De 14-jarige dj die Multigroove op stelten zet

Toen we tijdens Multigroove Winterland, afgelopen november, de 13-jarige NoXa zagen draaien wisten we het gelijk: dit is een blijvertje. Niet alleen omdat het enorm lachen is om een brugklasser hardstyle te zien draaien, maar ook omdat ze het stokje overneemt van dj’s die na 25 jaar Multigroove het allemaal wel welletjes vinden en met pensioen gaan.

Zaterdag staat ze weer op Multigroove, dit keer in de Elementenstraat, waar tweeduizend man in past. Daar komt Noa (inmiddels 14 geworden) pas achter als ik vraag of ze niet zenuwachtig is. Over de locatie had ze totaal niet nagedacht, en het kan haar eerlijk gezegd ook geen bal schelen. Ze vindt draaien gewoon leuk, en met de geschiedenis of de mythische status van de Elementenstraat heeft ze niks te schaften.

De mix die ze vorig jaar maakte voor Multigroove Winterland, startte ze met Original Don van Major Lazer en The Partysquad , een track die uitkwam in 2011. Toen was NoXa dus zes jaar oud. De samples uit de track, zoals Special Hero Request van Manix en Razzle Dazzle Trax van Rattlebrain zijn nog een stuk ouder. Ze komen uit de jaren negentig, de hoogtijdagen van Multigroove.

Noa woont in Edam. Als ik uit de bus stap, hoef ik niet lang te zoeken naar haar huis. Ik kan van een flinke afstand de hardstyle al horen. Ze zit op haar kamer te oefenen. Ik word ontvangen door vader Chris, moeder Olga, Saartje de kleine, bange hond, Nacho de cavia en drie katten wiens naam ik vergeten ben. “Het is hier een echte dierentuin,” zegt Olga met een glimlach.

Noisey: Hé Noa! Zijn de buren weleens boos als je zo hard draait?

Noa: Nee hoor, ik geloof het niet.

Olga: Ik zeg altijd maar zo: na half tien ‘s avonds is het stil, maar voor die tijd mogen de buren best horen dat je leeft. Bovendien is de buurman zelf ook dj, die draait techno. En je kan natuurlijk niet zachtjes voorbereiden op een optreden.

Heus wel.

Olga: Ja oké, maar dat is wel minder leuk. En als ik overdag een cd’tje draai, zet ik het geluid ook lekker hard.

Chris: Op termijn willen we graag een studio’tje voor Noa, maar we vinden het nu niet verantwoord dat zij ’s avonds in haar eentje in een studio op een industrieterrein zit.

Noa: Dat wil ik ook helemaal niet.

Je staat morgen voor de tweede keer op een Multigroove-feest. Ik hoorde dat Ilja Reiman jou op het spoor is gekomen. Hoe zit dat?

Olga: Nou, ik heb een hele brutale vriendin. Die heeft hem gewoon opgebeld en verteld dat Noa draaide. Noa mocht toen een keer backstage komen kijken, daar heeft hij haar leren kennen en daarna heeft hij haar geboekt. Dat was ook net in de tijd dat Champ-E-on met pensioen ging en toen dacht Ilja: hoe tof zou het zijn als hij na zijn laatste optreden het stokje overdraagt aan de nieuwe generatie?

De vorige keer draaide je behoorlijk hard. Hoe ben je bij hardstyle terecht gekomen?

Noa: Mijn ouders luisteren dat.

Oké, dus je draait gewoon de liedjes die zij leuk vinden.

Noa: Haha, nee absoluut niet. Ik zoek zelf mijn tracks online. Vooral op YouTube. Dan zoek ik een nummer op en ga ik verder klikken. Daarna download of koop ik het.

Olga en Chris, gingen jullie vroeger al naar Multigroove?

