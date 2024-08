Dit waren de beste Belgische skatevideo’s van 2018

Meer over alle manieren waarop ons vaderlandse beton in de vernieling wordt gereden vind je in de VICE-reeks ‘SKATEN IN BELGIË’.

Skaten is geen competitie, dus er is geen winnaar. Toch hebben we deze lijst samengesteld met de beste video’s uit de Belgische skatescene van het afgelopen jaar. De skaters in kwestie verdienen namelijk ons respect, mateloze bewondering en absolute aanbidding voor wat ze hebben gepresteerd. Het zijn maar enkele minuten die je te zien krijgt, maar die zijn vaak het resultaat van weken, maanden en soms zelfs jaren werk. Het is keer op keer een strijd. Niet alleen voor de skaters, maar ook voor hun filmmakers die bij elke poging enorme gefocust moeten zijn. De manier van filmen, de montage en muziekkeuze kunnen een video maken of kraken. Deze twaalf skaters en filmers verdienen dus hun plek in onze spotlight. Benieuwd of 2019 dit gaat kunnen overtreffen.

Videos by VICE

Phil Zwijsen: Further on the Road

Leeftijd : 32

: 32 Stad : Antwerpen

: Antwerpen Status : Pro

: Pro Sponsors : Carhartt, Nike SB, Element, Dakine, Lockwood Skate Shop, Muckfuck Wheels, Ashes Griptape, Mellow Socks, Carve Wicked, Monster

: Carhartt, Nike SB, Element, Dakine, Lockwood Skate Shop, Muckfuck Wheels, Ashes Griptape, Mellow Socks, Carve Wicked, Monster Instagram: @philzwijsen

Phil Zwijsen is een van de meest consistente en creatieve skaters van ons land. Met een groot repertoire aan parts – zelfs eentje in de regen – gaat dat niemand tegenspreken. Phil is internationaal bekend als skater én als filmer: niet voor niets is hij vaak te zien in skatebijbel Thrasher.

Met de video Further on the Road, gefilmd en bewerkt door Guillaume Perimony, bewijst hij zich voor de zoveelste keer. Hij maakte een roadtrip door de betonnen jungle van Amerika en kwam terug met een meesterwerk van 4:54 minuten. Ik raad ook aan om de 16mm montage van Guillaume te checken. Wat een beelden.



Jarne Verbruggen: Jacky Jacky

Leeftijd : 26

: 26 Stad : Mechelen

: Mechelen Status : Pro

: Pro Sponsors : Nike SB, Element Skateboards, RVCA, Independent Trucks, Muckefuck Wheels, Area 51 Skatepark, Lockwood

: Nike SB, Element Skateboards, RVCA, Independent Trucks, Muckefuck Wheels, Area 51 Skatepark, Lockwood Instagram: @jarneverbruggen

Het zou echt een doodzonde zijn om Jacky Jacky hier niet te vermelden, het audiovisuele project van de hierboven genoemde Phil Zwijsen. Jacky, het eerste deel, ook door Phil, kwam uit in 2016, maar deze sequel is nog sterker. De combinatie van de zwart-witbeelden met Vlaamse klassiekers als soundtrack maakt deze film uniek. In de video zien we het beste wat Belgisch skateboarden te bieden heeft. Thrasher omschreef de video terecht als “Jarne and friends” aangezien Jarne Verbruggen met zijn tricks de hoofdrol opeist.



Youness Amrani: Insta Remix

Leeftijd : 27

: 27 Stad : Hasselt

: Hasselt Status : Pro

: Pro Sponsors : Nike SB, Almost, Venture, Swiss, Mob, Hélas, SML Wheels, Push Skateshop

: Nike SB, Almost, Venture, Swiss, Mob, Hélas, SML Wheels, Push Skateshop Instagram: @younessamrani

Youness is nu ongeveer vier jaar pro skater voor Almost en het is een tijdje geleden sinds hij ons een hele video bezorgde. De laatste tijd zien we hem vooral op Instagram clips posten. Zijn sponsor Venture Trucks maakte daar een mooie compilatie van met een vleugje Big L. Het is misschien geen klassieke video, maar toch hoort hij absoluut thuis in deze lijst. Waarom? Bekijk gewoon de beelden en je zult me gelijk geven.

