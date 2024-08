‘Chu Chu Clap’ van Boaz, Polska en G-Buck is een ouderwetse aanslag op je oorschelp

Was het maar bewezen dat toeval daadwerkelijk bestaat, want dan had ik tenminste een verklaring voor de oorverdovende banger die wij hier in première mogen laten gaan. Want een paar weken geleden zat ik nog te keuvelen met Jebroer over hoe ik soms de Nouveau Riche-dagen mis, en vandaag is er plots een onvervalst stukje herrie te horen, rechtstreeks uit het originele kamp.

Boaz van de Beatz, Mr. Polska en G-Buck hebben samen een parel gemaakt die je rechtstreeks terugtrekt in de sound waarmee ze zijn opgekomen. Je hoort piepjes, bliepjes, toeters, bellen, en uiteraard gaat dit gepaard met een clip die al even gestoord is als de track zelf. Je ziet Polska in twee totaal gedesillusioneerde rollen: een woedende gemeentemedewerker en als een soort doodsbange tweelingbroer van Seasick Steve op de vlucht voor Fresku. Wat er precies gebeurt mag een goed bewaard raadsel blijven.

Teemong heeft de clip geschoten, bekijk het hierboven.