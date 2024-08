Deze nieuwe kerk wil dat je high wordt van synthetisch paddengif

Een bonte verzameling legerveteranen, yogi’s, en psychonauten bevindt zich in de tuin van een luxe landgoed net buiten Austin, Texas, op de warmste dag tot nu toe. Zo’n 350 mensen zijn hier samengekomen om op ambient muziek te dansen en een unieke nieuwe religieuze congregatie te vieren. Ze aanbidden door middel van een psychedelisch sacrament – oftewel een religieus ritueel, in de vorm van een drug – die ze claimen zelf te hebben gecreëerd door paddo’s met hallucinogeen paddengif te kruisen. Welkom in de Church of Psilomethoxin.

Dit is allemaal tot stand gekomen dankzij medeoprichter Ian Benouis, een voormalig piloot van Black Hawk-helikopters in het Amerikaanse leger die bemiddelaar van psychedelische medicijnen is geworden Hij was op zoek naar de ecstatische nagloed van de krachtige drug 5-MeO-DMT, zonder de wereldschokkende en ego-vernietigende trip die er meestal bij komt kijken. “Het heeft een geweldige bevrijdingsfactor voor mensen met trauma, maar niet iedereen is klaar voor de diepe duik,” zegt Benouis.

De New Age breekt aan in Texas.

Hij en anderen hebben het hun missie gemaakt om de zelfmoordcrisis onder veteranen te bestrijden met psychedelica. Ze geloven dat synthetische 5-MeO-DMT – of diens natuurlijke versie in de vorm van bufo, afkomstig uit het gif van de coloradopad – hulp kan bieden. Ruim 1000 veteranen hebben deze drug al gerookt, aldus Benouis, die ook een adviseur is voor The Mission Within, een psychedelisch kuuroord voor veteranen die onder ptss en andere geestelijke gezondheidsstoornissen lijden. Als hij een meer relaxte methode voor microdosen kon vinden, dacht Benouis dat hij het evangelie van bufo nog verder kon verspreiden.

“Elke dag plegen er minstens 44 veteranen zelfmoord,” vertelt hij het publiek vanaf het podium van het eerste publieke evenement van de kerk, een eendaags festival genaamd Entheogenesis. “Het is gewoon onacceptabel.”

Wat Benouis niet vermeldt is dat de kerk nu al ophef heeft veroorzaakt onder psychedelische onderzoekers, voornamelijk dankzij diens mysterieuze sacrament. Slechts een paar dagen eerder werd er door een wetenschappelijk onderzoek, dat nog collegiaal getoetst moet worden, een capsule van het sacrament getest die door een anoniem kerklid werd verschaft, en konden er geen sporen van psilomethoxine gevonden.

Loslating.

Het veroorzaakte flink wat onrust op Twitter, maar hier in Austin lijkt het erop dat mensen er alom van genieten om onder de invloed te zijn van wat er dan ook in het medicijn mag zitten. “Het is niet eens heel trippy; mijn bezorgdheid en angst is verdwenen, en ik voel me echt meer als mezelf,” zegt Mark Couillard, een kunstenaar en muzikant uit Austin die ook het kerkkoor aan het opzetten is.

Begin 2021 was Benouis het internet aan het doorspitten op zoek naar aanwijzingen voor hoe je een mildere en langer werkende versie van bufo kon creëren. Hij ontdekte al snel wat hij beschrijft als een “heilige schatkaart”, met dank aan de vooruitstrevende scheikundige Alexander Shulgin, de man die in de jaren zeventig als eerste mdma synthetiseerde. In een interview uit 2005 werd Shulgin gevraagd waarom in zijn encyclopedische drugsboek TiHKAL een mysterieus psychedelicum genaamd psilomethoxine (of 4,5-HO-MeO-DMT, om diens chemische verbinding te geven) was weggelaten.

Shulgin zegt dat de verbinding “fascinerend” zou zijn om te ontdekken, maar dat het nog steeds “vrijwel onbekend” was. Experimentele scheikundigen aan het Pasteurinstituut in Parijs synthetiseerden het voor het eerst in 1965 nadat ze het uit de Mexicaanse vanille-orchidee hadden onttrokken, maar het is nooit bewaard gebleven.

