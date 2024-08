De ‘Ask me Anything’-functie van Instagram is heerlijk ongegeneerd

Naarmate social media-gebruik evolueert, en steeds meer vervuild wordt door de stomste en meest schreeuwerige mensen ooit, kun je je afvragen: wat de fuck doe ik hier eigenlijk nog? De nieuwste feature van Instagram, een sticker waarmee je je volgers uitnodigt om je een vraag te stellen, geeft je het antwoord. Maar dat antwoord is niet zo fraai.

De Instagram-feature maakt de identiteit van degene die een vraag stelt altijd kenbaar, maar als je besluit om de vraag te reposten, blijft diegene anoniem voor je volgers. Het brengt me terug naar een tijd waarin ik oprecht genoot van communiceren met vreemden op het internet – met alle gekkigheid van dien.

“Is taal een parasiet?” vroeg een volger. (“Nee, juist vrijheid!!” antwoordde ik.)

“Ben jij politie?” vroeg een ander zich af. (“Ja, en ik arresteer je omdat je het vraagt,” zei ik.)

Niet lang nadat Instagram de nieuwe feature uitbracht was er vanuit alle hoeken van social media een collectieve zucht te horen. “I can’t even begin to tell you how much no one cares about your ‘ask me a question’ answers on instagram,” klaagde een twitteraar. “[It] is awful and needs binned asap,” mopperde een ander. “Ask fm lived and died in 2014, we don’t need to bring that shit back,” foeterde een derde.

“Het is de vervelendste functie ooit, dat zomaar binnendringt in je feed,” zei Taylor Lorenz tegen me. Hij schrijft over technologie bij The Atlantic. “Eerst kon ik gewoon leuke updates van mijn vrienden zien in real-time, en nu zie ik story na story vol domme vragen met saaie antwoorden. Als je je vrienden spamt met eindeloze stories vol zelfingenomen vragen en antwoorden ontvolg ik je als de bliksem.”

Het is misschien irritant om een heleboel triviale antwoorden op alledaagse vragen te zien, maar ik vind de schaamteloosheid die hierin schuilt juist zalig. Laten we eerlijk wezen: we posten omdat we geobsedeerd zijn door onszelf. We gebruiken social media omdat we beesten zijn die zich voeden met de aandacht van anderen. We houden ervan om over onszelf na te denken, en om erachter te komen wat anderen van ons vinden. Precies om die reden kunnen je vrienden geen genoeg krijgen van de “ask me a question”-feature, en precies daarom is het soms irritant. Als je vrienden 106 updates toevoegen aan hun stories waarin ze banale vragen beantwoorden over hun favoriete film, kleur of eten, doen ze niet eens alsof ze dat doen om hun volgelingen tevreden te houden. Ze zijn de schaamte voorbij.

Het zonder gêne etaleren van narcisme, iets wat door social media natuurlijk wordt aangemoedigd, is het interessantst wanneer het wordt verhuld in iets anders, bijvoorbeeld in een anekdote over je dag of een coole observatie over een gloednieuwe meme. Met Instagram’s vragenfunctie gaat de content ongegeneerd over jou, jou, JOU en niemand anders. Deze doorzichtigheid is voor sommige mensen stuited, maar voor een voyeur als ik is het een traktatie.

Deze nieuwe functie legt onze ware aard bloot. En als dat je niet zint, dan is het tijd om uit te loggen.