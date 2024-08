Ik durf niet aan mijn dates te vertellen dat ik sekswerker ben

In Vraag het VICE beantwoorden we, met de hulp van psychologen, experts en ervaringsdeskundigen, jullie levensvragen. Of die nu gaan over onbeantwoorde liefdes, irritante huisgenoten of het gevoel van verlammende onzekerheid dat je overvalt na een avondje zuipen. Wil je ook dat we je vraag beantwoorden? Stuur een e-mail naar djanlissa.pringels@vice.com.

Hey,

Ik heb gestudeerd en ik heb ‘normale banen’ gehad, maar uiteindelijk ben ik via-via in het sekswerk beland. Eerst deed ik gangbangfeestjes en nu ontvang ik mannen bij me thuis voor één-op-één-bezoekjes. Ik vind het echt heel erg leuk werk. Het past perfect bij me. Ik vind het heel prettig dat ik mijn eigen baas ben, waardoor ik mijn eigen uren en bezoekers kan bepalen.

Het ding is: ik zou graag weer een relatie hebben. Maar steeds als ik op date ga, durf ik niet over mijn beroep te vertellen. Tegelijkertijd zou ik het niet eerlijk vinden om iets te beginnen met iemand die niet op de hoogte is van mijn werk.

Hoe denk jij hierover? En op welke manier zou ik het best over mijn werk kunnen beginnen tijdens een date?

Groetjes,

R.

Hoi R.,

Hoe je het ook wendt of keert: daten is een hoop gedoe. Soms verlopen dates fantastisch, maar een enkele afwijzing kan meteen een diepe krater in je zelfvertrouwen slaan. Als je daarbovenop ook nog te maken krijgt met vooroordelen over je beroep als sekswerker, dan kan het snel grimmig worden.

Dat herkent ook Lisette Mepschen, die al elf jaar als escort werkt. “Hoewel ik nooit afgrijselijke reacties heb gehad op mijn werk tijdens dates, blijf ik het spannend vinden om aan mensen te vertellen wat ik doe. Het is niet niets om zoiets te vertellen,” vertelt Lisette. Op sekswerk zit een stigma, wat het moeilijk maakt om er zomaar over te beginnen. Het brengt ook vragen met zich mee. Ben je het moreel verplicht om aan je date te vertellen dat je sekswerk doet? En als je het verzwijgt, staat dat dan gelijk aan liegen? Kortom: wat zijn de ongeschreven regels voor het daten als sekswerker?

Volgens Lisette is het simpel: er zijn geen regels. Het belangrijkste is om erachter te komen waar jij je het gemakkelijkst bij voelt. “Ik heb nu een relatie, maar als ik aan het daten was, zou ik waarschijnlijk eerst afwachten hoe mijn connectie is met die persoon voordat ik vertel over mijn werk,” zegt ze. “Het hangt af van hoe jij je voelt en van hoe jij erin staat.”

Er zijn een aantal goede redenen om niet meteen aan je date te vertellen dat je sekswerk doet. Misschien doe je het werk niet out in the open en is je omgeving er niet van op de hoogte. Ook kan het uit veiligheidsoverwegingen lastig zijn om erover te beginnen met iemand die je nog niet zo goed kent, en daarom misschien ook nog niet helemaal vertrouwt. “Ik kan me voorstellen dat je eerst zeker wil zijn dat je date respectvol met je beroep om kan gaan,” vult Lisette aan.

Daarbij benadrukt Lisette dat je je niet verplicht hoeft te voelen om je date in te lichten – zelfs al heb je seks. Uiteraard is het belangrijk om veilig te vrijen, maar dat geldt ook voor mensen die geen sekswerk doen. “Het is altijd goed om voor seks aan te geven of je onlangs nog een soa-test hebt gedaan of niet,” vertelt Lisette. “En al hoef je niet te vertellen dat je sekswerk doet, het is wel verstandig om te melden dat je seksueel actief bent en verschillende bedpartners hebt.”

Aan de andere kant heeft het ook voordelen om aan je dates te vertellen. “Als je sekswerk, net als ik, erg fijn vindt om te doen, dan is het deel van je leven en dan is het fijn om dat met anderen te delen,” aldus Lisette. Ook zou het een manier kunnen zijn om het kaf van het koren te scheiden: met mensen die lullig doen over sekswerk wil je toch niets beginnen.

