De bizarre dingen die je meemaakt als je freelance in de horeca werkt

Als je weer eens op zoek bent naar een bijbaantje kom je al snel uit bij de horeca. Je kan dan natuurlijk je cv aanbieden bij de kroeg om de hoek. Maar wist je ook dat je als freelancer aan de slag kunt? Dit kunnen klussen in hotels zijn, maar ook in restaurants, vakantieparken en clubs. En iedereen die in de horeca heeft gewerkt weet dat je soms bizarre dingen meemaakt. We vroegen freelancers die via het populaire freelance platform Temper hun klussen vinden naar de gekste dingen die ze hebben meegemaakt.



Lianne (23)

Vorig jaar stond ik voor een klus via Temper op veel gay- en fetisjfeesten. Nu is dat op zich helemaal niet gek – ik kies ze er juist op uit omdat op dit soort feesten heel leuk met het personeel wordt omgegaan – maar het was wel voor het eerst dat ik zoveel naakte mensen bij elkaar zag. Er waren darkrooms waar feestgangers elkaar vastbonden en seks met elkaar hadden terwijl anderen toekeken. Op de dansvloer likten mensen elkaar compleet af. Aan de bar werd er coke gesnoven en er werd gedanst tot mensen erbij neervielen. Nu kan ik best wat hebben, dus dat soort dingen zijn nog tot daar aan toe. Maar bij één fetisjfeest heb ik echt mijn ogen uitgekeken. Het was het type feest waar beschaafde oude buurtjes op afkomen. Mensen die overkomen alsof ze heel braaf en burgerlijk zijn en dan een keertje gek doen in een latex pak. Halverwege het feest verscheen er op de dansvloer een man verkleed als unicorn. Met zijn hoorn begon hij vervolgens tegen naakte vrouwen van middelbare leeftijd aan te rijden terwijl hij kruipend de zaal doorging. Dat was een behoorlijk bizar gezicht. Ik moet daar dan als barmedewerker met een stalen gezicht staan, maar ik geef eerlijk toe dat dat me niet meer lukte.

Pien (27)

Laatst werd ik ingehuurd voor een klus op een boot. Er was mij van tevoren niet veel verteld, ik wist alleen dat het om een privéfeest ging. Bij aankomst bleek dit – zo vermoed ik – om een feest van criminelen te gaan. Er kwamen een stuk of 500 Al Capone-achtige types dineren. Al snel ontstond er een soort strijd welke tafel de duurste champagne kon bestellen. Voor een tafel van vijf man werden er rustig veertig flessen champagne van 130 euro per stuk besteld. Niet omdat het mogelijk was om dat op te drinken met zijn vijven, maar gewoon om met geld te pronken. Alles werd cash betaald. Toen ik weer eens een paar flessen champagne naar een tafel bracht, drukte een van de gasten me tachtig euro fooi in mijn hand. Ik zei hem dat het echt te veel was om aan te nemen. “Als je het niet aanneemt, verscheur ik het,” was zijn reactie, en voor ik het wist begon hij het te verscheuren. Toen ik weer achter de bar stond, hoorde ik plots allemaal harde knallen. Een van de meisjes die champagne rondbracht kwam struikelend op haar hoge hakken aangerend. “Er wordt geschoten!” riep ze. Ik vreesde voor mijn leven. De hele boot raakte in paniek. De boot had twee verdiepingen en gasten begonnen champagneflessen naar boven te gooien en tafels naar beneden. Het was echt een bizar gezicht. De helft van de boot ging met elkaar op de vuist en de andere helft vluchtte weg. Toen het gevecht een beetje voorbij was en er niet meer met spullen werd gegooid bleek dat er niet geschoten was, maar dat de knallen aan de rondvliegende champagneflessen waren te wijten. Op het moment zelf was het behoorlijk eng, maar achteraf gezien was het wel echt een hilarische en bizarre ervaring.



Guus (26)

Vorig jaar deed ik de roomservice in een duur hotel omdat een bekende Amerikaanse rapper dat hotel had afgehuurd met al zijn vrienden. Het hele hotel zat vol met rappers met gouden tanden en tattoos. Ze blowden in de lobby, op de trap en in de lift. Als we er wat van zeiden werden er schouders opgehaald. Want als je maar geld genoeg hebt, trek je je niks meer van de regels aan. We schreven iedere dag voor duizenden euro’s boetes uit namens het hotel. Maar dat maakte de rappers niks uit, die hebben toch miljoenen. De bekende rapper in kwestie was naar Amsterdam gekomen voor een concert, dat hij op het laatste moment besloot af te zeggen. Er stond 60.000 man op hem te wachten, maar hij gaf liever een feestje in de bar van het hotel. Vervolgens was ik de cocktailshaker en die gasten waren niet zuinig met de fooien. Ik heb die avond 650 euro fooi gekregen. Op een gegeven moment kwam er een grote groep prostituees binnen en verplaatste het feest zich naar de hotelkamers. Naast cocktailshaken, was ik verantwoordelijk voor de roomservice. Dus zo ben ik met mijn roomservice-karretje behoorlijk wat hotelkamers binnengereden waar tientallen naakte vrouwen rondliepen, groepen mensen seks hadden en volop drugs werd gebruikt

Niet lang na deze klus bediende ik op een Ghanese bruiloft waar iedereen gekke maskers droeg en behangen was met diamanten. Toen ik de trap opliep vond ik een diamant. Ik ben een beetje rond gaan vragen of iemand die diamant kwijt was, maar niemand had interesse. Daarom heb ik dat ding een paar dagen later zelf maar verkocht aan een juwelier. Dat leverde toch mooi weer honderden euro’s op. Daar ben ik lekker van gaan stappen. Ik vind het ook wel tof dat ik zelf kan kiezen welke klussen ik doe. Je maakt elke keer wel iets anders mee.

Silvester (29)

Laatst werkte ik bij een afgehuurde club op een feest van een grote motorbende. De gastheer van de avond had naar verluidt een paar maanden daarvoor nog met een raketwerper uit het dak van een auto geschoten. Van tevoren werd ik door mijn opdrachtgever goed geïnstrueerd. Ik moest vooral niet staren naar de vrouwen van de bikers – die allemaal enorme borsten hadden en korte jurkjes – maar nog belangrijker was dat ik nergens nee op zou zeggen. Dus alles waar de gasten om vroegen moest ik regelen. Zo werd er een spiegel gevraagd om coke van te snuiven. Dus dat regelde ik. Er waren een heleboel danseressen, waarvan er één zelfs naakt in een aquarium danste. Ook was er een zaal speciaal ingericht voor een huwelijksaanzoek dat een van de bikers die avond wilde doen. Voor de gelegenheid waren er in die zaal bomen gezet en was er een waterval gemaakt. Daar was een ton voor betaald en die zaal is maar tien minuten gebruikt. Omdat het hotel waar zich dit afspeelde maar een vergunning had tot vier uur moesten de gasten rond die tijd weg. Dat wilden ze niet, dus hebben we de boete van de gemeente maar voor lief genomen en het feest laten doorgaan. De bikers zouden dan extra betalen. Om 9 uur ‘s ochtends was ik klaar en werd ik goed betaald. Duizend euro voor een avond. Omdat het een heftig feestje was.

