Wanneer zoomers met millennials daten

Stel je eens voor: je bent op date met iemand die een paar jaar jonger dan jij is, en het gaat best goed. De drank vloeit rijkelijk, de vibes zijn goed, en dan hebben jullie het op de een of andere manier ineens over dj’en. Je zegt dat je iemand kent die dj is, en dat hij nooit ergens heengaat zonder zijn usb op zak. “Waarom?” vraagt je date. “Omdat hij daar al zijn mp3’s op heeft opgeslagen.” Er volgt een pauze, en een blik van verwarring trekt over het gezicht van je date heen. “Wat is een… mp3?”

Je probeert het uit te leggen, maar je woorden klinken vreemd en ouderwets in deze moderne bar. Waarom zou iemand digitale archieven van een nummer nodig hebben? denkt je date waarschijnlijk. Je kunt dingen toch gewoon streamen? Je bent eind twintig, maar je hebt je nog nooit zo oud gevoeld.

Het bovenstaande is een echte date-anekdote, die mij door een intussen 28-jarige millennial werd verteld, die eventjes met een zoomer gedate heeft. Hoewel we wel vaker over relaties met een leeftijdsverschil horen – meestal in de context van mensen die op TikTok bekvechten over of een volwassene daten die drie jaar jonger is dan jij fout is of niet – gaat het veel minder vaak over de culturele kloof.

Maar laten we wel wezen, hij is er wel: zoomers denken dat een 2013-stijl “vintage” is, kunnen zich geen tijdperk voor de iPhone herinneren en ze hebben het ook in hun hoofd gehaald dat ze baggy spijkerbroeken met een lage taille hebben uitgevonden. Millennials posten echter veel te veel op de ‘grid’, hebben altijd die zandkleurige Birkenstocks aan hun voeten en quoten nog steeds 20 jaar oude films. (“Steek je hand op als je persoonlijk tot slachtoffer bent gemaakt door een millennial die Mean Girls aanhaalde”).

Voor sommigen maken deze verschillen niet echt uit. Voor anderen kunnen ze echter dealbreakers zijn. Toen de 30-jarige casting director Roxy (die net als anderen in dit stuk haar achternaam niet wilde noemen omwille van privacyredenen) met een 21-jarige gozer begon te gaan, lette ze eerst niet op het leeftijdsverschil. Totdat ze zijn vrienden ontmoette.

“Eén meisje vroeg hoeveel kinderen ik had… niet eens ‘heb ik ze überhaupt?’, gewoon, ‘hoeveel?’” weet ze nog. Later vertelde diezelfde vriendin haar: “Als ik ouder ben wil ik net zoals jij een lekkere MILF worden.”

“Uiteindelijk kon er niet meer om het leeftijdsverschil worden heen gedraaid. “Het is erg lastig om als vrouw met jongere mensen te daten, omdat je gewoon tegen je lichamelijke klok werkt,” zegt Roxy die nu 32 is. “Het kan flink uitmaken als je in verschillende fases van je leven zit.”

Voor de 33-jarige Noemi, een muzikant, betekende het feit dat ze geen TikTok op haar telefoon had dat ze geen bal snapte van het grootste deel van waar haar twee ex-vriendjes, die allebei halverwege de 20 waren, het over hadden. “Het grootste verschil zat hem in welke media we consumeerden. TikTok was hun voornaamste informatiebron, dus ik moest vaak bepaalde uitdrukkingen Googlen die op dat moment trending waren,” zegt ze. Daar vielen bijvoorbeeld dansjes onder waarvan iedereen – als in, iedereen onder de 25 – de choreografie van kende, en termen zoals “tomato girl summer”.

Het was heus niet allemaal moeilijk. Noemi zegt dat haar exen best bewust waren, wat wel een voordeel was. “Ik denk wel dat ze uiteindelijk meer sociaal bewust en geïnformeerd waren dan ik op hun leeftijd was, waardoor het voelde alsof we bijna dezelfde leeftijd hadden.”