“Volgens mij weet je al goed wat je wil,” zegt Lisette. Je werk is belangrijk voor je, dus dat vraag is: hoe kan je er op de beste manier over beginnen tegen je dates?

Volgens Lisette zijn er verschillende manieren om dat aan te pakken, waarvan ze er zelf al een heleboel heeft geprobeerd – met wisselend resultaat. Zo heeft ze een tijdje in de bio van haar datingprofiel gezet dat ze escort is. “Maar dat had ook een averechts effect: omdat veel mensen niet goed weten wat mijn werk inhoudt en het spannend vinden klinken, swipeten ze me om die reden naar rechts,” vertelt ze. “Die mensen waren niet zozeer geïnteresseerd in mij, ze vonden mijn werk gewoon interessant. Andere mensen dachten dat ze moesten betalen voor een date.” Een andere optie is om in je profiel te zetten dat je ‘open staat voor openheid’ of dat je ‘ruimdenkend’ bent. Op die manier kom je waarschijnlijk in contact met mensen die minder moeite hebben met je beroep.

Ook gaf Lisette in de tijd dat ze actief was op datingsites al in de allereerste chatgesprekken aan dat ze escort is. “Daarbij vermeldde ik ook dat ik vond dat ze het moesten weten, maar dat ik niet wilde dat al onze gesprekken erover zouden gaan,” vertelt ze. “Waar het op neerkomt is dat je tijdens die chatgesprekken al je grenzen kan aangeven.”

Het kan natuurlijk dat je je date liever in het echt vertelt over je werk. Dan is het volgens Lisette wel handig om daar de tijd voor te nemen, want je date kan een heleboel vragen hebben. “Mensen hebben soms veel vooroordelen,” vertelt ze. “Daar kan je je tegen afzetten, maar bedenk dat veel mensen vooral spreken vanuit een gebrek aan ervaring. Hun vooroordelen hoeven niet persoonlijk te zijn, maar jij kan verhelderen hoe het voor jou werkt.”

En wat als je date naar je beroep vraagt, maar je nog niet klaar bent om erover te vertellen? “Dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen dat je in de entertainmentwereld werkt, maar dat je nog niet wil zeggen wat je precies doet,” vertelt Lisette. “Afhankelijk van hoe je je werk ziet, kan je ook zeggen dat je coach bent of in de zorg zit en dat je daarbij met intimiteit werkt.”

En een heel ander beroep voor jezelf verzinnen? “Nou, ik hou niet van liegen. Dat is een persoonlijke keuze. Maar het is een optie, zeker als je je niet veilig voelt.” In zo’n geval kan je bijvoorbeeld verwijzen naar iets wat je in het verleden daadwerkelijk hebt gedaan. Als je iets volledig uit je duim zuigt, loop je de kans dat het vertrouwen tussen jou en je date beschadigt. “Niet de waarheid vertellen, komt al snel op liegen neer. Maar uiteindelijk ben jij de enige die aan kan voelen wat het fijnst is voor jezelf en het meest respectvolle naar je date toe.”

Tot slot geeft Lisette het advies om eventuele relaties voorzichtig te laten opbloeien – en dat je elkaar de ruimte moet geven om te wennen aan de situatie. Hou het een beetje luchtig, zodat je op een natuurlijke manier naar elkaar toegroeit. Zo ging dat ook bij Lisette zelf. “Mijn partner vond het in het begin best spannend wat ik doe, maar uiteindelijk leerde hij wat mijn beroep echt inhield. Toen voelde hij zich er een stuk prettiger bij,” vertelt ze. “Ik heb ervaren dat mensen heel vaak meteen in paniek schieten. Ze vragen zich af hoe ze het aan hun ouders moeten vertellen, of hoe dat bijvoorbeeld is als ze kinderen krijgen. Doordat mijn partner en ik het eerst gewoon leuk hadden samen, en hij me zo beter leerde kennen, verdween die stress.”

Tot slot: twijfel niet aan je keuzes. Haakt een date af zodra die weet over je baan, dan zijn er genoeg andere mensen waarbij je wél volledig jezelf kan zijn. Het allerbelangrijkste is dat je doet wat voor jou goed voelt, dan wordt je dateleven hoe dan ook een stuk plezieriger.