De allerbeste Nederlandse en Belgische tracks vind je terug in onze 22tracks-playlist

We hebben weer een playlist voor je samengesteld op 22tracks voor het geval je te lui bent om zelf muziek te zoeken. Of als je straks op een after niet kunt kiezen wie er dj’tje mag spelen. Waar andere curatoren op 22tracks zich houden aan bepaalde genres, doen wij dat lekker niet. Genres zijn zo passé. Wij banjeren gewoon door alle muziekstijlen heen op zoek naar juweeltjes, met als enige voorwaarde dat ze van Nederlandse of Belgische bodem zijn.

Check de lijst hieronder.

Volg de lijst op Spotify en blijf op de hoogte van alle updates.