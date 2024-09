De beste harira van Amsterdam (en andere ramadan-tips) volgens Sef

We besteden deze maand royaal aandacht aan de ramadan, en vasten als je jong bent en in de grote stad woont. Van ramadanhacks om een stinkende mond te voorkomen tot de beste eettechniek om de volgende dag nog op je benen te kunnen staan.

“Als je ’s avonds tijdens de ramadan langs Biladi loopt, zitten er allemaal mensen te wachten. En op het moment dat de zon ondergaat, krijgt iedereen automatisch harira, of je de soep nou wel of niet bestelt.” Dat vertelt Yousef Gnaoui aka rapper Sef aka de eindbaas die tegenwoordig met zijn ontblote bovenlijf in een klein hangertje aan de sleutelbos van menig Amsterdammer bungelt.

Restaurant Biladi op de Borgerstraat in Amsterdam was, totdat hij vegetariër werd, Sefs lievelingsplek om de traditionele Marokkaanse soep te halen. En ondanks dat hij dit jaar niet meedoet aan de ramadan, raadt hij jongeren die in de grote stad wonen en het voor het eerst zonder de kookkunsten van moeder- en vaderlief moeten klaarspelen (en eigenlijk ook gewoon elke andere moslim), aan daar ’s avonds laat langs te fietsen voor een stevige kom harira.