De psychonaut op kruistocht heeft echter een rudimentaire gids achtergelaten voor toekomstige zoekers van deze ongrijpbare drug. “Ik geef je gelijke kansen dat als je sporen van een psilocybe soort op koeienmest legt die vol zit met 5-MeO-DMT, dat je dan paddenstoelen zou krijgen die 4,5-HO-MeO-DMT bevatten,” zei Shulgin.

Dit zou een “psychoactieve paddenstoel die geen illegale drug bevat” creëren, voegde hij eraan toe, ondanks dat het met reverse engineering vanuit twee gecontroleerde stoffen is gemaakt. Benouis, die als verkoopmedewerker voor Pfizer heeft gewerkt na vier jaar in het leger te hebben gezeten, iets waar hij ptss en traumatisch hersenletsel aan over heeft gehouden, vroeg Mari Thomas – een bevriende mycoloog en professioneel paddoteler – onmiddellijk om het eens uit te proberen.

Medeoprichter Benjamin Moore.

Thomas, die anoniem wil blijven aangezien psilocybine en 5-MeO-DMT nog steeds illegaal zijn in haar staat, vertelt VICE dat ze Benouis’ recept enigszins heeft aangepast door de voorgestelde koeienmest met kokosvezel te vervangen. “Als je paddenstoelen kweekt is er een bepaalde stap waarbij je water toevoegt. We hadden het over de hoeveelheid ‘heilig zout’ (5-MeO) dat in het water zou worden opgelost, en ik had dat gedaan,” herinnert ze zich. “Het is heel makkelijk – het is een minimale stap.”

Toen Benouis en zijn posse haar creatie uitprobeerden en lieten weten dat “het absoluut werkte”, werd Thomas high van haar eigen voorraad. “Het is nogal raar om dit proces te volgen en niet precies te weten wat er gebeurt: ik hou van data en wetenschap,” voegt ze er aan toe. “Ik wil labresultaten lezen. Maar nu ik het heb geprobeerd weet ik dat het niet zoals psilocybine is – het voelt anders, hoewel ze er, als ze groeien, precies uitzien als doodnormale psilocybinepaddenstoelen. Ik voel me een met de wereld wanneer ik ze gebruik.”

En kijk eens aan: blijkbaar was er een nieuwe psychedelische verbinding geboren, en werd er geschiedenis geschreven. Bij het studentenhuis waar Benouis en zijn gebroeders samenkomen, en waar een aantal coloradopadden in een tank leeft, doopten ze het tot hun sacrament: het liefdeskind van paddo’s en 5-MeO-DMT.

Diep gaan.

Ze legden echter geen enkel wetenschappelijk bewijs vast over de hybride drug, behalve dat ze hun simpele recept enigszins bijwerkten. In plaats van dat ze opdracht gaven voor labtests op dieren, of op mensen met een controlegroep, volgden Benouis en zijn kameraden in de voetstappen van degenen die 5-MeO-DMT voor het eerst in de coloradopad ontdekten: ze experimenteerden zelf met de substantie, en aten steeds grotere doses van de paddenstoelen – die ze “vruchtlichamen” noemen – om te kijken wat er zou gebeuren.

“Het was de mooiste ervaring die ik ooit heb gehad,” zegt Ryan Begin, een veteraan van het Amerikaanse korps mariniers die ook campagne heeft gevoerd voor de legalisatie van cannabis. Hij was een van de mensen die de drug samen met Benouis voor het eerst consumeerden tijdens een vijfdaagse retraite in een Airbnb in ruraal Texas, waar ze simpel eten aten, gingen wandelen en in de Coloradorivier zwommen. “Het liet me zien hoeveel vermogen we in onszelf hebben om de persoon die we willen zijn, te realiseren.”

Benouis, in een t-shirt waarop een holbewoner staat die paddenstoelen in plaats van vingers heeft, herinnert zich zijn eerste trip met kinderlijk enthousiasme: “Zodra we het allemaal hadden gedaan, herkenden we het 5-MeO-DMT-profiel en konden we zien hoe het mensen zou kunnen helpen. Vanaf dat punt begonnen we het gewoon te delen.” (Benouis zegt dat hij Wendy Tucker, stiefdochter van wijlen Shulgin, had verteld dat hij “een Shulgin had gepleegd”.)

Extatische hallucinogenen.

