Dansers doen beroemde naaktschilderijen na

Aan blote mensen geen gebrek in de kunst, maar heb jij zelf weleens naakt kunst bewonderd? Sydney Dance Company, Art Gallery of New South Wales, Tate en Sydney Festival bieden festivalgangers de kans om dit te doen. In de tentoonstelling Nude: art from the Tate collection worden meer dan honderd kunstwerken van onder anderen Pablo Picasso, Henri Matisse, Lucian Freud en Louise Bourgeois nagedaan door dansers van de Sydney Dance Company.

Rafael Bonachela is verantwoordelijk voor de choreografie en instrueert de dansers in de hallen van Art Gallery of New South Wales om op de kunst te reageren met hun emoties, instincten en lenige lichamen. Op een van de negen festivaldagen is het verplicht voor de bezoeker om zelf ook naakt te zijn. “Geen toegang voor aangekleed publiek,” waarschuwt het persbericht.

Videos by VICE

Nude: art from the Tate collection begint 7 januari in verband met het Sydney Festival. Vervolgens is het te zien van 8 tot 10, 15 tot 17, en 22 tot 23 januari. Op de laatste dag is de langverwachte nudistententoonstelling. De beelden hieronder tonen alvast een beetje van wat je te wachten staat.

Ga naar de website van Sydney Festival voor meer informatie.