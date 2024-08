Onverbiddelijk datingadvies van Gen Z’ers aan millennials

Daten is moeilijk: ongeacht je leeftijd zal er altijd een scala aan onplezierige momenten zijn waar je advies voor nodig hebt, of het nou gaat over hoe je aan een vreselijke date kunt ontsnappen, of, nog erger, hoe je moet omgaat met een date die jou alleen achterlaat.

Maar advies krijgen is ook moeilijk wanneer het datinglandschap constant verandert. Van generatie tot generatie zijn er verschillende verwachtingen, verschillende dates, zelfs verschillende begrippen – weet je nog toen iedereen voor het eerst over ghosten hoorde? Tegenwoordig heb je ook nog rizz (“charisma” maar dan hip), orbiten, stashen, zombieën, schemadaten en, als het een beetje lekker loopt, de soft launch.

Het jargon is niet het enige aspect van daten dat een update heeft gehad. Gen Z’ers laten alcohol links liggen en doen aan “sober dating”; bijna één op de drie Gen Z Hinge-gebruikers zegt dat ze op de gemiddelde date geen alcohol drinken. Volgens het datingrapport van Tinder in 2023 zijn Gen Z’ers veel bedachtzamer en is het 32 procent minder waarschijnlijk dat ze iemand zullen ghosten dan 33-plussers. Blijkbaar heeft het merendeel van ons er twee à drie dates voor over om de andere persoon een kans te geven, vergeleken met millennials, die de eerste date vaak zien als een erop-of-eronder-sollicitatiegesprek.

Oké, Gen Z staat ook wel bekend als de “verstandige generatie”, maar misschien is dat juist wel handig? Volgens datzelfde Tinderverslag gelooft 69 procent van de Gen Z’ers dat zij degenen zijn die datingstandaarden een opfrisser voor de toekomst zullen geven, en meer dan de helft van millennials is het ermee eens dat daten voor 18-tot-25-jarigen tegenwoordig gezonder is dan in hun tijd. Dus het leek ons een goed idee om een stel Gen Z’ers om hun grensverleggende advies te vragen over dertigers-datingproblemen, om te kijken of ze echt zo van millennials verschillen.

Ik haat alle apps. Hoe ontmoet ik iemand zonder apps te gebruiken? En vertel me alsjeblieft niet dat ik een pottenbakkerscursus moet gaan volgen.

“Fuck die pottenbakkerscursus. Ik zou zeggen in bars en cafés, met name de rokersruimtes. Bij rokers is seks te vinden, niet op Hinge.” – Aliona

“Ik heb mijn vriendje niet op een app ontmoet, maar bij een rollerdisco. Probeer anders eens de oude vertrouwde methode van in je eentje aan een bar zitten met een martini, à la Sex and the City. – Iris

“Ik heb nog nooit een datingapp gebruikt. Gebruik Discord, of – als je daar te oud voor bent – Skype ofzo, weet ik veel.” – James

Mijn vriendje is geredpilled en houdt niet op over Jordan Peterson en Andrew Tate. Hoe kan ik hem deradicaliseren? Of moet ik hem gewoon dumpen?

“Ik had ooit een redpilled-fase, maar alleen omdat ik niet ‘zoals andere meisjes’ wilde zijn. Toen ging ik naar een jongensschool en besefte ik dat de patriarchie echt is. Als je iemand date, hoef je niet exact dezelfde politieke meningen te hebben, maar jullie waarden moeten wel overeenkomen. Ik zou hem gewoon dumpen. – Aliona, 20, Kent

“Hij is vast door TikTok of YouTube geradicaliseerd, dus je kunt hem vast ook deradicaliseren door zijn algoritme te veranderen? Laat hem allerlei feministische accounts volgen. Het hangt er vanaf hoe diep hij erin zit, maar misschien kan hij nog gered worden.” – Iris, 25, Londen

“Je beste optie is om het uit te maken, maar als je wilt proberen hem te deradicaliseren, dan zou ik het langzaam doen. Als je rechtstreeks met hem een discussie aangaat zal hij niet eens naar je luisteren. Ik denk echter niet dat het wat gaat worden.” – Lily, 20, Perth, Schotland

Is het een red flag als je date voorstelt om op het tweede afspraakje paddo’s te doen?