Hij, Begin en zijn twee andere veteranenvrienden Benjamin Moore en Greg Lake, de auteur van The Law of Entheogenic Churches in the United States, hebben kort daarna de Church of Psilomethoxin opgezet. Om de open consumptie van de drug te verdedigen gebruikten ze een uitspraak van het Hoogste Gerechtshof uit 2006 die voor het recht staat om toegang te hebben tot gecontroleerde stoffen als onderdeel van de naleving van een godsdienst.

“We hebben hier een uniek gift, en we moeten het tegen de overheid beschermen,” zegt Benouis over het substantie-sacrament van de kerk. De kerk werd in november 2021 door de Staatssecretaris van Texas als nonprofit organisatie erkend. Op de website staat dat leden hun pad van spirituele ontwikkeling bevorderen door middel van “de omschreven consumptie van ons sacramentele supplement”.

Er volgde een uitgebreid experimenteerproces, samen met aanpassingen aan het laboratoriumproces om het minder trippy te maken en geschikter voor DMT-achtige ontspanning. Toen Benouis en zijn kameraden eenmaal tevreden waren over de veiligheid van het consumeren ervan, begonnen ze op evenementen als SXSW rond te lopen, microdoses aan het publiek aan te bieden, en mensen uit te nodigen om zich voor een jaarlijkse vergoeding van 55,55 dollar (50,16 euro) bij de kerk aan te sluiten.

“Het is een soort antidepressivum,” zegt Jose Maldonado, ook een legerveteraan en het eerste lid van de kerk. “Het verzacht de drukte in mijn hoofd en maakt me bewuster van mijn lichaam. Het helpt me met gewoon mezelf zijn en simpele dingen doen.”

Het sacrament.

Uit interne data is te zien dat de kerk meer dan 1750 leden heeft. Hun sacrament wordt nu in Michigan geproduceerd, en naar Mexico gestuurd om in chocolade te worden verwerkt, naar Austin voor capsules en naar Californië voor snoepjes. De leden, die voor ongeveer een tiende uit Amerikaanse veteranen bestaan, betalen 300 dollar (271 euro) voor zes maanden aan dagelijkse microdoses, wat neerkomt op 28 gram, en wat tevens genoeg zou zijn voor zo’n 10 trips van medium intensiteit. Ze wonen op allerlei plekken: gegevens van de kerk laten zien dat er kerkleden door heel Europa, Noord-Amerika, en zelfs in de VAE, Japan en Australië zitten.

“Dit is het openingsfeest voor de kerk, om ons bestaan te vieren, en het bestaan van dit geweldige sacrament, en om een offensief tegen de war on drugs te starten en een einde aan de geestelijke gezondheidscrisis te brengen,” zegt Benouis over Entheogenesis, een samentrekking van de woorden entheogen (een heilige plant die ongewone staten kan veroorzaken) en synthesis.

Gedurende de dag delen hij en zijn kameraden regelmatig het sacramentele medicijn van de kerk uit in chocolade- en capsulevorm aan enthousiaste ontvangers. “We zullen op dit evenement terugkijken en denken, ‘Kun je je de eerste Entheogenesis nog herinneren?’ Ik was erbij broeder, ik was erbij,” zegt een shirtloze ontvanger terwijl Benouis hem verrast met een capsule van 150mg, gepresenteerd in een klatergouden verpakking.

De plaatselijke sheriff komt intussen ook langs en maakt een rondje voor hij weer vertrekt. “Hij voelde de positieve vibraties,” zegt Moore, een voormalig rekruteerder voor het leger, terwijl hij tientallen 250mg chocolaatjes uitdeelt uit een enorme tas.

Gelovigen zeggen dat de drug minder intens en stimulerend is dan paddo’s, maar dat hij je ego zachter maakt en je hart verder opent – zoals 5-MeO-DMT of bufo – terwijl het nog steeds erg enerverend voelt. “Ik stuur meestal zo’n twintig tot veertig orders per dag op,” zegt Sarah Letcher, die de bezorgdienst in haar eentje regelt vanuit Austin. “Ik word wakker en ben meteen enthousiast om eraan te beginnen: voor mij is het ook een soort meditatieproces, dus ik kan mijn kalmerende energie in het inpakken stoppen.”

De kerk houdt al tweewekelijkse virtuele diensten op Zoom en regelmatige psychedelische integratiegroepen, evenals een wekelijkse “hikro-dose” in het nabijgelegen Crews Lake wildernispark, waar aanwezigen microdosen terwijl ze wandelen.

