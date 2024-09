​De dichtstbijzijnde aardachtige planeet lijkt helemaal bedekt te zijn met water

Jupiter’s maan Europa is door astronomen lange tijd beschouwd als de beste kandidaat voor buitenaards leven. Maar tijdens de zoektocht naar leven in de kosmos ontdekten wetenschappers iets speciaals; een rotsachtige exoplaneet bedekt met water. De planeet is ongeveer even groot als de Aarde, en misschien wel helemaal bedekt met water; oceanen waar misschien wel leven in schuilt.

De grootte en specifieke eigenschappen van de oppervlakte van Proxima B maken een “een gunstige leefomgeving”. Dat waren de bevindingen van een team onderzoekers van het Marseille Astrofysica Laboratorium (CNRS / Universiteit van Aix-Marseille). Hun werk werd gepubliceerd in The Astrophysical Journal Letters.

De onderzoekers beschreven wat Proxima B waarschijnlijk is: “een oceaanplaneet die totaal bedekt is met water.” Het water is van dezelfde samenstelling als het water op Europa en Enceladus, de ijzige manen van Jupiter en Saturnus.

“De kans is groot dat de planeet vloeibaar water heeft, en misschien zelfs wel verschillende soorten leven,” zei een onderzoeker tegen een Frans persbureau.

Proxima B is in augustus ontdekt. Het is een planeet die in een baan rond de ster Proxima Centauri ligt. De planeet is 4,2 lichtjaren van ons verwijderd en is ongeveer 1,3 keer zo groot als de Aarde. Hij hangt wel erg dichtbij de ster – zo’n 7.4 miljoen kilometer, dat is één tiende van de afstand van Mercurius tot de zon.

Daarom denken veel wetenschappers dat Proxima B te warm voor vloeibaar water. Omdat de baan van Proxima b zo dicht om de zon licht denken veel wetenschappers dat er geen vloeibaar water kan zijn. Bovendien draait de planeet niet zo als de Aarde ten opzichte van de zon dat doet, maar hangt hij stil, met een kant naar het licht. Als er oceanen zijn, dan zouden die te heet zijn voor leven. Maar de Franse wetenschappers hebben deze theorieën weerlegd.

“In tegenstelling tot wat men zou verwachten, betekent de nabijheid van de planeet niet per s dat er geen vloeibaar water is op Proxima B” schreef het team in een statement. “Proxima Centauri is een Rode Dwerg en de massa en straal is ongeveer een-tiende van onze zon. De lichtsterkte van de Proxima Centauri is ook duizend keer minder dan onze zon,” zei een onderzoeker. “Met die afstand zit Proxima B in de leefbare zone van de ster. De kans is groot dat het oppervlaktewater vloeibaar is, en misschien zelfs leven bevat.”

Een diagram die massa versus de straal laat zien van verschillende exoplaneten, inclusief Proxima B. De grijze lijn houdt rekening met de onduidelijkheid rond de massa en samenstelling van Proxima B. Beeld: CNRS

De astrofysici bij CNRS hebben nog niet precies de massa van Proxima B kunnen berekenen. Normaliter wordt de grootte van exoplaneten berekend door te kijken hoeveel licht de planeet blokkeert wanneer hij voor zijn zon komt. Die techniek is ’transit photometry’. Dat is vanaf de Aarde niet te meten omdat Proxima B niet tussen de Aarde en Proxima Centauri in komt. De kans dat Proxima B een zogenaamde transitieplaneet is, wordt op maar 1.5 procent geschat.

Er is wel een andere manier om de grootte van de planeet te berekenen. Door middel van simulaties. Onderzoekers kijken dan naar het gedrag van de planeet nadat ze de verwachte samenstelling van de planeet invoeren. Deze techniek werd gebruikt door de onderzoekers uit Frankrijk en anderen uit Amerika.

Tegenwoordig denken de onderzoekers dat de planeet een straal heeft van tussen de 0.94 en 1.4 keer de grootte van de Aarde heeft. Als het aan de lage kant van die berekeningen valt heeft de planeet een straal van ongeveer 6000 kilometer. Dan moet de planeet een erg dichte, metalen kern hebben, zeggen de Franse onderzoekers. De kern zou dan tweederde van de totale massa van de planeet zijn. De kern zou dan gehuld zijn in een rotsachtige mantellaag.

Als de planeet aan de hoge kant van die berekeningen valt met een straal van 8920 kilometer, zou de planeet gelijk verdeeld zijn tussen een rotsachtige kern en een bovenliggende ‘oceaanlaag’. Die zeeën zouden dan bijna 200 kilometer diep zijn.

“In beide gevallen zou de planeet een gasachtige atmosfeer kunnen hebben, net als op aarde. Die atmosfeer zou Proxima B mogelijk leefbaar maken.” zeiden de onderzoekers.