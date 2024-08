Als internetboer Comcast 21st Century Fox koopt is dat een kleine ramp

Comcast kondigde deze week aan 55 miljard euro te hebben geboden in de hoop 21st Century Fox te kopen. Met dit enorme bod probeert Comcast te voorkomen dat Disney uiteindelijk 21st Century Fox overneemt. Bovendien luidt het bedrijf hiermee een nieuw tijdperk van fusies en overnames in, waarin de consument en eerlijke concurrentie er niet meer toe lijken te doen. Misschien dat Comcast geïnspireerd raakte door AT&T, dat eerder deze week een rechtszaak won en zo ongestoord de fusie (ter waarde van 74,2 miljard euro) met Time Warner kon voortzetten.

In een verklaring laat Comcast weten dat hun bod ver boven Walt Disneys eerdere bod van 45,2 miljard euro ligt. Comcast creëert hiermee een nieuwe confrontatie tussen de twee bedrijven, die al een moeizame relatie hebben sinds Comcast in 2004 een vijandige overname van Disney probeerde te doen, maar zij het bod van 46,6 miljard euro afsloegen.

Met hun nieuwe deal probeert Comcast de FX-kabelnetwerken, een aantal regionale sportnetwerken en een aandeel in het Britse Sky te krijgen. Fox Sports, Fox News en Fox Broadcasting zouden wel onderdeel blijven van Fox zelf. De overgenomen onderdelen van Fox zouden vervolgens worden samengevoegd met de onderdelen van NBCUniversal die Comcast in 2011 in bezit kreeg.

“We hebben enorme bewondering voor wat de Murdoch-familie van 21st Century Fox heeft gemaakt,” schreef Comcasts CEO Brian Robberts in een open brief aan de familie Murdoch. “Na elkaar vorig jaar meermaals te hebben gesproken, zijn we ervan overtuigd geraakt dat de onderdelen van 21CF die worden verkocht perfect aansluiten bij ons bedrijf. We hebben het gevoel dat wij de meest geschikte strategische plek voor ze zouden zijn.”

Comcast liet deze week weten dat ze bewust hebben gewacht met hun bod tot de uitkomst van de rechtszaak met AT&T bekend was. AT&T won de rechtszaak, wat Comcast het nodige vertrouwen in hun zaak moet hebben gegeven. De kans dat het ministerie van Justitie de samensmelting van grote media- en telecombedrijven in de weg zal staan, is nu namelijk kleiner dan ooit. De vraag is dan welke voorwaarden er opgesteld moeten worden om te voorkomen dat Comcast nog machtiger wordt.

Comcast heeft alleen geen al te beste reputatie als het aankomt op het naleven van fusievoorwaarden. Toen het bedrijf in 2014 probeerde om Time Warner Cable over te nemen, staken de regelgevers van de regering-Obama hier snel een stokje voor. Uit nader onderzoek bleek bovendien dat Comcast regelmatig de toezichthouders misleidde en zich niet aan alle voorwaarden hield die aan de NBC-overeenkomst waren verbonden. Zelfs de voorwaarden die Comcast zelf had opgesteld, werden uiteindelijk volledig genegeerd.

Nu er met internet en kabeltelevisie weinig meer valt te verdienen, proberen bedrijven als AT&T, Verizon en Comcast een steeds grotere voet aan de grond te krijgen in de online broadcasing- en advertentiewereld. Internetproviders willen zich niet langer enkel richten op het doorgeven van internet, dus zijn ze massaal op de online reclamemarkt gedoken.

Zo hebben deze bedrijven niet enkel alleenheerschappij over de netwerkverbindingen van mensen, maar ook over de content die via hun netwerken te zien is. Er is amper nog eerlijke competitie, maar de Amerikaanse antitrustwetgeving lijkt hier weinig aan te kunnen doen. Dit alles is voor een groot deel het gevolg van het feit dat er jaarlijks miljoenen dollars worden uitgeven om het staatstoezicht op al die extreem gehate bedrijven in te perken.

Tel de roemloze dood die netneutraliteit is gestorven hierbij op, en Amerika stevent af op een toekomst waarin slechts een klein aantal bedrijven alles in hun macht heeft – van lokale sport- en nieuwszenders, tot alle breedbandverbindingen.

