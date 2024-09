De Cultuur huurde een intergalactische motelkamer af voor hun nieuwe clip ‘Grauw’

Wanneer je het leven even niet ziet zitten omdat je die bijzondere persoon enorm mist, kan ik begrijpen dat je op zoek gaat naar een afgelegen plek om er daar diep over na te denken. Dan is er niets geschikter dan een intergalactische motelkamer om even in bij te komen van al die trieste gevoelens. De Cultuur heeft voor deze herkenbare gelegenheid in hun nieuwe clip de meest surrealistische kamer van het heelal gevonden.

In de eerste single Grauw van de aankomende EP Bonne Nouvelle, spacen de jongens in een ruimte versierd met lavalampen, een samoeraizwaard en oogverblindende projecties. Wat het betekent en wat we kunnen leren van deze onsamenhangende tentoonstelling van esthetisch fijne objecten is onbekend, maar laat het over je heen komen. Dat is fijn.

Videos by VICE

De weirde clip is gemaakt door Youp Wehnes en past perfect bij de melancholische maar warme mix van hiphop en synth-funk van De Cultuur. Bekijk de video hieronder.