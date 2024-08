De beste aftermovies van 2018

De aftermovie. Bestaat er een betere manier om een gebeurtenis na afloop te beschouwen? Wellicht. Maar een hele berg aftermovies bekijken en rangschikken, om zodoende tot een evaluatie te komen van het jaar 2018? Waarom ook niet! Bewegend beeld, het blijft iets bijzonders. Vooral als je het monteert op de maat van dikke trapknallers en EDM-beats. Dit zijn de beste aftermovies van de afgelopen twaalf maanden volgens Noisey.



10: Kontes Mobil Hemat Energi 2018 Aftermovie

Wat hadden we een hoop plezier op de Kontes Mobil Hemat Energi, afgelopen week. De opzwepende EDM-beat met een melodietje dat verdacht veel lijkt op Hey, Soul Sister van Train zegt genoeg: dit was een portie onversneden fun van heb ik jou daar. Laten we hopen dat het leuke blauwe karretje ook in 2019 over het circuit blijft tuffen.

9: Song van het Jaar 2018 Aftermovie

Put your hands up voor de Sneekweek! Mooie boten, de beste brassbands, jongleeracts, en ongetwijfeld een kipsatétje of twee. Mooi ook om te zien dat het aantal views voor deze video precies gelijk staat aan het aantal goudgele rakkers die we achterover sloegen in onze sloep: 83.

5: Magnum Mansion aftermovie 2018

Een #vleugje #burlesque, een #laagje #purechocola, een #hele #hoop #glamour en #influencers, en dat allemaal in één #mansion! #Magnum bewijst maar weer eens dat ze het predikaat #Takepleasureseriously ten volste verdienen. #Stiekemtochwelveellekkerderdaneenpakjeboter! #Fuckyeah!

4: Berkel Beeft aftermovie 2018