De aankomende versie van Google Chrome maakt adblockers kreupel

Als we Raymond Hill, de man achter de populaire adblocker uBlock Origin, mogen geloven, zal er later dit jaar een nieuwe versie van Chrome worden uitgebracht die een aantal adblockers onbruikbaar maakt. Hill liet afgelopen dinsdag in een nieuw bug report weten dat de filteropties van AdBlock Plus nog steeds bruikbaar blijven, maar dat de mogelijkheid van gebruikers om te bepalen wat ze op het internet zien ernstig zal worden beperkt.

Het bug report van Hill verscheen op de website van Chromium – een open source-project dat de codes ontwikkelt die worden gebruik door browsers als Chrome, Brave, Opera en binnenkort ook Microsoft Edge. In oktober kondigden de Chromium-ontwikkelaars hun plannen voor Manifest V3 aan, waar in stond dat deze nieuwe versie “betrouwbare extensies voor Chrome gewoon zou toestaan.”

Deze extensies zijn applicaties die in Chromium-browsers draaien en gebruikers de hun internet ervaring laten aanpassen. Dit kunnen bijvoorbeeld adblockers als uBlock zijn, maar ook extensies die je laten zien hoe het web eruitziet als je kleurenblind bent, of een extensie die aanstootgevende info blockt.

Hoewel ze enorm handig kunnen zijn, maken deze Chrome-extensies van externe partijen je ook kwetsbaar. Zoals Motherboard vorig jaar al aangaf, zijn extensies een handige manier voor hackers om toegang tot je computer te krijgen. Chromiums Manifest V3 is waarschijnlijk dus vooral een poging om Chrome-extensies veiliger te maken, door de mate waarin een extensie toegang heeft tot iemands computer te beperken.

Dit zorgt ervoor dat adblockers zoals uOrigin nu het slachtoffer worden van Chromiums goede bedoelingen. Er zijn genoeg extensies waarvan je niet wil dat ze dezelfde toegang tot je computer krijgen als adblockers, maar helaas voor de adblockers kunnen zij zonder deze toegang niet doen waar ze voor bedoeld zijn.

Adblocker-extensies zoals uBlock Origin werken als volgt: Ze lezen de netwerkverzoeken die vanaf advertenties op een webpagina naar de computer van een gebruiker worden verzonden, en filteren deze vervolgens op basis van de voorkeuren van de gebruiker via een ‘application program interface’ (API) genaamd webRequest. In de nieuwe versie van Chrome zullen de netwerkverzoeken die via webRequest naar je computer worden verzonden nog steeds zichtbaar zijn. Het grote verschil is echter dat de adblockers deze verzoeken niet langer kunnen blokkeren.

In plaats daarvan zullen adblockers afhankelijk worden van een API met de naam declarativeNetRequest. Deze API vereist dat adblockers van tevoren aangeven welke typen netwerkverzoeken van advertenties ze willen blokkeren, in plaats van dit op het moment zelf te bepalen, zoals uBlock momenteel doet. In de nieuwe versie is het dus alsof je de opdracht krijgt om een huis te beschermen tegen inbrekers, maar slechts een aantal deuren in het huis mag kiezen om te beschermen. Je moet dan maar hopen dat de inbreker een van de deuren kiest die door jou worden beschermd. De huidige versie geeft je daarentegen de mogelijkheid om juist de deuren te beschermen waarvan je kunt zien dat de inbreker erop afgaat.

Deze declarativeNetRequest-API is gebaseerd op de manier waarop AdBlocker Plus advertenties blokkeert, wat veel minder effectief is dan de aanpak van uBlock Origin. Daarnaast kunnen bedrijven geld betalen aan AdBlock Plus, om ervoor te zorgen dat hun advertenties zelfs met gebruik van de adblocker zichtbaar blijven.

Hill geeft bovendien aan dat declarativeNetRequest het aantal specifieke verzoeken dat kan worden geblokkeerd tot slechts 30.000 unieke typen beperkt. Dat is niet eens genoeg voor EasyList, een populaire lijst met basisopties voor het blokkeren van ongewenste inhoud op het web, laat staan voor de verfijndere varianten.

Onlangs is er een soortgelijke verandering aangebracht in Apples webbrowser Safari. Deze aanpassing werd door de meeste ontwikkelaars van adblockers ook niet in dank afgenomen. Het grote verschil is echter dat uBlock Origin nog steeds te gebruiken is met Safari. Apple stuurt gebruikers slechts een waarschuwing die aangeeft dat de extensie hun browssnelheid kan vertragen. De aanpassingen die door Chromium worden doorgevoerd zullen er daarentegen voor zorgen dat uBlock Origin helemaal niet meer werkt.

“Extensies worden gemaakt voor gebruikers en geven extra zeggenschap aan *user agents*. Door de blokkeermogelijkheden van de webRequest-API te beperken, zal het zeggenschap van Chromium-gebruikers afnemen. De enigen die hier baat bij hebben, zijn de websites die uiteraard graag het laatste woord hebben als het aankomt op wat mensen zien op hun pagina’s,” concludeert Hill zijn bug report.

De vele reacties die Hill op Hacker News en de Chromium-website kreeg, laten duidelijk zien dat veel gebruikers boos zijn over dat ze in de nieuwe versie van de browser minder controle hebben over welke advertenties er worden geblokkeerd.

“Dit is het moment om van browser te veranderen, als je dat nog niet had gedaan,” schreef een gebruiker in de bugtracker van Chromium. Nog geen 24 uur nadat Hill zijn bericht had geplaatst, werd het gesprek in de bugtracker vergrendeld door de beheerders van Chromium, waardoor er geen nieuwe opmerkingen meer onder konden worden geplaatst. Een aantal reacties met betrekking tot het probleem werd bovendien verwijderd.

Een woordvoerder van Google legde aan 9to5Google.com uit dat de voorgestelde wijzigingen in Chrome nog “onderhevig zijn aan wijzigingen.” Motherboard heeft contact opgenomen met Google en het Chromium-project om erachter te komen of ze nog steeds van plan zijn om de API-functies die nodig zijn voor uBlock Origin uit te schakelen. We zullen dit artikel updaten zodra we meer weten.

