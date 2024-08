De Bulgaren die in krankzinnige kostuums de lente verwelkomen

Als sinds 1966 vindt in het Bulgaarse stadje Pernik, vlakbij hoofdstad Sofia, ieder jaar in het laatste weekend van januari het festival Surva plaats. Het maken en dragen van maskers om met een hoop heisa de kwade geesten te verjagen en de lente te verwelkomen, is in Bulgarije een oude folkloretraditie. Hoewel dat altijd ergens tussen Kerstmis en Pasen gebeurt, verschilt het van origine per regio wanneer het maskerfeest precies plaatsvindt, en wat voor soort kostuums er gedragen worden.

Op Surva komen al die maskergebruiken samen, en komen duizenden mensen samen terwijl er wordt gestreden tussen verschillende dorpen. Tijdens de tweedaagse parade lopen er mannen, vrouwen en kinderen mee, verkleed als demonen, priesters, uit de kluiten gewassen beren en wezens die moeilijk te typeren zijn maar er in elk geval vreselijk angstaanjagend uitzien. Ook verkleden veel mannen zich als vrouw en omgekeerd. De pakken zijn gemaakt van wol, veren, leer, militaire kleding, feestelijke linten, geitenhoorns en onderdelen van dode dieren. Sommige maskers zijn wel drie meter hoog en soms zo zwaar dat de persoon die zich erachter verschuilt het ding met twee handen vast moet houden. De koeienbellen die aan de pakken zitten zijn bedoeld voor wat extra herrie.

Fotograaf Christopher Pugmire was bij het festival en maakte de foto’s hieronder.