“Hangt er van af hoe de eerste date ging.” – Aliona

“Vreselijk idee. Waarom zou je met een wildvreemde op je aller kwetsbaarst willen zijn?” – James

“Hangt er van af waar je zelf van houdt. Zolang diegene het niet elke dag doet is het prima.” – Cody

“Je kunt altijd nee zeggen, dat betekent dat het een red flag is. Ze stellen gewoon voor om samen iets leuks te doen.” – Iris

“Als je een psychopaat bent, ja. Zo niet, dan nee.” – Lily

Ik ben bakken met geld kwijt aan dates. Ik heb er meerdere per week – ik moet toch op de een of andere manier mensen ontmoeten – en we worden altijd katjelam, waar ik ook weer uitgeput van raak. Hoe zorg ik dat ik beschikbaar ben op de datingmarkt en tegelijkertijd niet al m’n geld uitgeef of mezelf een burnout geef?

“Waarom ga je op zoveel dates? Klinkt een beetje als een red flag. Kun je niet vaker met je vrienden afspreken? Hoe dan ook, je kunt ook goedkoop naar de tering gaan: ga met iemand naar bed die bij een bar werkt, dan krijg je elke keer gratis biertjes.” – Aliona

“Koffiedate. Spreek overdag met ze af, en als je ze zonder alcohol op niet heel leuk vindt is het misschien geen goed idee.” – Cody

“Ga naar alle gratis evenementen die modeplekken en winkels altijd houden met gratis eten en drankjes. Je kunt voor je date doen alsof je bent uitgenodigd, à la rsvp. Zoek de gratis dingen in het leven op!” – Iris

“Probeer de andere persoon zoveel mogelijk te laten betalen. ‘Ik ben mijn portemonnee vergeten’ is een goed smoesje. Mijn vriendin heeft ‘Je kunt me alleen naar de restaurants met de vier €€€€ symbolen meenemen’ op haar profiel staan en zij krijgt veel dates. Misschien komt dat echter ook omdat ze een model is.” – Lily

Mijn partner wil een open relatie zodat we met andere mensen naar bed kunnen, maar ik ben bang dat er dan verliefdheid in het spel komt. Wat denken jullie?

“Dat is echt treurig. Ik zou juist meer geïnteresseerd zijn in waarom je partner dat zou willen, want als die zegt dat je niet genoeg voor hen bent, dan is dat niet goed. Je kunt ook gewoon met wat andere mensen naar bed gaan, misschien word je wel verliefd op iemand anders?” – Cody, 22, Londen

“Vertel je partner dat je je er niet prettig bij voelt. Als je het doet zul je je er constant angstig over voelen en zal het uiteindelijk je relatie verpesten. Het heeft geen zin om een open relatie te hebben.” – James, 18, Hampshire

“Ik zou zeggen: ‘als je met andere mensen wil zijn, veel plezier, het is klaar tussen ons.’ Ik ben daar best streng in. Ik denk dat mijn jaloezieniveau echter iets te hoog is om een open relatie te hebben – ik was ooit heel geërgerd door mijn vriendje omdat hij een meisje leuk noemde. Als je een jaloers persoon bent, moet je het gewoon niet doen.” – Iris

“Vertel waar je mee zit, maar als je partner al nadenkt over met andere mensen naar bed gaan denk ik niet dat het het waard is om deze relatie te redden.” – Lily

Waar ligt de grens tussen een afknapper waarvoor je iemand kunt dumpen en een “ik kan ermee leven”-afknapper?

“Hangt er van af waar het over gaat, het is prima als het je slechts af en toe stoort. Misschien poetsen ze niet elke dag hun tanden of roken ze af en toe een peuk, maar je gaat nooit de perfecte persoon vinden.” – Aliona

“Kijk of er iets aan die afknapper valt te doen. Toen ik mijn vriendje ontmoette had hij een snor, maar nu niet meer.” – Cody

“Je moet kunnen lachen om een ‘ik kan ermee leven’-afknapper. Probeer het leuk te vinden, ook al ben je de enige. Als je er echt de humor niet van inziet, dan is het misschien beter om diegene te dumpen.” – Iris

Ik ben met mijn partner gaan samenwonen, maar ik denk er vaak over om hem te verlaten. Ik kan me echter niet veroorloven om op mezelf te wonen, want het is gewoon te duur om in je eentje huur te betalen. Wat moet ik doen?