Meditatie met een paar extra stappen.

Het alcoholvrije Entheogenesis-evenement, waar gegadigden wordt gevraagd om geen andere drugs te doen naast het sacrament – hoewel er wel een ganja yogaklas is en de doordringende geur van wiet nooit ver weg is – is bedoeld om als blauwdruk voor toekomstige jamborees door de hele VS te dienen. Normale tickets kosten 300 dollar, hoewel de kerk later aan VICE vertelt dat het evenement het break-even-punt niet heeft gehaald. Toch heeft de kerk plannen voor een cursus ceremonies bemiddelen om hun sacrament nog verder verspreid te krijgen.

“Het is als verlichting: je kunt alles duidelijker zien,” zegt Erica Briody, een voormalig leidinggevende bij het farmaceutische bedrijf Novartis, die op het feest vier flinke microdoses van het sacrament heeft genomen. “Je perceptie is anders: je voelt dat je dichter bij anderen staat. In een tijd waarin mensen over de hele wereld het zo moeilijk hebben is dit wat je nodig hebt om mensen de dag door te laten komen.”

Ze is hier vanuit Florida naar toe gevlogen, terwijl anderen een hele nacht vanuit Oklahoma zijn komen rijden om veteranen het publiek te horen vertellen dat het mysterieuze sacrament de bijna 20 procent van Amerikanen die aan de antidepressiva zitten, zou kunnen helpen “Ik denk dat het de wereld zou kunnen veranderen,” zegt Meagan Pilawski, een voormalig verpleegster in de oncologische en palliatieve zorg die nu gemeenschapsactiviteiten bij de kerk aanvoert. “Als je over vijftig jaar over psilomethoxine vraagt zullen meer mensen wel dan niet weten waar je het over hebt.”

Jezelf verliezen en weer terugvinden in de Texaanse hitte.

De Church of Psilomethoxin was enigszins onder de radar aan het opereren, maar werd aangespoord om openbaar te gaan nadat de Drug Enforcement Agency in juli, ten aanzien van grootschalige weerstand, afzag van controversiële plannen om vijf psychedelische verbindingen te verbannen. Op de website wordt verkondigd dat “het koninkrijk van God in je zit” en dat “door met ons sacrament, zondagse kerkdiensten, integratie, en gemeenschapsdienst te werken, de kerk een liefdevolle gemeenschap van gelijkgezinde beoefenaars wil creëren.”

Gezien de absentie van een wetenschappelijk onderzoek om de anekdotisch verslagen van de voordelen het sacrament te steunen wordt er echter steeds meer op de kerk gelet. Scheikundigen van het Usona Institute, een Amerikaanse nonprofit die psychedelisch onderzoek doet, analyseerde een monster van de substantie die aan kerkgangers werd uitgedeeld en publiceerden drie dagen voor Entheogenesis een preprint onderzoek. De resultaten waren onthutsend: de onderzoekers konden geen psilomethoxine in het monster identificeren. In plaats daarvan vonden ze psilocybine en psilocine – die over het algemeen in paddo’s voorkomen – die allebei in een groot deel van de wereld illegaal zijn.

“De beweringen van de kerk over de productie van psilomethoxine in paddenstoelen lijken ongegrond te zijn,” schrijven de auteurs. “Door deze data lijkt het ons waarschijnlijk dat de gerapporteerde unieke effecten te danken zouden kunnen zijn aan het placebo-effect.”

“Het gebrek aan bewijs voor nieuwe verbindingen in het monster, samen met de onwaarschijnlijkheid van het voorgestelde biosynthetisch pad suggereert dat de Church of Psilomethoxin bezig is met misleidende marketingpraktijken en dat ze een onjuiste voorstelling geven van het materiaal dat ze verspreiden.”

In reactie daarop haalde de kerk de volgende dag uit naar wat volgens hen een aanval van bedrijfsbelangen op een doe-het-zelf-bijeenkomst was. (Usona werd mede opgericht door de directeur van het biochemische bedrijf Promega en heeft diens hoofdkwartier in dezelfde bedrijfsruimtes zitten.)

Het is geen kerk als er niet wordt gedanst.