Olga: Ja hoor, vooral Chris. Maar wij weten verder niet veel over die muziek. Dat heeft ze echt helemaal zelf uitgezocht. Ik kan die nummers nooit onthouden. Dan zeg ik: ken je die zo van ‘tu-du-tu-du-tu’ gaat? [de opening van de hardcore-classic I Like it Loud, red.]

Noa: Ja en jij moet het dan shazammen.

Hoe weet je dan wat je op zo’n feest moet draaien? Je mag zelf nog helemaal niet uit.

Noa: Ja klopt, ik zou er als bezoeker niet in komen. Voordat ik de eerste keer ging draaien bij Multigroove had Ilja ons uitgenodigd om een keertje backstage te komen kijken, maar dat was al best wel lastig met de beveiliging.

Als ik aan Multigroove denk, denk ik aan oude mensen die veel drugs gebruiken en dronken zijn. Vind je dat niet raar?

Noa: Nee joh, totaal niet.

Olga: Ze weet precies hoe het eraan toegaat, hoor. Ik zeg ook altijd tegen haar: in de kroeg doen ze dat ook. Daar wordt ook drugs gebruikt, maar dan valt het minder op. Ik hoop gewoon dat ze zo verstandig is dat ze ervan afblijft.

Werd je na je set aangesproken door fans?

Noa: Nee, de vorige keer was ik na mijn set moe en ik had honger, maar het was lastig om eten te vinden, dus we waren vooral daarmee bezig.

Olga: Ja, ze was met mijn ouders naar eten aan het zoeken.

Ah, je werd gebracht door opa en oma.

Noa: Ja, en die brachten me ook weer naar huis. Papa en mama blijven feesten.

Over fans gesproken: ik las dat jij groot fan bent van Martin Garrix.

Noa: Ja, klopt. Ik draai heus niet alleen maar hardstyle. Ik vind house en EDM vet. Het enige wat ik niet draai is techno. Als je die nummers hoort, dan heb je van die stukken van drie minuten waar niks in gebeurt.

Je hebt Martin Garrix ook ontmoet toch?

Olga: Ja, dat is een grappig verhaal. We zijn de afgelopen drie jaar naar Martin Garrix All Ages gegaan tijdens ADE. De laatste keer hadden we zo’n VIP-bandje dat je op het VIP-deck kan staan. Maar blijkbaar was er nog een andere VIP-area, waar je pas echt dichtbij staat. Daar zagen we hem staan. Dus ik tegen die meiden: deze kans krijg je maar één keer. Klim over dat hek, ren voor je leven en ga met hem op de foto. Het ergste wat er kan gebeuren is dat je eruit wordt gezet, nou, dan zie ik jullie buiten wel weer. Zo gezegd, zo gedaan. Zo is die foto gemaakt. Heeft ze hem ook nog snel een cd’tje meegegeven.

Nice. Heb je al iets van hem gehoord?

Noa: Nee joh, daar luistert hij waarschijnlijk niet eens naar.

Luisteren je klasgenoten eigenlijk naar je sets?

Noa: Ik denk het niet, maar iedereen weet wel dat ik draai.

Wat doe je naast oefenen om meer te leren over dj’en?

Olga: Ze was dit jaar naar de Dance Fair geweest in de Jaarbeurs. Daar staan dan allemaal managers talent te spotten en heb je masterclasses.

Heb je zo’n masterclass gevolgd?

Noa: Ja, ik heb een masterclass gedaan met produceerdingen van Ableton. En je kan er veel apparatuur zien.

Dus je gaat zelf ook dikke EDM-knallers maken?

Noa: Haha, dat weet ik niet, maar ik ben wel aan het produceren.

Toen ik jouw leeftijd had zat ik op pianoles.

Chris: Ja joh, die muziek verandert zo snel. Op de feesten waar ik kwam werd er ook niet met van die usb-sticks gedraaid, hoor.

Noa: [begint letterlijk te gapen]

Oké, ik stap maar weer eens op. Tot zaterdag!

