omdat er niet genoeg bewijs was.