Een van de onderzoekers van de preprint was in 2021 ook mede-uitvoerder van een onderzoek waarin een andere nieuwe tryptamine uit psilocybine werd gemaakt, iets wat volgens de kerk vragen oproept over hun intenties: “Ze willen niet dat andere mensen hun zakenmodel verstoren,” vertelt Benouis aan VICE. Na een verzoek om commentaar zei de leidende scheikundige Alex Sherwood: “In ons preprint onderzoek worden veel van jullie vragen besproken.”

Maar wonderbaarlijk genoeg hebben de medeoprichters van de kerk beweerd dat ze nooit hebben gezegd dat er op wetenschappelijk wijze psilomethoxine in het sacrament was geïdentificeerd – na eerdere suggesties van het tegenovergestelde, waaronder het benoemen van hun kerk als de Church of Psilomethoxin – en dat het onvermijdelijk is dat er nog steeds enige psilocybine in aanwezig zou zijn.

In een post op hun website die op 14 december 2022 werd geplaatst had de kerk al toegegeven dat ze door middel van GC-MS-analyse, die meestal wordt gebruikt om chemische substanties te identificeren, geen psilomethoxine in hun sacrament hadden kunnen detecteren. In het statement uit april dat door Lake, die volgens de website het voornaamste orakel van de kerk is, werd opgesteld, wordt er beweerd dat psilomethoxine mogelijk “een slechte kandidaat is om met dit proces getest te worden” aangezien het niet makkelijk genoeg verdampt. De kerk beweert ook dat er “sterk bewijs is om te suggereren dat er een onecht of vervalst monster is getest” in het preprint onderzoek.

Tijdens Entheogenesis wuift Benouis de twijfels nonchalant weg en komt hij met een andere mogelijkheid: “Ik ben, tot het volledig wetenschappelijk is getest, bereid om te accepteren dat het een onbekende tryptamine zou kunnen zijn,” zegt hij. Met andere woorden, het sacrament zou een hallucinogeen kunnen zijn dat erg op psilomethoxine lijkt maar nog niet door de wetenschap is geïdentificeerd.

Gelukzaligheid.

In plaats van bewijs vraagt de Church of Psilomethoxin mensen om hun sacrament in naam van het goede oude religieuze geloof te vertrouwen. “Onze claims over het bestaan van psilomethoxine zijn op dit moment enkel gebaseerd op geloof, aangesterkt door de directe ervaringen van ons en onze leden met het sacrament,” stond er in een onderhand verwijderd publiek statement, dat hier gearchiveerd staat. De website blijft beweren dat “ons spirituele sacrament, psilomethixone, in de vruchtlichamen van paddenstoelen zit.”

Dit overenthousiaste antwoord op het provocatieve onderzoek zorgde voor frustratie in de wetenschappelijke gemeenschap, en er volgde snel nog meer kritiek. De psychedelische scheikundige David Nichols heeft het idee dat er geen psilomethoxine kon worden geïdentificeerd, verworpen. “De kerk houdt een volstrekt onzinnige en onwetenschappelijke positie aan,” vertelde hij aan de nonprofit mediaorganisatie Psymposia. “Het Usona-onderzoek gebruikt propere analytische methodologie om aan te tonen dat er niks in hun ‘psilomethoxine’-monster zit met de eigenschappen van de beweerde verbinding.”

De kerk is door Psymposia en anderen, waaronder neurowetenschap-promovendus Zeus Tipado en chemisch farmacoloog Andrew Gallimore, gehekeld vanwege diens antwoord op de Usona preprint. “Het statement, dat vol zit met fouten en tegenstrijdige beweringen,” schrijft David Nickles, managing editor bij Psymposia, “is een casestudy voor psychedelische kwakzalverij.”

Rayyan Zafar, een neuropsychofarmacoloog bij het Centrum voor Psychedelisch Onderzoek bij het Imperial College London, waarschuwt dat sommige nieuwe tryptamines die vergelijkbare biomoleculaire structuren als psilomethoxine hebben, volgens onderzoek tijdens experimentele sessies zelfs “letsel in dierlijke breinen veroorzaken en aangetoond zijn om onherstelbare schade aan te richten bij serotonerge neuronen,” zo vertelt hij aan VICE. “Dus een belangrijk onderdeel van nieuwe verbindingen ontwikkelen is om hun veiligheid te testen voordat ze door mensen worden ingenomen.”

Je ticket naar genezing.

