We vroegen mensen om tips voor die eenzame momenten als je relatie net uit is

Een van de ergste dingen aan een relatiebreuk is dat je plotseling geen partner meer hebt. Vrijgezel zijn hoort leuk en bevrijdend te zijn – je kunt weer doen wat je wilt, wanneer je wilt, zonder je zorgen te hoeven maken over hoe het iemand anders beïnvloedt – maar de eerste overgang terug naar op eigen benen staan wanneer je de persoon verliest die maanden of misschien zelfs jaren naast je stond, kan moeilijk zijn.

Het is normaal om na een relatiebreuk in je dekbed te willen verdwijnen en honderd uur achter elkaar geestdodende TikToks te willen kijken. Een paar dagen permanent aan je matras vastgegroeid doorbrengen kan geen kwaad, maar er komt een punt waarop je er werk van moet maken om je weer beter te voelen. Het is bijna onmogelijk om de golven van melancholie helemaal te vermijden, maar je kunt het wel gemakkelijker maken.

Dus hoe ga je om met het plotselinge wegvallen van een partner?

We vroegen mensen naar hun beste tips om die maar al te bekende, eenzame periode na de relatiebreuk het hoofd te bieden.

Dit is wat ze te zeggen hadden:

“Daag jezelf uit om dingen in je eentje te doen. Ga naar de bioscoop, een café, een concert.”

“Maak opnieuw contact met de natuur en laat sociale media lekker links liggen.”

“Trakteer jezelf op al je favoriete dingen en geniet ervan dat je niets hoeft te delen.”

“Afleiding is het antwoord. Dwing jezelf om een hobby te vinden.”

“Zoek uit welke andere veranderingen jij in je leven je moet aanbrengen die je al die tijd hebt vermeden.”

“Kijk veel kinderfilms. Of horrorfilms. Het voelt goed om gewoon basisgevoelens als angst en geluk te voelen als je eigen emoties al zo ingewikkeld zijn.”

“Karaoke op de slaapkamer met New Rules van Dua Lipa.”

“Op je vrienden leunen.”

“Als ik me eenzaam voel, schrijf ik alle dingen waar ik dankbaar voor ben op papier en hang ik dit aan mijn muur. Het klinkt stom, maar het werkt.”

“Eerlijk gezegd is het een cliché, maar yoga werkt echt goed.”

“Slaapfeestjes houden met vrienden. Mijn beste vriendin en ik hebben er wel tien achter elkaar gehad.”

“Weer leren genieten van je eigen gezelschap.”

“Ik heb mezelf een maand lang domme maar leuke dingen laten doen en dat voelde heel bevrijdend.”

“Doe alle cheesy dingen zoals jezelf knuffels geven en naar jezelf lachen in de spiegel en positieve affirmaties hardop zeggen als je je kut voelt. Ik heb het gevoel dat het je hersenen verleidt om je echt een beetje beter te gaan voelen.”

“Stuur je vrienden meer berichten.”

“Ga alleen uit.”

“Herinner jezelf er steeds weer aan dat het eenzame gevoel niet blijft duren. Op een dag zul je je beter voelen, dus blijf jezelf dat vertellen tot het zover is.”

Je hebt vast weleens gehoord van het gezegde “een mens wordt alleen geboren en een mens gaat alleen dood”, maar het is echt niet zo deprimerend als het klinkt. Jezelf eraan herinneren dat jij de enige bent die jou steunt, is superbelangrijk als je last hebt van eenzaamheid – want als je jezelf kunt uitdagen om geluk te vinden in je eigen gezelschap, heb je iets wat niemand je kan afnemen. Of je je nu overgeeft aan vertrouwde gemakken of een nieuwe hobby begint, leren genieten van tijd met jezelf doorbrengen is een van de beste wondermiddeltjes tegen een gebroken hart.

Maar je kunt het niet alleen. Hoe tegenstrijdig het ook klinkt, het is belangrijk om de balans te vinden tussen het herwinnen van onafhankelijkheid en het steunen op je vriendschappen en andere supportgroepen.

En dan is er nog tijd. Eenzaamheid steekt als geen ander, maar geen enkel gevoel duurt eeuwig – dus geen paniek. Op een dag zul je je weer jezelf voelen.