“Je kunt niet dag in, dag uit met iemand samenwonen als je een eind wil maken aan die relatie. Het kan al snel in een onprettige situatie veranderen. Ook al is het moeilijk om het uit te maken en een nieuwe plek te vinden, probeer nieuwe opties te vinden. Kijk of je bij iemand kunt logeren, of ga misschien een tijdje terug naar je ouders.” – Aliona

“Maak een OnlyFans aan en maak het dan uit. Of ga in een commune wonen. Of ga een polyamoreuze relatie aan en woon met allerlei mensen samen.” – Cody

“Probeer een betere baan te krijgen zodat je op jezelf kunt gaan wonen. Het heeft nooit zin om je mentale welzijn en vreugde op te offeren.” – James

“Je moet het uitmaken met je partner, want dit is niet fair voor jullie beiden. Je zou als alleenstaande persoon leuke ervaringen kunnen hebben in het huis! Je moet gelukkig zijn.” – Iris

Het voelt alsof iedereen al een relatie heeft of “momenteel niet klaar is voor iets serieus” – het is zo vermoeiend. Hoe kan ik iemand vinden die wellicht zou kunnen overwegen om meer dan een scharrel te zijn? Moet ik serieus wachten op de eerste ronde scheidingen?!

“Laat me het weten als je het weet, want dit probeer ik zelf ook nog uit te vogelen.” – Aliona

“Laat iedereen zoveel mogelijk achter je aan zitten als maar kan, zodat ze alles doen voor het kleinste beetje van jouw aandacht. Dan zou je pas moeten overwegen om met iemand op een date te gaan. Je moet je perspectief gewoon veranderen.” – Cody

“Ik denk dat je helaas gewoon moet wachten tot er vanzelf iets gebeurt, maar het doet geen kwaad om op een eerste date te vragen: ‘Waar ben je naar op zoek?’ Als het niet iets voor de lange termijn is, haak dan af. Wees vanaf het begin duidelijk over wat je wilt.”- Iris

Ik lijk met de meeste mannen niet verder te komen dan drie dates. Komt het omdat ik seks heb op de eerste date en geen spelletjes wil spelen? Ik ben 30, moet ik jongens nog steeds “achter me aan laten zitten”?

“Ik ken mensen die seks hebben op de eerste date en mensen die liever iets langer wachten. Persoonlijk heb ik langere relaties gehad wanneer ik het wat langer liet duren.” – Aliona

“Misschien moet je geen seks hebben op de eerste date, want dan denken ze waarschijnlijk dat je niet op zoek bent naar iets serieus.” – James

“Het ding met iemand achterna zitten is, het wordt een beetje een ding, ook al zou je dat niet willen. Ook voor jou zou een deel van de spanning moeten voortkomen uit de nieuwsgierigheid over hoe het zou kunnen zijn om met deze persoon naar bed te gaan.” – Cody

“Ik heb altijd seks op de eerste date, ik vind het leuk. Zorg dat je eerste twee dates erg leuk zijn, en stel jezelf iets meer open op de derde en laat meer diepgang zien – dan zorg je dat er meer verbinding tussen jullie twee is.” – Iris

De seks is niet erg goed, maar al het andere is perfect. Is het het waard om hiermee verder te gaan?

“Dit zou voor mij reden om te dumpen zijn.” – Lily

“Als de seks verbeterd kan worden is het oké, maar als je er letterlijk niks aan kunt doen zou ik het uitmaken. Seks is te belangrijk om omtevreden over te zijn. Je moet bevredigd worden, wat is anders het punt?” – Cody

“Dumpen, sorry. Alle pikken zijn anders, net als alle vagina’s – soms passen bepaalde sleutels gewoon in bepaalde sloten, dus het kan zijn dat je op fysiek niveau niet echt op elkaar aansluit. Ik wil niet met iemand zijn tenzij ik naar diegene kijk en denk ‘ik wil nu het bed met je induiken’.” – _Aliona

_

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