Manesh Girn, chief research officer bij het door psychedelica geassisteerde behandelingsbedrijf EntheoTech Bioscience en een neurowetenschap-doctorandus, vertelt VICE dat de kerk – door middel van diens “behoorlijk defensieve en ad hominem statement” – “het onderzoek lijkt te ontkennen en tegelijkertijd te zeggen dat het überhaupt niet uitmaakt omdat het geloof is, en de feiten irrelevant zijn.”

Hij erkent echter de anekdotische berichten over de onderscheidende effecten van het sacrament: “Misschien zit er iets in, of het nou een nieuwe tryptamine is of iets anders dat in synergie is met de psilocybine om het te activeren”. Maar, waarschuwt hij, “we kunnen er niet al te zeker van zijn.”

Voor Girn, de zogenaamde Psychedelische Wetenschapper, komt het allemaal neer op de intenties van de kerkleiders. “Waarom doen ze dit: geloven ze in de kracht van het sacrament en delen ze het vanuit de grond van hun hart? Of zijn er bijbedoelingen? Aangezien het sacrament redelijk goedkoop wordt verkocht is het onwaarschijnlijk dat er een financiële drijfveer achter zit. Maar vanwaar die vijandige, defensieve houding?”

Innerlijke rust.

Toegewijde mensen verdedigden de kerk uiteraard toen het onderzoek werd gepubliceerd. Een lid van de kerk betuigde op Twitter over het onderscheidende effect van hun vage sacrament na het drie maanden te hebben gebruikt: “Het kerkspul is erg anders dan psilocybine. Je bouwt geen tolerantie op. Ik vertrouw op mijn ervaring, niet op geloofsovertuiging, om te geloven dat dit iets anders is, en iets waardevols.” De kerk heeft nu een analytisch wetenschapper, Adam McKay, ingehuurd als diens “directeur van heilige synthese” om bevestigende tests aan te gaan.

De kerk houdt vast dat iedereen die hun sacrament geprobeerd heeft, zou weten dat de suggestie dat er sprake is van een placebo-effect, of dat de ervaring eigenlijk neerkomt op die van paddo’s, onzin is. In tegenstelling tot psilocybine, zeggen ze, zijn er weinig tot geen meldingen van volgers over misselijkheid of een verandering in hartslag. De medeoprichters beweren ook dat er na duizenden trips geen negatieve reactie op hun drugs zijn gemeld, hoewel sommige volgers extreem grote doses hebben genomen.

Het preprint onderzoek is natuurlijk een veelbesproken ding bij Entheogenesis. “Het sacrament is compleet anders dan elk ander soort psychotropisch of psychedelisch gevoel dat je ooit zou kunnen hebben,” zegt Leland Holgate, een veteraan en bemiddelaar voor ademoefeningen. “Misschien heb je nog steeds wat visualisaties, maar mijn hele wezen wordt gewoon overspoeld door ontspanning en vrede: helemaal geweldig.”

Festival ontmoet kerk.

Er zijn momenteel geen plannen om te stoppen met het delen van het sacrament, ook al geloven sommigen dat de volgelingen gebakken lucht aan het happen zijn. En het komt terwijl een kaleidoscopische golf van psychedelia de VS blijft overspoelen, nadat Oregon en Colorado begeleide psilocybinetrips hebben gelegaliseerd. Er zijn nu door het hele land honderden van dit soort kerken, waarvan velen in de afgelopen vijf jaar zijn gevormd.

Texas – de eerste staat die een psychedelisch onderzoek financierde en het vrijheidslievende, overheidshatende ‘land’ der vrije mensen (zolang je maar wit bent, natuurlijk) – is misschien wel de beste plek in de VS om een psychedelische kerk te starten, dankzij de extra religieuze beschermingen die in diens wetten zijn vastgelegd.

“Er is een flink verhaal te vertellen over en op te maken uit Austins ondergrondse psychedelische cultuur,” vertelde Jamie Wheal, auteur van Recapture the Rapture: Rethinking God, Sex, and Death in a World That’s Lost Its Mind, aan Lucid News. “In de jaren zeventig had je de kruisbestuiving van country- en hippie-culturen, en het was altijd de meest zuidelijke stop op het psychedelische circuit. Tegelijkertijd had je altijd een specifiek Texaanse variant van in feite cognitief libertarisme: als in, ‘wat er in iemands hoofd omgaat is zijn eigen zaak’.”

