De belangrijkste fashionmomenten van het zevende seizoen van ‘Game of Thrones’

Het was je tussen alle vuurspuwende zombiedraken, brute executies en ander adembenemend spektakel misschien een beetje ontgaan, maar de garderobe van de personages van Game of Thrones was het afgelopen seizoen weer behoorlijk on point. De kleding die ze droegen was niet alleen bij vlagen jaloersmakend mooi, maar zei ook een hoop over de karakters en waar ze nu staan. Daarom nemen we hier nog een keertje de belangrijkste outfits van het afgelopen seizoen door – zodat jij er ook je voordeel mee kan doen voor de rest van het jaar. De winter komt er tenslotte aan, en ook buiten Westeros kunnen zwart leer, grote gespen en enorme (nep)bontkragen je koninklijk de kou door helpen.



Laten we beginnen met koningin en stijlicoon Cersei Lannister. Het afgelopen seizoen heeft ze haar kapsel lekker kort pittig gehouden, en haar oude kledingstijl helemaal afgezworen. Waar we Cersei in eerdere seizoenen vaak met lange verleidelijke lokken en in zwierige rode jurken zagen, is er tegenwoordig geen kleur meer te bekennen in haar kledingkast. Al haar kinderen zijn dood, en ze leeft in een constante staat van rouw en algehele malaise. Niet zo gek dus dat we haar bijna alleen nog maar in het zwart zien.

Om te laten zien dat ze klaar is voor het strijdtoneel, draagt Cersei een jurk die nog het meest wegheeft van een harnas. Het fashionpantser is gemaakt van zwarte wol en metallic draad, met beschermende nek- en schouderstukken. Rondom haar hals prijkt een rits scherpe stalen pinnen. Dit geeft de hele outfit een dierlijke vibe, alsof Cersei een woest beest is dat aan banden gelegd moet worden. En gezien haar bloeddorstige acties van de afgelopen tijd – ik noem bijvoorbeeld het opblazen van de Great Sept of Baelor – past deze halsband uitstekend bij de huidige Crazy Cersei.





De grootste rivale van de koningin is de Queen of Dragons: Daenerys Targaryen. Ook Dany heeft haar kleurrijke en supervrouwelijke dagen achter zich gelaten. In dit seizoen verliet ze voor het eerst de warmte van Essos, en arriveerde ze in het koude Dragonstone. De tijden van naveltruitjes en gedrapeerde jurkjes zijn dan ook voorbij. Wel zijn er elementen van haar verleden terug te zien in haar nieuwe look: het leren harnasje uit Yunkai, de geplooide rok uit Meereen en het Targaryen tuniek-stijltje komen allemaal terug. Deze versie van Daenerys is een stuk strijdlustiger; de broche met draken en het donkere leer laten zien dat ze op oorlogspad is. Daarnaast heeft ze de beste accessoires van de serie: haar twee draken. Daar kan een Paris Hilton met een chihuahua in haar handtasje niet tegen op.

Haar opvallendste look is wanneer ze haar neefje Jon Snow komt redden in zijn strijd tegen de White Walkers. In een getailleerde witte bontjas met schoudervullingen en een hoge hals steelt ze de show. De textuur van de jurk lijkt op een drakenhuid, en op haar rug zien we een soort cape van bont. De tweekleurige vacht van de cape heeft wel wat weg van een tijgerprintje, en maakt dit een van de beste looks van dit seizoen. Al leek Jon er niet zo gecharmeerd van te zijn – hij trok het allemaal wel heel snel uit. Zonde!

Het kleurenpalet van het zevende seizoen bestaat uit verschillende tinten van wanhoop en uitzichtloosheid, zoals deze zijn uitgevonden in het Hoge Noorden. In Winterfell lopen ze al jaren rond in vijftig tinten grijs, als ware trendsetters. Zo ook Sansa Stark, die dit seizoen een donkere powerdress draagt. Met strakke veters aan de zijkant en een leren riem om haar middel is het duidelijk dat geen man in haar buurt moet komen. Haar exen zijn dan ook de krankzinnige koning Joffrey en psychopaat Ramsay Bolton, dus ik snap dat Sansa er even helemaal klaar mee is. Als Littlefinger dat had ingezien, had hij nu misschien geen gapend gat in zijn keel gehad.

Jon Snow en Sansa dragen allebei een cape met een bontkraag, net zoals Ned Stark altijd aan had. De nieuwe koning van het Noorden ziet er daardoor uit als een ware leider. Zijn beste accessoire is toch nog steeds zijn doordringende blik waarmee hij zelfs zijn eigen tante verleidt. Misschien kan hij Westeros er ook nog mee redden als hij een paar zwoele blikken werpt richting The Night King. Dat zal hem vast doen smelten.

Bran Stark is zijn hele puberteit lang door de sneeuw en modder gesleept in een leren deken die al tijden aan een schrobbeurt toe was. Terug in Winterfell heeft hij gelukkig een fraaie nieuwe bontjas geregeld. Zijn sociale vaardigheden zijn er niet op vooruit gegaan sinds hij een helderziende raaf is, maar zijn fashionsense gelukkig wel.



De allerbeste mannenlook van het zevende seizoen gaat toch naar de ultieme bad boy Euron Greyjoy. In een poging om de macht te grijpen besluit hij Cersei het hof te maken. Hij heeft ongetwijfeld lang voor de spiegel gestaan en verschillende outfits uitgeprobeerd voordat hij een keuze maakte, want wat trek je aan als je de koningin ten huwelijk gaat vragen? Ik weet vaak al niet wat ik aan moet voor een avondje gin-tonics drinken met de meiden, laat staan een koninklijk huwelijksaanzoek. Zijn keuze is gevallen op een sexy v-halsje, in de hoop Cersei te verleiden met zijn gladde borstkas. Daarover draagt hij een leren blazer met een gedetailleerd sterrenpatroon. Een leren broek en bijpassende ketting maken de outfit compleet. Om zijn puppy ogen te accentueren heeft hij een flinke laag guyliner opgesmeerd. Deze piraten-rocksterrenlook in combinatie met zijn onuitstaanbare haantjesgedrag en losgeslagen moordlust doet Cersei’s hart vast sneller kloppen.

Dat was het voor nu. Helaas moeten we tot 2019 wachten voordat het nieuwe (en tevens laatste) seizoen uitkomt. Laten we hopen dat ons lange wachten dan wordt beloond met nieuwe extravagante outfits, een levende Tormund, meer van Jon’s billen en in de tussentijd een Game of Thrones-kledinglijn, zodat ik een Euron Greyjoy-blazer kan kopen voor mijn vriendje.