Axel Cruysberghs: Elite Vol 1. | OJ Wheels Team

Leeftijd : 24

: 24 Stad : Poperinge

: Poperinge Status : Pro

: Pro Sponsors : Toy Machine, Independent Trucks, Volcom, SBQ, Spitfire, Bronson

: Toy Machine, Independent Trucks, Volcom, SBQ, Spitfire, Bronson Instagram: @axelcrusher

Als je – zoals wel meerderen onder ons – een fanatieke VICELAND kijker bent heb je Axel ongetwijfeld al eens gezien in King Of The Road. Dan is het je waarschijnlijk ook al opgevallen dat hij zelfs de beste skaters van de wereld kan verbazen. Axel is op dit moment ongetwijfeld de meest bekende Belgische skater en afgelopen zomer bewees hij op het Nokia BK Skateboarden in Antwerpen opnieuw dat hij ook een enorme goede wedstrijdskater is.

In deze OJ Wheels Team video krijgt Axel het laatste stuk, wat – indien je dat niet wist – in de skatewereld gezien wordt als het beste deel van de video. Axel toont zich hier van zijn sterkste kant met grinds waarvan het water je in de mond komt.

Jonathan Vlerick: Vans Belgium in Lisbon – The Lives

Leeftijd : 22

: 22 Stad : Kortrijk

: Kortrijk Sponsors : Volcom, Vans, Habitat Skateboards, Thunder Trucks, Spitfire Wheels, Bones Bearings, Rampaffairz Skatepark, SBQ Skate Boutique

: Volcom, Vans, Habitat Skateboards, Thunder Trucks, Spitfire Wheels, Bones Bearings, Rampaffairz Skatepark, SBQ Skate Boutique Instagram: @jonathanvlerick

In deze video zien we Jonathan Vlerick de mooiste skatespots van Lissabon vernielen. Samen met zijn teamgenoten Yeelen Moens en Jonathan Thijs van Vans Belgium maakten ze op een week deze schitterende video. Je ziet gewoon dat ze zich rot amuseren in de bakkende zon. Filmer Jort Salens van Bandz Productions legde dit nog beter vast dan hoe Spielberg Schindler’s List verfilmde. Alle drie zijn ze geweldig, maar die bigspin van Jonathan Vlerick op minuut 4:40 is perfecter dan de spaghetti van je mama.

Logan Da Silva Ortiz

Leeftijd : 17

: 17 Stad : Berchem

: Berchem Sponsors : Lockwood, DC Shoes, Pop Trading Company, Transind Skatedist

: Lockwood, DC Shoes, Pop Trading Company, Transind Skatedist Instagram: @logandasilvaortiz

Mark my words: het broekje van de lijst, Logan Da Silva Ortiz, zal de komende jaren niet weg te denken zijn uit de Belgische skatescene. Dat is niet meer dan logisch als je zijn eerste officiële video hebt gezien. De beelden werd op enkele clips na gedraaid in Antwerpen gedurende anderhalf jaar.

Door die lange voorbereiding bleven veel fans een beetje op hun honger zitten, maar het resultaat maakt ze meer voldaan dan iemand met boulimie in de Lunch Garden. Logan realiseerde dit project samen met zijn, naar eigen zeggen, ‘G, since day one’, Quirino Fernandes. Hou je ogen open voor Logan.

Yeelen Moens: Pop Trading Company, Antwerpen

Leeftijd : 26

: 26 Stad : Antwerpen

: Antwerpen Sponsors : Vans, Antiz, Lockwood, Pop Trading Company

: Vans, Antiz, Lockwood, Pop Trading Company Instagram: @yeelenmoens

Het stuk van Yeelen Moens uit de Pop Trading Company video op Transworld is unieker dan een zeehond Chinees met stokjes zien eten. De manier van skaten, filmen en de edit maken deze video eindeloos origineel. De video werd volledig gemaakt in Antwerpen om de nieuwe wintercollectie van Pop Trading voor te stellen. Het prachtige film- en monteerwerk is van de hand van Sami El Hassani. 2018 was voor Yeelen op skatevlak een geweldig jaar. Benieuwd hoe hij ons in 2019 nog gaat verrassen.

Kevin Tshala: Urban Yoga

Leeftijd : 29

: 29 Stad : Ronse

: Ronse Sponsors : éS, Thunder, Bones Wheels, Bones Bearings, 19.91 Denim, Diamond Supply, Souljahgrip, Homemade Skateboards, Stance Socks, Rampaffairz, SBQ

: éS, Thunder, Bones Wheels, Bones Bearings, 19.91 Denim, Diamond Supply, Souljahgrip, Homemade Skateboards, Stance Socks, Rampaffairz, SBQ Instagram: @kevintshala

In het laatste deel van deze korte video door Homemade Skateboards laat Kevin nog eens zien hoe technisch onderlegd hij is. Kevin is behalve door mijn oma met Alzheimer al een lange tijd niet weg te denken uit de Belgische skatescene. Over een periode van enkele maanden ging hij samen met filmers Geoffrey Van Hove en Bart Flour op zoek naar spots in Brussel, Gent en Oostende. De tricks die je ziet in zijn deel rechtvaardigen met gemak zijn plek in deze lijst. Kijk naar die combinatie op minuut 1:33 en je snapt wat ik bedoel.

