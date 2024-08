De alternatieve huldiging van de Ajax-vrouwen was een uitbarsting van voetbalplezier

Maandagavond stroomde club Levenslang (in de stookruimte van de voormalige Bijlmerbajes) vol met gretige Ajax-fans, die daar kwamen om te vieren dat het vrouwenteam voor de derde keer de landstitel had behaald.

Het feest vond daar plaats omdat de directie van Ajax eerder deze week in een ouderwets staaltje bekrompenheid de gemeente Amsterdam had verzocht om de officiële huldiging van het vrouwenteam op het Leidseplein niet door te laten gaan. Omdat het landskampioenschap inmiddels een paar weken geleden was behaald, zou “het momentum voorbij zijn,” aldus de directie. Ook zou een vrolijke viering van het dameselftal niet aansluiten bij de rotsfeer die er op dit moment bij Ajax heerst, na de sportieve nederlagen van het herenteam en de algehele bestuurlijke misère van de club.

Supportersvereniging AFCA liet op hun website weten “tevreden” te zijn met het besluit van de gemeente om van de publieke huldiging af te zien – in het Parool werden zelfs bronnen aangehaald die suggereerden dat er plannen waren om een eventuele huldiging van de vrouwen te verstoren.

Gelukkig deed dit alles niets af aan de feeststemming in club Levenslang, waar het dameselftal dus alsnog werd gehuldigd. Er werd gedanst en gezongen, er werden handtekeningen uitgedeeld en flessen prikwijn aan lippen gezet, bierdruppels vlogen in het rond en Ajax-fans van alle leeftijden werden in vreugde verenigd. In de woorden van VICE-fotograaf Raymond van Mil, die aanwezig was om het voetbalfeestgedruis vast te leggen: “Wie hier tegen is, heeft echt een Voldemort-hart.”

