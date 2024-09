De aap van Michael Jackson betaalt zijn huur met schilderen

Michael Jacksons harige vriend Bubbles was ooit een wereldberoemd symbool voor rijkdom. De aap werd zelfs door Jeff Koons vereeuwigd in een sculptuur. Maar na het overlijden van zijn baasje moest Bubbles zijn leven omgooien en een andere manier vinden om zijn brood te verdienen. Lang verhaal kort: nu is hij schilder.

Bubbles’ werk wordt binnenkort verkocht tijdens een tentoonstelling in Miami, met de logische titel Apes That Paint. Daar hangt zijn werk naast de schilderijen van zestig andere chimpansees en orang-oetans die door de entertainmentindustrie zijn opgevoed en uitgespuwd.

Die andere apen zijn dus veteranen die ooit in bijvoorbeeld Planet of the Apes speelden, op televisie kwamen of in het circus werkten. Ze wonen samen in The Center for Great Apes, een opvangtehuis in Florida. Daar zitten ze hun laatste dagen vol welverdiende rust uit. Het enige wat ze nog moeten doen, is een meesterwerk maken. De opbrengst van hun schilderijen gaat rechtstreeks naar de organisatie. De apen betalen met andere woorden hun huur dus met hun eigen kunst.

De inmiddels 34-jarige Bubbles was een agressieve, ontembare en puberende aap toen hij met de popster moonwalkte. Nadat Michael Jackson stierf, was het dus even flink omschakelen voor het arme beest. Toch is hij nu het alfamannetje van opvangcentrum. Blijkbaar markeert hij er zijn territorium door dikke, kunstige lijnen in het zand te trekken met een grote blauwe emmer. En maakt hij dus prachtige schilderijtjes.

Kenya schildert in The Center for Great Apes

De apen lijken bovendien te genieten van het schilderen. Ze doen het dagelijks en het lijkt verdacht veel op hun favoriete bezigheid in het wild: klooien met een stok om termieten te verzamelen. Het is dus een vorm van therapie, zodat de apen kunnen omgaan met de neveneffecten van hun menselijke opvoeding.

De oprichter van de tentoonstelling, Adam Brand, vergelijkt de apen met kindacteurs die geplaagd door hun beroemdheid en opvoeding geen plaatsje vinden in de maatschappij. Zijn doel met Apes That Paint is om te tonen dat apen ook kunstenaars zijn.



Kenya’s werk is ook te zien op Apes That Paint

De rijke Braziliaanse popzanger Romero Britto kocht in 2012 al eens een werk van Bubbles voor een onbekend bedrag. Ook hebben Bubbles’ stukken al meer dan 2.200 euro opgeleverd in de veiling – best prima voor wat apenschilderijen. Maar het is niet voldoende om de 27 miljoen euro te verzamelen die nodig is om de 61 inwoners van het Center for Great Apes te blijven onderhouden. Ook wil de familie van Michael Jackson niet betalen voor de zorg van Bubbles.



Gelukkig zegt Brand dat Apes That Paint de meest succesvolle show is in 25 jaar, en dankzij een stop-motionfilm over het leven van Bubbles die eind dit jaar uitkomt, zou de veiling nog een flinke boost kunnen krijgen. En als de Jacksons de film goedkeuren, staat Bubbels naast zijn carrière als schilder ook een spannend leven als acteur te wachten.