Aura Bredart: KAAFastrophic

Leeftijd : 27

: 27 Stad : Waterloo

: Waterloo Sponsors : Globe, Sweet Skateboards, Rampaffairz skatepark, Skateboutique, Jacker

: Globe, Sweet Skateboards, Rampaffairz skatepark, Skateboutique, Jacker Instagram: @aurabredart

Sinds 2012 skate Aura met haar crew Kaaf doorheen Wallonië. De crew bestaat uit ongeveer tien skaters en brengt om de paar jaar een nieuwe video uit. Dit jaar was dat KAAFastrophic en het eerste deel daarvan wordt aan haar besteed. In de anderhalve minuut toont Aura haar sterkste tricks van het afgelopen jaar, gefilmd en gemonteerd door Phil Mottet, en die mogen er zeker wezen.



Arthur Bultynck: NIGHT MOVES

Leeftijd : 24

: 24 Stad : Gent

: Gent Sponsors : Zero Skateboards, Vans Europe, Independent Trucks, OJ Wheels, Bronson Speed co., Slam Shop Gent

: Zero Skateboards, Vans Europe, Independent Trucks, OJ Wheels, Bronson Speed co., Slam Shop Gent Instagram: @artieb

Arthur Bultynck heeft er veel voor over om een video te maken en dat zie je maar al te goed in Night Moves, gefilmd in alles behalve ideale omstandigheden. De video bevat namelijk – zoals de naam al verklapt – enkel nachtbeelden. Omdat Arthur toen enkel tijd had om ‘s avonds na zijn werk te filmen. Besef dan dat deze video ook nog in de winter gedraaid is. We kunnen maar vermoeden hoeveel afzien het voor hem en zijn filmer Ruben Vermeulen moet zijn geweest. Telkens weer na je job tot twee à drie uur s’nachts in de kou skaten, om dan de dag erop hetzelfde te doen. Da’s toewijding. Via geheime bronnen ben trouwens ik te weten gekomen dat begin 2019 nieuw materiaal van Arthur mogen verwachten. Benieuwd wat hij zich deze keer weer heeft aangedaan.



Nick Steenbeke: Zehma 4K

Leeftijd : 26

: 26 Stad : Gent

: Gent Sponsors : DC, Primitive, Slick Wheels, Slam Skate Shop, Hurray

: DC, Primitive, Slick Wheels, Slam Skate Shop, Hurray Instagram: @steenbekenick

Nick Steenbeke is zo’n skater voor wie het allemaal kinderspel lijkt. In deze video, Zehma 4K van de Gentse skatecrew Zehma, laat hij dat opnieuw duidelijk zien. De zalige video van een half uur – inclusief zware nineties vibe – telt meer dan twintig skaters. Niet makkelijk om uit te kiezen, maar toch verdient Nick deze spot. Ook filmer en monteur Ruben Vermeulen verdient een staande ovatie voor de vele uren die hij hieraan moet hebben besteed. Moest je nog twijfels hebben over Nick, kijk dan even verder na Laurens op het volgende plek van de lijst. Je zult niet meer lang twijfelen.



Laurens Willems: HASHBROADCAST2.0

Leeftijd : 22

: 22 Stad : Hasselt

: Hasselt Sponsors : Adidas, Skate Mental, Push Hasselt, Universal, Arrow

: Adidas, Skate Mental, Push Hasselt, Universal, Arrow Instagram: @laurens_willems

Laurens sluit het jaar mooi af met zijn part in HASHBROADCAST2.0 van Moose. Moose Productions is een collectief opgericht door Bart Flour en Rob De Clercq. Ze maken al enkele jaren visueel sterke clips en deze video is daar geen uitzondering op. Hij is grotendeels gefilmd in België, met een deeltje in Parijs als shreddende kers op de taart.

Naast zijn studies voor industrieel ingenieur spendeerde Laurens het afgelopen jaar zijn weinige vrije tijd aan deze sterke part. Helaas is hij er een tijdje tussenuit door een scheur in zijn meniscus, dus we wensen hem voor 2019 een goede gezondheid. Zoals iedereen weet is dat het belangrijkste.

Wil je elke week de beste verhalen van VICE België? Schrijf je in voor onze newsletter.

Volg VICE België razendsnel op Instagram.