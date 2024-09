David Byrne werkt met Brian Eno en Oneohtrix Point Never aan nieuwe muziek

David Byrne heeft afgelopen donderdag in een Reddit AMA verklapt dat hij momenteel samenwerkt met Brian Eno en Daniel Lopatin (aka Oneohtrix Point Never).

Byrne vertelde het nieuws nadat een redditor vroeg naar het schrijfproces van de zanger. “Vorige week schreef ik tekst en een melodie over een track die Daniel Lopatin me stuurde, dus het hangt van de situatie af,” zei Byrne over zijn werkwijze.



Later vroeg een andere gebruiker aan Byrne of hij nog plannen had om iets met Brian Eno te doen. “Brian heeft me erg veel geholpen bij een plaat die ik nu aan het afmaken ben,” vertelde Byrne.



De voormalige frontman van Talking Heads gaf ook inzicht in de muziek waar hij tegenwoordig naar luistert, waaronder the Weeknd, Bon Iver en Sampha.



Het is nog onbekend wanneer het nieuwe album van Byrne uitkomt. De hele Reddit AMA kun je hier lezen.