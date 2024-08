De nieuwe video van Dakota is een zoektocht naar de perfecte liefde

Met de wind in hun haren en de kolkende zee aan hun zij, struinen de vrouwen van Dakota in hun nieuwe video over een verlaten strand. Op de achtergrond hoor je de sombere tonen van hun nieuwe single Four Leaf Clover. Volgens de band gaat het nummer over het zoeken naar de perfecte relatie, die misschien wel helemaal niet bestaat – net zoals klavertjes vier. ‘’You only find them on keychains in stores and plastic wands,” zingt zangeres Lisa weemoedig. Nu ik erover nadenk, is dat inderdaad waar. Bedankt Dakota, hoef ik over een paar weken ook geen dure valentijnscadeaus meer te kopen.

Volg Noisey op Facebook, Instagram en Twitter.