Het voelt soms nogal absurd om millennials en Gen Z’ers als twee aparte karikaturen neer te zetten, zeker als je bedenkt dat A) elke persoon op aarde verschilt van de volgende en dat B) iemand die eind jaren ‘90 geboren is niet drastisch zal verschillen van iemand die begin jaren ‘90 is geboren. Maar je moet ook bedenken dat de cultuur ontzettend snel kan veranderen, zeker als je kijkt naar technologie, populair taalgebruik en modetrends. Ik kan me nog een tijd herinneren dat mensen met instappers van 7 euro aan hun voeten en met doodskoppen bedekte hoofddoeken op hun kop naar raves gingen en woorden zoals “leip” en “iksdee” gebruikten. Als ik dit zou delen met iemand die slechts 5 jaar jonger is dan ik, zou ik me als een lijk voelen dat op weg is om een kekke doodskist uit te zoeken.

Het is ook verhelderend om met zoomers te praten over daten met millennials. De 24-jarige bouwkundig ingenieur Emily vertelt me dat haar 33-jarige vriendje Joe geen smartphone had toen hij op de middelbare school zat, en dat hij dus maar amper foto’s van zichzelf uit die periode heeft. Ze heeft maar weinig visuele verwijzingen naar hoe hij er toen uitzag, of wat hij toen leuk vond,” terwijl ik op m’n Instagram gewoon terug kan scrollen naar die periode… misschien heeft hij in die zin wel geluk gehad.”

Misschien kan niet iedereen zich met Emily’s voorbeeld identificeren (jongere millennials groeiden helaas op in een het tijdperk waarin je 1000 krankzinnige digitale camerafoto’s in een Facebook-album dumpte dat iets als “laatste dag op schooooolll :p” heette). Maar ik snap wel wat ze bedoelt. Het idee dat iemand online een foto van mij zou kunnen van toen ik 15 of 16 was, met een ernstige zij-pony en nep-Uggs, voelt best ver weg (de Facebook-albums uit die tijd zijn allang verdwenen.) Maar voor zoomers zijn die foto’s er gewoon, vaak slechts een paar scrolls in het verleden. “Joe had in zijn studententijd een Facebook-pagina, en het doet me denken aan Superbad,” voegt Emily eraan toe.

Niemand met wie ik sprak – millennial of zoomer – formuleerde monumentale verschillen wat betreft met de ander daten. Het zat hem in de kleine dingetjes, de subtiele culturele verwijzingen waar je misschien niet meteen aan denkt als je iemand anders ontmoet. Eén meisje vertelde me bijvoorbeeld dat haar ex nog nooit van LimeWire had gehoord, terwijl een ander me vertelde dat ze zich erg oud voelde toen ze beschreef hoe haar familie vroeger met een telefoontje eten bestelde of langs de videotheek ging om een filmpje te halen.

Het queer perspectief was ook interessant. Een millennial vertelde me dat ze had opgemerkt dat de jongere vrouwen met wie ze had gedate “erg bekend waren met dingen als ‘relatie-anarchie’ en ‘verplichte heterosekualiteit’”. Ze voelde zich, vergeleken daarmee, “een prehistorische pot.”

Over het algemeen zijn er echter meer overeenkomsten dan verschillen tussen de twee generaties. Zowel millennials als Gen Z’ers zijn met het internet opgegroeid op een manier die niet niet voor eerdere generaties geldt. Beide generaties zitten over het algemeen aan hun telefoons gekluisterd. Beide generaties dragen soortgelijk(ig)e kleren, afhankelijk van hun leeftijd, stijl en besteedbaar inkomen, hoewel Gen Z’ers nooit de invloed zullen kennen die Kate Moss ooit voor Topshop op millennial meiden had, en de meeste millennials zouden waarschijnlijk geen kattenoren dragen, of dingen die ze aan het MySpace-tijdperk doen denken.

De oudste zoomers worden nu ongeveer 27. Dezelfde leeftijd die sommige millennials hadden toen zoomers ze belachelijk begonnen te maken. Met andere woorden: ook zij beginnen de tand des tijds te voelen. Ze zijn niet meer “de tieners” in het algemeen, of zelfs de jongste generatie. Generatie Alfa hijgt ze al in de nek. Binnenkort zullen Gen A’ers lachen om de rare shit die hun oude zoomer-vriendje doet (waarom zeggen ze nog steeds “slay”?). En millennials? Waarschijnlijk zijn we nog steeds Mean Girls aan het quoten.

