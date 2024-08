Dames, hou eens op met jullie date-geschiedenis posten om aandacht te krijgen

Mensen hebben altijd om status gedate. Velen daten voor liefde, gezelschap, seks, voor de lol, wat dan ook – maar status komt er ook, vaker wel dan niet, bij kijken. Je hebt politiek gunstige huwelijken, rijke oudere mannen die sexy jonge vrouwen daten, de aanvoerder van het cheerleaderteam en de aanvoerder van het voetbalteam. Het is normaal om te overwegen hoe de persoon met wie je date invloed heeft op hoe de rest van de wereld je ziet.

guys dating history:

– barista

– cashier

– waitress

– single mom



girls dating history:

– tech ceo

– pro athlete

– actor

– billionaire — Pata van Goon (@basedalexandoor) October 30, 2023

Deze week hebben vrouwen op Twitter (oké, ik weet dat het X heet, jij weet dat het X heet, we weten allebei wat ik bedoel als ik Twitter zeg, hoe dan ook) meegedaan aan een virale trend hun date-geschiedenis op een lijstje gezet. De lijsten horen vaak grappig te zijn, ook al zijn ze echt. Sommige vrouwen schrijven dat hun hele date-geschiedenis alleen maar uit homo’s en finance bro’s bestaat, anderen schrijven dat hun lijst bestaat uit mannen die op dit moment in de gevangenis zitten. Maar velen die hun date-geschiedenis posten lijken dat duidelijk te doen om het kaliber mannen dat ze aantrekken te demonstreren – eentje noemde bijvoorbeeld meerdere advocaten op, plus een vage “miljardair”.

dating history:

– swedish ex football player turned lawyer I lost my virginity to

– tech guy who bought me the lirika matoshi strawberry dress before our first date

– 6’6 nepo baby who was an angel

– russian corporate finance lawyer who i almost married

– billionaire https://t.co/qv8O8BIvOG — tori (@doritenholm) October 30, 2023

Het is natuurlijk best leuk om aan zo’n trend mee te doen. Het heeft alle elementen van wat een tweet leuk maakt om samen te stellen: dingen opsommen, opscheppen, laten zien hoe interessant je wel niet bent. Het bouwt verhalen op rondom onze online persona’s. Maar het is tevens simpelweg te veel informatie. We willen allemaal wel Carrie Bradshaw zijn en onze sekslevens uitbuiten voor sappige verhalen, maar we vergeten een cruciaal aspect: de datinglevens van Sex and the City hadden iets mysterieus. Carrie wist niet dat Big gescheiden was tot ze pas maanden hadden gedate. Ik weet niet zeker of de vrouwen elkaars leeftijd wisten voor seizoen 3. Ja, ze identificeerden alle mensen om hen heen net zo goed op basis van hun carrières, (de naam Big is zelf een verwijzing naar wat een ‘big deal’, hoge pief in de financiën hij is), maar de uitgebreide geschiedenis van hun relaties had weinig te maken met hoe ze zichzelf allemaal aan de wereld voorstelden.

twt users be like my dating history is 5 abusers 3 pedophiles 2 hitlers and the guy im currently dating who's the love of my life 🥰🥰 surely this one is different — ai (@evainelol) October 30, 2023

Net als in Sex and the City demonstreert de trend echter dat veel vrouwen inderdaad de mannen die ze daten uitkiezen alsof ze een nieuw paar schoenen zijn. Ze zijn op zoek naar items die voornamelijk betekenis hebben voor andere vrouwen, om te bewijzen dat ze op hetzelfde of een hoger niveau zitten vergeleken met iedereen om hen heen. Het botste aan al deze posts is niet eens dat het de waarheid dat mensen voor status daten open en bloot legt, maar dat de status die mensen met deze trend proberen te verkrijgen van die nutteloze plek genaamd Twitter komt. We hebben menselijke connecties gedegradeerd tot een lijst functieomschrijvingen en nettowaardes, in ruil voor de kleine kans dat iemand online onder de indruk is dat iemand met een masterdiploma je ooit mee uit eten heeft genomen.

Dit is niet om iedereen af te kraken die ooit aan dit format heeft meegedaan: velen hebben op grappige wijze de patronen laten zien waar sommigen van ons in vervallen, of de verbazingwekkend uiteenlopende soorten mensen waar we mee daten. Sommige zijn gewoon pure shitposts! Maar dan nog zorgen dit soort trends er vaak voor dat we online meer over onszelf onthullen dan nodig is. Het is al eerder gezegd, maar het is zo: we zouden allemaal minder over elkaar moeten weten. Niet alleen omdat de politie een gedetailleerd dossier over je hele levensgeschiedenis bijhoudt (je weet maar nooit), maar omdat we dan waarschijnlijk ook beter zouden zijn in het aangaan van echte relaties. Een beetje mysterie is sexy.



Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE US.