Benouis en Lake, die ook allebei advocaten zijn, hebben tientallen “medicijnkerken” geholpen met het vastleggen van hun wettelijke en religieuze recht om bufo en andere psychedelica te gebruiken. Benouis vertelde Lucid eerder: “De kerken zijn de enige manier om de medicijnen tijdig bij de mensen die ze nodig hebben te krijgen. Ze zijn een manier om de war on drugs te bevechten en onze rechten terug te krijgen.”

De wettelijke disclaimer, algemene voorwaarden kunnen van toepassing zijn.

Bij Entheogenesis passeren bezoekers bij de ingang een bord waarop staat dat er een kerkdienst bezig is, en waarop de grondwet van de staat wordt geciteerd ter verdediging van hun activiteiten. “Deze staat… mag geen wet, bevel, verkondiging of regeringsbesluit bepalen, aanpassen of uitvaardigen dat religieuze diensten verbiedt of beperkt, waaronder diensten die in kerken, congregaties, en gebedsplaatsen in deze staat worden gehouden, door een religieuze organisatie die is opgericht om de verspreiding van een oprecht aangehouden religieus geloof te ondersteunen en te dienen.”

Voor sommigen is het misschien moeilijk te geloven dat mensen bij Entheogenesis een geloof aan het belijden zijn, laat staan dat ze God aanbidden. Maar Rak Razam, medeoprichter van de Wereld Bufo Alvarius Conferentie en auteur van In A Perfect World, zegt dat het legale gebruik van psychedelische drugs centraal staat bij veel inheemse geloven en dat de Native American Church, samen met de Santo Diame- en Uniao de Vegetal-religies, met succes in de VS heeft gevochten om het wettelijke recht vast te stellen om door middel van psychedelica verbinding te maken met het goddelijke. (De congregatie van de Church of Psilomethoxin, bestaat daarentegen voornamelijk uit witte Amerikanen – net als veel psychedelische gemeenschappen.)

“De Church of Psilomethoxin is de laatste in een lange rij structuren die bestaan om goddelijke ervaringen mogelijk te maken,” zegt Razam. “Het geeft mensen een platform om elkaar te ontmoeten, te verzamelen, te ontdekken, te vernieuwen, en te groeien. Herstel komt voort uit verbinding en spirituele gemeenschap.”

Benouis, een goedgekleed, 58-jarig opafiguur die halverwege zijn leven tot de islam is bekeerd, zegt dat het psychedelicum van zijn kerk – wat er ook in zit – hem uiteindelijk een portaal verschaft waarin hij verbinding kan maken met zijn spiritualiteit. “Ik nam het en het maakte het makkelijker voor me om ja te zeggen tegen God. Dit is een goddelijk geschenk, en mijn heilige sacrament.”

Benouis bidt nog steeds vijf keer per dag, maar is nadat hij was gescheiden en verhuisd, gestopt met naar de moskee gaan die hij meer dan twintig jaar heeft bezocht. Nu voert hij de trippy wandelingen van de kerk aan: “Ik vind het helemaal prima om de natuur als tempel te gebruiken – je haalt de tussenpersoon weg,” zegt hij.

Raven in dienst van het psychedelische sacrament.

Wanneer de avond valt bij Entheogenesis bedankt de dj de Church of Psilomethoxin tussen dikke nummers met een Oosters tintje door terwijl de energie van een buitenrave zijn toppunt bereikt. Zo’n vijftig mensen draaien en wiebelen als slangen die Tai Chi beoefenen – en stralen de losmakende energie van het sacrament uit. Benouis staat met een tevreden gezicht achterin de tent te zwieren terwijl hij een ceremoniële hasjpijp rookt.

“Iedereen is zo van, ‘hey, misschien kun je in 2025 wel een doktersrecept voor psilocybine krijgen’,” zegt de voormalige farmaceutische woordvoerder. “We kunnen nu onze eigen gemeenschappelijke gezondheidszorg opzetten, iets wat de duidelijk ook in het verleden hadden moeten doen.”

Of de Church of Psilomethoxin de Pfizer of de Lilly van de toekomst wordt moet nog worden bezien. Een paar weken later heeft het, zonder enig teken dat de ophef rondom de inhoud van hun raadselachtige sacrament is bedaard, zijn naam veranderd naar de Church of Sacred Synthesis. Maar het heeft vorig jaar wel, voor de zekerheid, het handelsmerk voor psilomethoxine geregistreerd.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

